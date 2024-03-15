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Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Herkes Bu Ürünlerin Peşinde! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.03.2024 - 14:20

Herkesin gözdesi olan haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Koltuk ve halı yıkama makinesinden, spor ayakkabıya kadar bu haftanın en çok satılan ürünleri, aşağıda sizinle buluşmayı bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 15.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Haftanın çok satanlarında ilk sırada Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu yer alıyor.

Haftanın çok satanlarında ilk sırada Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu yer alıyor.

Terlemeyi önleyen kumaşı ve sağlığınızı koruyan ergonomik yapısı ile çıkan Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu, haftanın çok satanlarında oyuncu koltuğu arayanların tercih ettiği bir model olmuş. 

Tam da benim ihtiyacım diyorsanız buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Videolarını izler izlemez sizde de foşur foşur yıkama isteği uyandıracak Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi.

Videolarını izler izlemez sizde de foşur foşur yıkama isteği uyandıracak Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi.

Detaylı temizlik videolarında görmeye alıştığımız Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, bu aralar herkesin favorisi olmuş durumda. 

Özelliklerine gelecek olursak 1800 ml temiz su deposu, 600 ml kirli su deposunun yanı sıra 13 kPa emmiş gücü ve 1,2 metre hortum uzunluğuna sahip. 

Aksesuarlar: Ana temizleme başlığı, kendini temizleyen başlık, aralık başlığı, kuru fırça başlığı, pencere temizleme başlığı.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Almadan önce bayağı araştırdım kullanıcı yorumlarına özellikle baktım ama detaylı bir açıklama göremedim. Bu nedenle ben biraz açıklama yapmak istiyorum almak isteyen arkadaşlara tavsiye niteliğinde olsun. Öncelikle şunu belirteyim ben ürünü çok beğendim. Ufak olduğu için yer kaplamıyor, emiş gücü gayet güzel hortumu ve kablosu yeterli uzunlukta. Malzeme kalitesi güzel. Yalnız yıkarken aynı zamanda hem su püskürtüp hem içine çekiyor. İyice fırçalamaya zaman kalmıyor. Ben önden koltukları güzelce ıslattım . Makineyi durdurup deterjan sıktım ve yuvarlak başlık ile güzelce fırçaladım. Ardından makineyi tekrar çalıştırdım. Önden deterjanı çektirdim ardından 3-4 defa su püskürtüp duruladım. Gayet güzel oldu.

Eve koltuk yıkama çağırıp temizletecektim. Hiç gerek yokmuş. Evdeki bütün koltukları ve yatakları yıkatsam bu makinanın parasını bir defada vermem gerekirdi. Bu makine sayasinde istediğim kadar yıkayabilirim. Üstelik bu kadar uygun bir fiyata makinam oldu. İnşallah uzun süre kullanırım.

Şunuda ifade etmek istiyorum. Ben koltuklarımı ilk defa yıkadım. Yaklaşık 5-6 yıl önce elde silmiştim. Lekeleri oldukça Ersağ detarjanları ile lekeli bölgeleri temizliyordum sadece. Yani görünürde kirli değildi ama çıkan suya bakınca kendimden utandım 🫣. Neyseki artık makinem var. Sık sık temizlerim. Alacaklara şiddetle tavsiye ederim.

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Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Nefes alabilir örgü üst kısım ve sentetik kaplamalar sayesinde dayanıklılık ve destek sağlayan EVA tabanlı Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı, haftanın çok satanları arasında sepetleri dolduran ürünlerden biri oldu. 

Linki burada.

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Temizlikte yeni yardımcınız: Teleskopik Saplı Pratik 4 Mandallı Dilediğin Bezi Tak Kullan Mop

Temizlikte yeni yardımcınız: Teleskopik Saplı Pratik 4 Mandallı Dilediğin Bezi Tak Kullan Mop

İstediğiniz her bezi kullanmanızı sağlayacak bu mop sizin de favoriniz olacak!

Linkini buraya bıraktım.

Gerçekten yerleri sildigime ve temiz olduğuna yemin oldugun tek paspas. Onlarca çeşit çeşit türlerini kullandıktan sonra, kendi ürünümü buldum diyebilirim. Tavsiye ediyorum. Yer kaplamıyor.

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Puma Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası

Puma Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası

İşten çıktığınızda spor salonuna şıklığınızı koruyarak ve organize olarak gidebilmenizi sağlayan Puma Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası, indirimli fiyatıyla kaçırmamanız gereken ürünler arasında. 

Hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Boyutu iyi malzeme kalitesi de iyi spor için aldık kullanıyoruz memnunuz.

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Baharın gelişiyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri: Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt

Baharın gelişiyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri: Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt

Alerjen giderme , akıllı kontrol ve gerçek zamanlı hava kalitesi izleme gibi özelliklere sahip olan Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4, kompakt yapısı sayesinde yer problemini de ortadan kaldırıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Alerjik Rinit'i olan birisi olarak yazıyorum; sabah uyanınca burnum tıkanmış, ağzımdan nefes almaya başlamış, boğazım kurumuş şekilde uyanıp gün boyu hapşırıklar, burun akıntısı, sürekli kaşınan burun, yaşaran gözler... Senelerdir bahar ve yaz ayları kabusum oldu, enerjimi alıyordu artık bu belirtiler. Bu ürünü aldım ve artık nefes alabiliyorum, sabah çok rahat uyanıyorum, gün içinde 3-5 kezden fazla hapşırmak yok, burun kaşıntısı yok, göz akıntısı yok. Şimdiye kadar almadığım için çok pişmanım. Varsa benim gibi belirtileri olan bir saniye düşünmesin, alsın.

