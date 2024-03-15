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Eğer Birden Fazla Kediniz Varsa Bu 15 Ürün Hayatınızı Kolaylaştıracak!

etiket Eğer Birden Fazla Kediniz Varsa Bu 15 Ürün Hayatınızı Kolaylaştıracak!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 18:06

Birden çok kediye sahip olanlar için kurtarıcı önerilerimiz var. Mama kabından otomatik kedi tuvaletine, kuru ve yaş mamadan ödül mamalarına kadar birçok ürünü sizin için derledik. Ayrıca, kedilerinizi mutlu edecek çeşitli oyuncak setlerini de unutmadık. Bu içerikte, kedi sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm temel ürünleri ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Kedilerinizi sağlıklı ve mutlu tutmak için gereken her şeyi sağlamak amacıyla hazırladığımız bu içeriği kaçırmayın.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 15.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Haustier - Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

1. Haustier - Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Bu son teknoloji ürünü otomatik kedi tuvaleti, 65 litrelik devasa bir hazneye sahip ve ayrıca 9 litrelik bir çöp haznesi ile evinizdeki tüm atıkları kolayca topluyor. Üstelik uzaktan kontrol özelliği, UV kötü koku temizleme sistemi ve ağırlık sensörü ile donatılmış bu alet, size 3 rulo, toplamda 45 adet çöp torbası hediye olarak geliyor.

'Uzun zamandır kedilerim için pratik bir kedi tuvaleti arıyordum. Geleneksel yöntemle kum temizliği yapmaya artık ne takatim kalıyordu ne de zamanım. Dikkatli ve çok araştıran biri olarak doğru ürünü sonunda buldum. Kullanımı çok pratik. Temiz ortam. Sıfır koku. Konfor maksimum seviyede. Kedilerim çok sevdi. Görüntüsü çok kibar. Oldukça sağlam.'

Burada.

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2. Herniks Doğal Kedi Otlu ve Zilli Toplu Ahşap Kedi Tırmalama Kartonları

2. Herniks Doğal Kedi Otlu ve Zilli Toplu Ahşap Kedi Tırmalama Kartonları

Herniks Tırmalama Kartonları, kedilerinizin tırnak bakımını doğal bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olurken aynı zamanda stresini azaltıp eğlenceli vakit geçirmelerine olanak sağlar. 

Burada.

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3. Feandrea 2 Platformlu Kedi Ağacı

3. Feandrea 2 Platformlu Kedi Ağacı

Bu çok katlı, pelüş kaplı kedi ağacı, kedilerinizin rahat ve eğlenceli zaman geçirebileceği bir ortam sunuyor. 143 cm yüksekliğindeki bu ağaç, 11 tırmalama direği, 2 platform, 1 kedi mağarası, 1 hamak ve 2 pelüş topu ile hem kedilerinizin fiziksel aktivite ihtiyaçlarını karşılıyor hem de onlara konforlu bir yaşam alanı sağlıyor.

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4. Catit 2.0 Flower Fountain Çiçek Çeşmeli Filtreli Dekoratif Kedi Su Kabı

4. Catit 2.0 Flower Fountain Çiçek Çeşmeli Filtreli Dekoratif Kedi Su Kabı

Kedilerinizi daha fazla su içmeye teşvik eden Catit Çiçekli Filtreli Su Kabı, taze ve serin su sağlama özelliği ile onların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı oluyor. Yükseltilmiş tasarımı sayesinde kedilerinizin su içerken rahat etmelerini sağlarken, filtre kartuşları ile sudaki kirlilik ve kötü kokuları gideriyor. Ayrıca, sürekli sirkülasyon halinde olan suyu oksijenlendirerek bayat ve durgun suyu taze hale getiriyor.

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5. Wanpy Karışık Sıvı Kedi Ödülü RA-Mİ x (25 x 14 gr)

5. Wanpy Karışık Sıvı Kedi Ödülü RA-Mİ x (25 x 14 gr)

Krem kedi ödülü, dostlarınızın davranışlarını ödüllendirmeniz için ideal bir seçenek. Yüksek proteinli ve düşük yağlı bu ürünler, Wanpy markası güvencesiyle hem lezzetli bir ödül hem de diş sağlığını koruyucu bir etki sunuyor. Üstelik %100 doğal içerikleriyle kolay sindirilebilir ve kedileriniz için sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği.

'Krem ödüller kedilerin her zaman favorisi, bu ürün de yanıltmadı. Her çeşidi severek yediler.'

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6. Ghiakqyt Kedi Mama Kabı İstasyonu

6. Ghiakqyt Kedi Mama Kabı İstasyonu

Ergonomik tasarımı ve ayarlanabilir yüksekliği ile kedilerinizin yemek yeme deneyimini rahatlatan patentli bir ürünle tanışın. Paslanmaz çelikten üretilmiş 3'lü kase seti, su geçirmez ahşap kap tutucuları ve kolay temizlenebilir özellikleri ile evcil hayvanlarınızın yemek zamanını bir lükse dönüştürün. 

