Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Dyson V15 Geliyor! 13 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson V15 Geliyor! 13 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
11.03.2024 - 16:42

ŞOK 13 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Mart 2024 - 19 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftanın İndirimleri👇

Haftanın İndirimleri👇

👇

👇

Slazanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL

Slazanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL

  • Slazanger Kadın / Erkek Sıfır Yaka Sweatshirt 299 TL 

  • Slazanger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 299 TL 

  • Slazanger Kadın / Erkek Modal Kumaş T-Shirt 179 TL

  • Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL 

  • 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL 

  • 4'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 49,95 TL 

  • 3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL 

  • Katlanır Yatak 1.149 TL 

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 279 TL 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL 

  • Visco Dolgulu Yastık 169 TL 

  • Silikon Micro Yastık 69,95 TL

Gamers Arena Proc Amd Ryzen 5 5500 16 GB DDR4 512GB SSD 8 GB RTX3060 Freedos Gaming PC 20.999 TL

Gamers Arena Proc Amd Ryzen 5 5500 16 GB DDR4 512GB SSD 8 GB RTX3060 Freedos Gaming PC 20.999 TL

  • Gamers Arena Space Amd Ryzen 5 5600 16 GB DDR4 512GB SSd 8GB Freedos Gaming PC 29.499 TL

  • Gameon 24'' 4MS 75 Hz FHD HDR Adaptive Sync IPS Monitör 2.799 TL

  • Twisted Minds 23.8''200 Hz 1MS HDMI DP Kavisli Adaptive Sync Çerçevesiz Gaming Monitör 3.899 TL

  • Viewsonic M1 Plus Led Wifi Bluetooth Harman Kardon Taşınabilir Projeksiyon Cihazı 12.599 TL

  • TP-Link 2K Gece Görüşlü Dış Mekan Wi-fi Güvenlik Kamerası 1.499 TL

  • Twisted Minds X Ayak Racing Karbon Fiber E-Spor Oyuncu Masası 4.599 TL 

  • Twisted Minds Comfort RGB Bluetooth Hoparlör Massage 7.999 TL

  • Twisted Minds Mekanik Amortisör Düz/ Kavisli Ekran Tek Monitör Kolu 1.099 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 27.999 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 27.999 TL

  • Karcher Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL

  • Hoover Kombi No Frost Buzdolabı 16.999 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.449 TL

2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.449 TL

  • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL

  • 10 Gözlü Kitaplık 829 TL

  • Akrobat Plus Masa 2.299 TL

  • Edge Masa 1.099 TL

  • 2 Kapaklı Ayakkabılık 1.269 TL

  • Aynalı Banyo Dolabı 849 TL

  • Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL

Hattrick Perfect Pro Yeni Nesil Koşu Bandı 19.490 TL

Hattrick Perfect Pro Yeni Nesil Koşu Bandı 19.490 TL

  • Plus Çalışma İstasyonu 11.990 TL

  • Pratik Kondisyon Bisikleti 3.990 TL

  • Kompackt Fonksiyonel Eliptik Bisiklet 7.190 TL

  • Salvador Masajlı Koşu Bandı 9.990 TL

  • 50 Kg Dambıl Ağırlık Seti 2.290 TL

  • Pratik Stepper ve Egzersiz Aksesuar Seti 3.190 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?