Hotiç Ayakkabılarda Fırsat Başladı: İkinci Ürüne Net %50 İndirim!
Hotiç Ayakkabılarda Fırsat Başladı: İkinci Ürüne Net %50 İndirim!
Kaliteli ayakkabıyı uygun fiyata almak isteyen kadın ve erkekler için harika bir fırsat haberimiz var. Hotiç ayakkabılarda hem indirim kuponları var hem de 2. ayakkabıya sepette ne %50 indirim fırsatı. Bu harika fırsatı kaçırmadan alışverişinizi yapmanın tam zamanı.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 12 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Tabanı orta kalınlıkta çok rahat ve şık görünümlü siyah renk bot hem indirimde hem de 2. ürüne %50 indirim fırsatı ile satışta.
2. Kahverengi hakiki deri çok şık bir erkek ayakkabı.
3. Kolay kombinlenebilecek rahat ve bir o kadar da şık bir erkek ayakkabı.
4. Kahverengi tabanı ile güzel bir kontrast oluşturan lacivert renk erkek spor ayakkabı.
5. Her kadının dolabında olması gereken kalın topuklu siyah ayakkabı.
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6. Kalın tabanlı çok şık ve rahat bir loafer ayakkabı.
7. Hakiki deri kahverengi erkek ayakkabı günlük olarak giyebileceğiniz şık bir model.
8. Şık görünüme sahip bir spor ayakkabı.
9. Ayakta çok şık duran bir loafer ayakkabı.
10. Detayları ile kendine aşık eden bej rengi loafer ayakkabı.
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11. Kalın topuklu hem rahat hem de çok zarif görünümlü bir ayakkabı.
12. Oxford ayakkabı sevenler için şık bir model...
13. Spor ayakkabı sevenler bu fırsata bayılacak. Ürün hem indirimli hem de ikincisine %50 indirim fırsatı var.
14. Babet giymeyi sevenlerin hoşlanacağı rahat bir model.
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