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7. Gourmet Gold Kıyılmış Tavuklu Yaş Kedi Maması 85 Gr X 24 Adet

7. Gourmet Gold Kıyılmış Tavuklu Yaş Kedi Maması 85 Gr X 24 Adet

Gourmet Gold, lezzetli ve pürüzsüz dokusuyla her lokmada kedinize lüks bir ziyafet sunar. En seçici kedilerin bile damak zevkini tatmin eden bu enfes tarifler, kedinizi şımartmak için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Çok sayıda kedisi olanlar için çoklu paket şeklinde olanı önermek istedik.

'Kedilerim severek yediler. İçerik olarak da en başarılı yaş mama.'

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8. Trendline Somonlu Kedi Maması

8. Trendline Somonlu Kedi Maması

Trendline Somonlu Kedi Maması, işlenmiş hayvansal protein, buğday, mısır, hayvansal yağ, bonkalit, somon unu ve yağı, mısır gluteni, kurutulmuş şeker pancarı, ciğer ve balık aroması, tuz, keten tohumu, kuru bira mayası, vitaminler, mineraller ve taurin içerir. Bu bileşenler, kedilerinizin enerji, protein, yağ asitleri, mineraller, vitaminler ve taurin ihtiyaçlarını karşılayacak. 

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9. Oneisall 5 L Otomatik Yem Makinesi

9. Oneisall 5 L Otomatik Yem Makinesi

Bu otomatik evcil hayvan besleme makinesi, iki evcil hayvanınızı aynı anda beslemenize olanak sağlar ve adil bir porsiyon kontrolü sunar. Tek bir düğme ile kolayca kontrol edilebilir ve her lokmada tazelik sunar. Dahası, evcil hayvanlarınızın tanıdığı sesleri kaydedebilir ve yemek zamanı geldiğinde onları çağırabilirsiniz.

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10. Mehmet Aydın - Kedi yatağı

10. Mehmet Aydın - Kedi yatağı

Kedilerinize özel bir yaşam ve oyun alanı sunan bu kedi evi, onların yanlız kalmak istedikleri dönemlerde ya da eğlence aradıklarında ideal bir sığınak olacaktır. Hem dekoratif görünümüyle evinize ayrı bir hava katacak olan bu ürün, demonte olarak gönderiliyor ve ekstra bir yardımcı malzemeye ihtiyaç duymadan kolayca kurulabiliyor. Birden fazla kediniz varsa, bu kedi evi onların rahatı ve eğlencesi için mükemmel bir seçenek olacaktır.

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11. Tineke Elastik Kendinden Yapışkanlı Renkli Kedi Oyun Oltası

11. Tineke Elastik Kendinden Yapışkanlı Renkli Kedi Oyun Oltası

Elastik ipi ile aynı kedi oltası gibi işlev gören oyuncağı, yüksek bir yere asarak kedileriniz için ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

'Keşke daha önce alsaymışım bu ürünü kedim o kadar çok severek oynuyor ki diğer oyuncaklarının pabucunu dama attı bu ürün.'

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12. Proline Aktif Karbonlu Topaklanan Kedi Kumu 10 Lt x 2 Adet

12. Proline Aktif Karbonlu Topaklanan Kedi Kumu 10 Lt x 2 Adet

Ultra topaklanma özelliği sayesinde sıvıyı hızla içine çeken bu kedi kumu, evinizde taze bir koku bırakarak mis gibi bir ortam sağlar. Bakteri oluşumunu önleyerek kedinizin sağlığını korurken, birden fazla kediniz varsa bile hijyen konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Hem kedinizin hem de sizin için ideal bir çözüm olan bu kedi kumu, evinizde ferah bir atmosfer yaratır.

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13. Jumpaws Kedi Oyuncak 8 Paket Çoklu Gıda Oyuncak Seti

13. Jumpaws Kedi Oyuncak 8 Paket Çoklu Gıda Oyuncak Seti

Kedilerinizi vahşileştirecek, onların av içgüdülerini harekete geçirecek ve sizinle eğlenceli anılar biriktirmenizi sağlayacak bir oyuncak mı arıyorsunuz? İşte karşınızda, hem yavru hem de yetişkin kedilerin bayılacağı, catnip dolgulu bu eşsiz oyuncak! 

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14. BUFFER® Vantuzlu Zilli İnteraktif Dönebilen Eğitici Kedi Oyuncağı

14. BUFFER® Vantuzlu Zilli İnteraktif Dönebilen Eğitici Kedi Oyuncağı

Eğitici Kedi Oyuncağı, çok fonksiyonlu yapısı ve 360 derece dönebilen başlığı ile kedinizin eğlenirken öğrenmesini sağlar. Tekerlekli ve değirmen şeklindeki tasarımı sayesinde kedi maması ya da atıştırmalık ekleyebilir, aynı zamanda her türlü yüzeye sabitleyebilirsiniz. Bu oyuncak, kedinizin fiziksel aktivitesini arttırarak sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

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15. Vegena - 24'lü Kedi Oyuncak Seti

15. Vegena - 24'lü Kedi Oyuncak Seti

Bu 24 parçalı kedi oyuncağı seti, evinizi bir kedi cennetine dönüştürecek! İçerisinde katlanabilir kedi tüneli, balık, golf kalem oyuncağı gibi birçok farklı oyuncağı barındıran bu set, kedilerin enerjilerini atabilecekleri bir oyun alanı oluşturuyor. Hem güvenli hem de uzun ömürlü olan bu ürünler, kedilerinizin sağlığına zarar vermeden onları eğlendirecek ve meşgul edecek.

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