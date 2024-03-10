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Hepsiburada Marka Günleri'nin Son Gününe Özel Kaçırılmayacak İndirimler!

etiket Hepsiburada Marka Günleri'nin Son Gününe Özel Kaçırılmayacak İndirimler!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 17:41

Bugün, Marka Günleri'nin son günü. Kaçırılmaması gereken fırsatlarla dolu içerikte, öne çıkan markaların cazip indirimlerini siz değerli okuyucularımız için bir araya getirdik. Nike, Eastpak, Fissler, Kiko Milano, Stanley gibi seçkin markaların sunduğu bu muhteşem indirimler, içeriğimizde sizleri bekliyor. Bu eşsiz fırsatları kaçırmamak için hemen göz atın ve alışverişin keyfini çıkarın.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 10.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Nike Air Force CI0919-117 1 Shadow Kadın Spor Ayakkabısı

1. Nike Air Force CI0919-117 1 Shadow Kadın Spor Ayakkabısı

Farklı renk geçişleriyle her kombine uyabilen Nike Shadow ayakkabılar, Marka Günleri indirimiyle 4665,33 TL yerine 3499 TL'ye satılıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Madame Coco Clementine Vizon Emboss Çift Kişilik Battaniye - Bej

2. Madame Coco Clementine Vizon Emboss Çift Kişilik Battaniye - Bej

Sıcak tutacak yumuşacık bej battaniye, Marka Günleri indirimi ile 1900 TL yerine 600 TL'ye satılıyor.

'Çok güzel bir battaniye; yatağı baya örttü. Ancak şunu söylemeliyim ki çok kalın bir battaniye değil, eski battaniyeler gibi kalınlıkta değil.'

Burada bulabilirsiniz.

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3. Puma Performance Essential Pwrfleece Erkek Sweatshirt 52422801

3. Puma Performance Essential Pwrfleece Erkek Sweatshirt 52422801

Kullanıcılardan tam not almış olan bu sweatshirt, XS'den 2XL'ye kadar beden seçeneğine sahip. Marka Günleri indirimi ile bu sweatshirt'ü 1815,71 TL'ye satın alabilirsiniz.

Buraya tıklayın.

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4. DeFacto Relax Fit Çizgili Bisiklet Yaka Sweatshirt, A1883AX23AU

4. DeFacto Relax Fit Çizgili Bisiklet Yaka Sweatshirt, A1883AX23AU

Rahat giyinmek istediğiniz günlerde elinizin ilk gideceği parça olacak olan bu sweatshirt, geniş kesimi ve bisiklet yakası ile konforuna öncelik verenlerin seçimi olacak. Çizgili tasarıma sahip bu şık üst, Marka Günleri indirimi ile 499,99 TL yerine sadece 250 TL. Bu indirimi kaçırmamak için hemen tıklayın.

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5. Kärcher VC6 Cordless Ourfamily Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

5. Kärcher VC6 Cordless Ourfamily Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

VC 6 elektrikli süpürge, kullanışlı özelliklerle donatılmıştır: tek tıkla toz haznesi boşaltma, Boost Modu, ergonomik tasarım ve LED ışıklarla donatılmış aktif zemin başlığı. Dahili şarj işlevine sahip duvar braketi ve Güç Kilidi özelliği, kullanım kolaylığı sağlar. Güçlü BLDC motor ve 25,2 V Lityum İyon Batarya ile 50 dakika çalışma süresi sunar ve düşük ses seviyesi ile rahatsız etmez.

Şu anda 15.799 TL yerine sepette 12.639,20 TL'ye burada bulabilirsiniz.

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6. "Fossil FCH2601IE" Erkek Kol Saati

6. "Fossil FCH2601IE" Erkek Kol Saati

'Tam bir fiyat performans saati; bütün göstergeleri fosforlu ve güzel parlıyor, tarih göstergesi net. Büyüklüğü de güzel, orta seviyede ve ağır sayılabilecek bir saat. Satıcı da başarılı, paketleme çok güzeldi.'

Şu anda indirimde; 5.268 TL yerine 2.634 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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7. U.S. Polo Assn. Kadın Camel Mont 50254231-VR015

7. U.S. Polo Assn. Kadın Camel Mont 50254231-VR015

Kaliteyi ve şıklığı bir arada sunan markalardan biri olan U.S. Polo Assn. markasının taba renkli montu, 40-44 arası beden seçeneklerine sahip. Şu anda Marka Günleri indirimi ile %54 indirimle 3.899,95 TL yerine 1.799,95 TL'ye satılıyor.

