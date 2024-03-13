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ŞOK'a Dyson V11 Dikey Süpürge Geliyor! 16 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson V11 Dikey Süpürge Geliyor! 16 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
13.03.2024 - 12:28 Son Güncelleme: 14.03.2024 - 00:56

ŞOK 16 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Mart 2024 - 19 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

120x170 cm Koza Peluş Halı 559 TL

120x170 cm Koza Peluş Halı 559 TL

  • 80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL 

  • Koltuk Örtüsü 119 TL 

  • Kemer 54,95 TL

  • Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL 

  • Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL 

  • Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL

  • Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL 

  • Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL 

  • Hanoi Kuleleri 99,95 TL 

  • Zeka Küpü 49,95 TL 

  • Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL 

  • Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL

  • Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL

  • Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL 

  • Kaydırak 499 TL

  • Uçak Çeşitleri 249 TL 

  • Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı 149 TL

Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL

Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL

  • Metal Ayak 2'li Abajur Seti 429 TL

  • Kumaş Başlıklı Avize ve 3 Adet Abajur Seti 579 TL

  • Dekoratif Silindir Abajur 229 TL

  • 2'li Abajur Seti 429 TL

  • Ahşap Adam Abajur 329 TL

  • Kumaş Başlıklı 3 Kat Düz Avize 239 TL

Apple iPhone 15 128 GB Blue/Green 49.999 TL

Apple iPhone 15 128 GB Blue/Green 49.999 TL

  • Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

  • Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.999 TL

  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram Mor/Siyah/Yeşil 14.199 TL

  • Mioji Mio 2 4in1 Akü Takviye Jump Starter Mini Şarjlı Süpürge Hava Pompası ve Led Fener 10400 mAh Araba Kombo Kit 3.999 TL

  • Wiami Airfryer 10.5 L Buharlı Hava Fritözü 4.299 TL

  • Mioji Mio 4L Led Işıklı Kozmetik Makyaj Sıcak ve Soğuk Ayarlı Taşınabilir Fridge Mini Dolap 1.499 TL

  • Mioji mio Hava İyileştirici ve Ev Tipi Nem Alma Cihazı 1.499 TL

  • Hoover 5 Program Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.599 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

  • Mioji Mio Taşınabilir Kırışık Giderici Ütü 749 TL

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