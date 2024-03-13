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Hotiç Ayakkabılarda Fırsat Başladı: İkinci Ürüne Net %50 İndirim!

etiket Hotiç Ayakkabılarda Fırsat Başladı: İkinci Ürüne Net %50 İndirim!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 13:23 Son Güncelleme: 13.03.2024 - 13:25

Kaliteli ayakkabıyı uygun fiyata almak isteyen kadın ve erkekler için harika bir fırsat haberimiz var. Hotiç ayakkabılarda hem indirim kuponları var hem de 2. ayakkabıya sepette ne %50 indirim fırsatı. Bu harika fırsatı kaçırmadan alışverişinizi yapmanın tam zamanı.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 12 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tabanı orta kalınlıkta çok rahat ve şık görünümlü siyah renk bot hem indirimde hem de 2. ürüne %50 indirim fırsatı ile satışta.

1. Tabanı orta kalınlıkta çok rahat ve şık görünümlü siyah renk bot hem indirimde hem de 2. ürüne %50 indirim fırsatı ile satışta.

Ayakta çok şık duran, rahat bir bot modeli.

37-40 arası numarası olan bot şu anda indirimde 989 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Ürün tam beden, kaliteli görünüyor.'

Hepsiburada

2. Kahverengi hakiki deri çok şık bir erkek ayakkabı.

2. Kahverengi hakiki deri çok şık bir erkek ayakkabı.

40-44 arası numarası olan ayakkabının siyah rengi de var.

İndirimli fiyatı 1247 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Kargo 2 günde geldi. Fotoğraftakilerden daha çok hoşuma gitti.'

Hepsiburada

3. Kolay kombinlenebilecek rahat ve bir o kadar da şık bir erkek ayakkabı.

3. Kolay kombinlenebilecek rahat ve bir o kadar da şık bir erkek ayakkabı.

Çok beğenilen modelin şu anda sadece 40-43 arası numaraları var.

İndirimli fiyatı 779 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Hiç düşünmeden alın kaliteli bir ürün. Ürünün tabanı kalın ve kaliteli tavsiye ederim. Şık rahat ve kullanışlı bir ayakkabı.'

Hepsiburada

4. Kahverengi tabanı ile güzel bir kontrast oluşturan lacivert renk erkek spor ayakkabı.

4. Kahverengi tabanı ile güzel bir kontrast oluşturan lacivert renk erkek spor ayakkabı.

Oldukça tarz bir duruşu olan rahat bir ayakkabı.

40-45 arası numarası olan ayakkabının haki ve siyah rengi de var.

İndirimli fiyatı 1175 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Şık. Numaranıza göre alabilirsiniz.'

Hepsiburada

5. Her kadının dolabında olması gereken kalın topuklu siyah ayakkabı.

5. Her kadının dolabında olması gereken kalın topuklu siyah ayakkabı.

36-40 arası numarası olan ayakkabının bej rengi de var.

Fiyatı şu anda 1199 TL.

50 TL indirim kuponu var.

Ayrıca alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Çok rahat ve harika görünüyor.'

Hepsiburada
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6. Kalın tabanlı çok şık ve rahat bir loafer ayakkabı.

6. Kalın tabanlı çok şık ve rahat bir loafer ayakkabı.

Hotiç'in en beğenilen modellerinden.

Fiyatı 859 TL.

Bej rengi de var.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Ayakkabıya bayıldımmmmm. Çok kaliteli ve rahat.'

Hepsiburada

7. Hakiki deri kahverengi erkek ayakkabı günlük olarak giyebileceğiniz şık bir model.

7. Hakiki deri kahverengi erkek ayakkabı günlük olarak giyebileceğiniz şık bir model.

40-45 arası numarası olan ayakkabının indirimli fiyatı 1499 TL.

50 TL indirim kuponu var.

Ayrıca alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Şık görünüme sahip bir spor ayakkabı.

8. Şık görünüme sahip bir spor ayakkabı.

36-40 arası numarası olan spor ayakkabının beyaz rengi de var.

İndirimli fiyatı şu anda 779 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Ayakkabı çok şık duruyor ve rahat.'

Hepsiburada

9. Ayakta çok şık duran bir loafer ayakkabı.

9. Ayakta çok şık duran bir loafer ayakkabı.

Hem şık hem de rahat.

İndirimli fiyatı 599 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Tam fotoğrafta göründüğü gibi Hotiç kalitesi çok güzel. 37.5 38 giyiyorum yorumlara göre 37 aldım ve tam oldu çok teşekkürler.'

Hepsiburada

10. Detayları ile kendine aşık eden bej rengi loafer ayakkabı.

10. Detayları ile kendine aşık eden bej rengi loafer ayakkabı.

36-40 arası numarası olan şık ayakkabının fiyatı 859 TL. 

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. Ayrıca buna ek olarak sayfada indirim kuponları da bulunuyor. Ek indirim için kuponları toplamayı unutmayın.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler hemen buraya.

'Sen çok güzelsin beee!'

Hepsiburada
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11. Kalın topuklu hem rahat hem de çok zarif görünümlü bir ayakkabı.

11. Kalın topuklu hem rahat hem de çok zarif görünümlü bir ayakkabı.

36-40 arası numarası olan ayakkabının siyahı da var.

Fiyatı 1199 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'İnanılmaz rahat.'

Hepsiburada

12. Oxford ayakkabı sevenler için şık bir model...

12. Oxford ayakkabı sevenler için şık bir model...

36-40 arası numarası olan ayakkabının siyah rengi de var.

İndirimli fiyatı 599 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Çok güzel, teşekkür ederim. Tam kalıp, harika.'

Hepsiburada

13. Spor ayakkabı sevenler bu fırsata bayılacak. Ürün hem indirimli hem de ikincisine %50 indirim fırsatı var.

13. Spor ayakkabı sevenler bu fırsata bayılacak. Ürün hem indirimli hem de ikincisine %50 indirim fırsatı var.

Yüksek tabanlı, rahat ve bir o kadar da şık bir model.

İndirimli fiyatı şu anda 989 TL.

Ayrıca alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. 

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

14. Babet giymeyi sevenlerin hoşlanacağı rahat bir model.

14. Babet giymeyi sevenlerin hoşlanacağı rahat bir model.

Çok fazla renk seçeneği olan babetin 36-40 arası numarası mevcut.

Rengini seçerken zorlanacaksınız onu söyleyelim.

Fiyatı 1379 TL.

Alacağınız 2.ürüne de %50 indirim var. İsterseniz kendinize 2. bir ayakkabı seçin isterseniz kardeşinizle ya da arkadaşınızla ortak alın, ikiniz de indirimli almış olun. Seçim sizin.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Kaliteli bir ürün, içi yumuşacık. Tam kalıp, 39 giyiyorum ve babetlerde baş parmağıma vurma sorunu yaşadığım halde bu üründe yaşamadım. Uzun kullanımdan sonra sorun oluşursa yorumunu güncellerim.'

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