Burada.

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8. Stanley Adventure Switchback Termos Bardak 0,47 Lt

8. Stanley Adventure Switchback Termos Bardak 0,47 Lt

Stanley Switchback Termos Bardak, üstün termal koruma özelliği ile içeceklerinizi 7 saat sıcak, 9 saat soğuk ve 36 saat buzlu tutar. 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiş, BPA içermeyen bu bardak, sızdırmaz kapak özelliği ve taşıma kolaylığı ile dikkat çeker. Ayrıca, araba içinde rahatça kullanılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Şu anda Marka Günleri indirimi ile 1.199 TL yerine 1.049 TL'ye buradan sahip olabilirsiniz.

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9. Chakra Labyrinth Havlu, 30 x 50 cm, Yeşil

9. Chakra Labyrinth Havlu, 30 x 50 cm, Yeşil

%60 pamuk, %40 bambu bileşenleri ile yumuşacık bir kullanım sunan havlunun rengine bayıldık. Marka Günleri indirimi ile 232,49 TL yerine 116,25 TL'ye satın almak isterseniz buraya tıklayın.

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10. Pirge Ecco Günlük Kullanım Bıçak-Soyacak Seti

10. Pirge Ecco Günlük Kullanım Bıçak-Soyacak Seti

Pirge markasının bıçaklarının kalitesini ve keskinliğini bilen bilir. Gündelik kullanıma uygun olan bu sette ihtiyacınız olan her ürün bulunuyor. Şu anda indirimle 499,90 TL yerine 399,92 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Burada.

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11. Harley Davidson 025G100421 Mcallen Kadın Siyah Deri Bot

11. Harley Davidson 025G100421 Mcallen Kadın Siyah Deri Bot

Kış bitti ama yağmurlu havalar bir türlü bitmedi. Bota ihtiyacı olan okuyucularımız için seçtiğimiz ürün, Harley Davidson'un en sevilenlerinden. Kullanıcılardan tam not almayı başaran bot, şu anda indirimde. 3.699 TL yerine 1.849,50 TL'ye sahip olmak isterseniz burada bulabilirsiniz.

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12. SteelSeries Arctis Nova 3 Multi-System Oyun Kulaklığı

12. SteelSeries Arctis Nova 3 Multi-System Oyun Kulaklığı

Bu ürün, oyuncu okurlarımız için seçildi. Ses sistemlerinin kalitesiyle bilinen Steelseries markasının en sevilen kulaklıklarından biri olan Arctis Nova 3, Marka Günleri indirimi ile 2.999 TL yerine 2.899 TL'ye satılıyor. Burada bulabilirsiniz.

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13. Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 6.0 Lt

13. Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 6.0 Lt

Alman mühendisliği ile üretilen ve enerji tasarrufu sağlayan bu ürün, mutfakta zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Paslanmaz çelik yapısı, güvenlik özellikleri ve Cookstar® tabanı sayesinde her tür ocakta kullanabilirsiniz. Ayrıca, 2 yıl garantisi ve buharda pişirme aparatı ile mutfakta yeni bir soluk getiriyor.

Şu anda indirimde; %12 indirimle 15.999 TL yerine 14.099 TL'ye satın almak için buraya tıklayın.

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14. Eastpak MORLER POWR Çanta EK0A5B9ZO261

14. Eastpak MORLER POWR Çanta EK0A5B9ZO261

Sportif tasarımı ve pratik özellikleriyle öne çıkan bu sırt çantası, eşyalarınızı güvenle taşımanızı sağlar. İki fermuarlı ön cep ve dahili dizüstü bilgisayar bölmesi ile organizasyonu kolaylaştırırken, ayarlanabilir ağ omuz askıları gün boyu rahatlık sunar. %100 naylon malzemeden üretilmiştir. Yükseklik: 43 cm, genişlik: 31 cm, derinlik: 14 cm ölçülerindedir ve 13 inç cihazlar için özel bölmesi bulunmaktadır. Bu çanta, şıklığınızı ve konforunuzu bir arada sunar.

1.599 TL yerine 1.279 TL'ye satın alabilirsiniz. Burada.

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15. Kiko Milano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 31

15. Kiko Milano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss 31

'Parlaklığına ve dokusuna bayıldım. Kesinlikle yapış yapış yapmıyor, lip balm gibi dudağı nemli tutuyor.'

Şu anda %30 indirimde, 499 TL yerine 349,30 TL.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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