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Çok satanlar listesinin sönmeyen yıldızı: Stanley Klasik Vakumlu Termos 1.9 L

Çok satanlar listesinin sönmeyen yıldızı: Stanley Klasik Vakumlu Termos 1.9 L

O bir klasik! Dayanıklılığı ile şöhret yapmış olan Stanley Klasik Vakumlu Termos; kamptan, pikniğe, şantiyeden seyahate hem hayatını kolaylaştırmak isteyenlerin, hem profesyonellerin hem de seyahat sevenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Neden sizin de bir tane olmasın?

Linki burada.

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Hayatınızı kolaylaştıran, pratik ürünler kullanmayı seviyorsanız Altus HandyGo AL 5533 L 2'si 1 Arada Ütü & Kırışıklık Giderici ile tanışmanın tam zamanı!

Hayatınızı kolaylaştıran, pratik ürünler kullanmayı seviyorsanız Altus HandyGo AL 5533 L 2'si 1 Arada Ütü & Kırışıklık Giderici ile tanışmanın tam zamanı!

Yapışmaz seramik tabanı, hızlı ısınma özelliği ve 1400 W gücü ile kırışıklıklarla mücadelede en büyük yardımcınız olacak.

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü çok beğendim. Sık seyahat ediyorum hem tatil hem toplantılara gidiyorum. Kabin boy bavula bile sığar. Bir de kadife kese koymuşlar taşımak için. O da çok güzel. Çok da hafif ve kullanımı çok kolay. Buharı da oldukça iyi. Ben şaşırdım açıkçası böyle bir performans beklemiyordum. Elbise gömlek güzel ütülüyor. Çok mutlu etti beni valla icat edenden allah razı olsun.

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Adidas DURAMO SL M Koşu Ayakkabısı

Adidas DURAMO SL M Koşu Ayakkabısı

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Adidas DURAMO SL M Koşu Ayakkabısı, Bahar Fırsatları kapsamında uygun fiyatıyla sizi burada bekliyor.

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Uygun fiyatlı robot süpürge arayanlara: 360 S9 Vacuum Mop Cleaner Akıllı Robot Süpürge

Uygun fiyatlı robot süpürge arayanlara: 360 S9 Vacuum Mop Cleaner Akıllı Robot Süpürge

Haftanın çok satanlarında yer alan bu robot süpürge, kullanıcılarından da tam puan almış. 

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Cihaz tam bir fiyat/performans canavarı.

+ Haritalama gayet hızlı ve net.

+ Menü artık Türkçe.

+ Türkçe kullanma kılavuzu ve TR priz aparatı mevcut.

+ Sessiz mod (600pa55db) hem ses olarak düşük, hem de temizlik için iyi bir emiş gücüne sahip.

+ Yedek yan fırça kutu içeriğinde var.

+ Ana silindir fırçanın iki kenarındaki yatak yuvaları çıkarılabiliyor.

+ Batarya performansı muazzam.

+ Yükseklik engel aşımı gayet başarılı, engel aşmada çok inatçı.

+ Yüksekliği 10 cm olduğu halde 10.5 cm yüksekliğindeki mobilyaların altına girip çıkabiliyor.

+ Oda oda temizle, sadece şu odayı temizle, seçili alanı temizle, seçili alanı temizleme, planlı (şu gün şu saatte şu odayı gibi) temizle, odalara göre özel ayarlar ile temizle (çocuk odasını sessizde süpür, mutfağı turboda süpür ve paspasın su bırakma seviyesi fazla olsun gibi). En çok merak edilen ve sorulan planlı temizlikten bir den çok odayı hangi sıraya göre temizliyor? Evet arkadaşlar, bu sıralamayı da siz belirliyorsunuz (1. salon, 2. mutfak gibi).

+ İkamesi olan S5 Max gibi cihazlara nazaran 25 adet sensör var.

+ RF uzaktan kumandası mevcut.

+ Yedek paspas bezi kutudan çıkıyor.

+ LDR sensörlü tüm robotlar gibi karanlıktan olumsuz etkilenmezken, aynalardaki yansımalarda anlık sapıtmalar oluyor.

+ Toz haznesi ile HEPA filtresi arasında teması kesecek tülümsü bariyeri yok, bu da filtreyi temizlemek için ekstra zaman harcamak demek.

+ Satıcı ve resmi TR distribütörü Sherman Teknoloji, müşteri memnuniyeti adına gerek telefonla, gerekse WhatsApp üzerinden her konuda bilgi veriyor, soruları cevaplıyorlar. Yedek parçaları sene sonuna kadar stoklarında olacakmış.

+ Mop'u daha deneme şansım olmadı ama başarılı olduğuna dair yerli yabancı test videoları mevcut. Paketleme ve hızlı teslimata zaten bir şey denilemez, taş oluruz :)

+ Alın, aldırın...

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Bahar Fırsatları kapsamında uygun fiyatıyla haftanın çok satan kahvesi Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Bahar Fırsatları kapsamında uygun fiyatıyla haftanın çok satan kahvesi Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Özenle seçilmiş, Orta ve Güney Amerika ile Güney Doğu Asya'nın en nadide Arabica kahve çekirdeklerinin birleşiminden doğan President Filtre Kahve, orta kavrulmuş ve hafif asidik bir lezzet sunuyor. Bu eşsiz kahve, filtre kahve makineleri, Dripper, Chemex ve French Press gibi çeşitli yöntemlerle demlenmeye uygun şekilde öğütülerek, kahve severlerin beğenisine sunulmuş.

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