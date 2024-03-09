Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
2024 Ramazan Kolisi Fiyatları: Ramazan Paketleri İçerisinde Neler Var? Kaç TL Oldu?

etiket 2024 Ramazan Kolisi Fiyatları: Ramazan Paketleri İçerisinde Neler Var? Kaç TL Oldu?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 11:03

On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına sayılı günler kala, toplumun yardımlaşma geleneğini sürdürmek adına sunulan erzak paketlerinin fiyatları merak konusu oldu. Ramazan'ın bereketini ve paylaşmayı simgeleyen bu paketler, özellikle bu kutsal ay boyunca sıklıkla tüketilen gıda maddelerinden oluşuyor. Peki, bu yılın Ramazan paketi fiyatları ne durumda? Hangi ürünler bu özel paketlerin içerisinde yer alıyor? İşte 2024 yılına ait ŞOK, Migros ve Carrefour gibi büyük market zincirlerinin Ramazan paketi fiyatları ve içerikleri hakkında detaylı bilgiler...

Bu içerik 04.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

İslam dünyası için önemli bir yeri olan on bir ayın sultanı Ramazan'a bir haftadan az bir süre kaldı.

İslam dünyası için önemli bir yeri olan on bir ayın sultanı Ramazan'a bir haftadan az bir süre kaldı.

10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece sahura kalkılıp bu senenin ilk orucu için niyet edilecek.

10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece sahura kalkılıp bu senenin ilk orucu için niyet edilecek.

Her yıl olduğu gibi, bu sene de Ramazan kolisi içerikleri ve fiyatları büyük bir merak konusu. İşte sizler için derlediğimiz 2024 Ramazan kolisi fiyatları hakkındaki bilgiler...👇

1. Şok Market Erzak Paketi

1. Şok Market Erzak Paketi

  • Bizim Vatan Domates Salçası 830 gr

  • Deren Filiz Çay 500 gr

  • Evin Ayçiçek Yağı 1 lt

  • Piyale Un, 1000 gr

  • Piyale Kakaolu Puding 150 gr

  • Piyale Ezogelin Çorba 80 gr

  • Piyale Burgu Makarna 500 gr

  • Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 gr

  • Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 gr

  • Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 gr

  • Anadolu Mutfağı Tuz 750 gr

  • Altınküp Küp Şeker 1 kg

  • Lio Salamura Siyah Zeytin (351410) 400 gr

Fiyatı: 299 TL

2. Migros Ramazan Bereket Paketi

2. Migros Ramazan Bereket Paketi

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg (1 Adet)

  • Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg (1 Adet)

  • Komili Ayçiçek Yağı 1 L (1 Adet)

  • Söke Un 1 Kg (1 Adet)

  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G (1 Adet)

  • Mutlu Burgu Makarna 500 G (1 Adet)

  • Mutlu Yüksük Makarna 500 G (1 Adet)

  • Mutlu Spaghetti Makarna 500 G (1 Adet)

  • Tukaş Domates Salçası 830 G (1 Adet)

  • Efor Harman Siyah Çay 500 G (1 Adet)

  • Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg (1 Adet)

  • Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G (2 Adet)

Fiyatı 279,95 TL

3. Migros Ramazan Lezzet Paketi

3. Migros Ramazan Lezzet Paketi

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg (1 Adet)

  • Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg (1 Adet)

  • Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg (1 Adet)

  • Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg (1 Adet)

  • Komili Ayçiçek Yağı 1 L (1 Adet)

  • Söke Un 1 Kg (2 Adet)

  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G (1 Adet)

  • Mutlu Burgu Makarna 500 G (2 Adet)

  • Mutlu Yüksük Makarna 500 G (1 Adet)

  • Mutlu Spaghetti Makarna 500 G (1 Adet)

  • Tukaş Domates Salçası 830 G (1 Adet)

  • Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G (1 Adet)

  • Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G (1 Adet)

  • Mutlu İrmik 500 G (1 Adet)

  • Efor Harman Siyah Çay 500 G (1 Adet)

  • Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg (1 Adet)

  • Hisar Kahve 1928 Türk Kahvesi 100 G (1 Adet)

  • Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G (2 Adet)

  • Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G (1 Adet)

  • Yayla Haşlanmış Nohut 700 G (1 Adet)

Fiyatı: 499,95 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

4. CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi

4. CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi

  • Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

  • Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

  • Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

  • Tatküpü Küp Şeker 750 G

  • Efor Harman Siyah Çay 500 G

  • Söke Buğday Unu 1000 G

  • Mutlu Burgu Makarna 500 G

  • Tukaş Domates Salçası 830 G

  • Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

  • Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

  • Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

  • Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

  • Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fiyatı: 299,90 TL

5. CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi

5. CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi

  • Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

  • Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

  • Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G

  • Tat Yerli Nohut 1000 G  8 Mm

  • Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

  • Tatküpü Toz Şeker 1000 G

  • Tatküpü Küp Şeker 750 G

  • Efor Harman Siyah Çay 500 G

  • Hisar Türk Kahvesi 100 G

  • Söke Buğday Unu 1000 G

  • Mutlu Burgu Makarna 500 G X2

  • Tukaş Domates Salçası 830 G

  • Duru Pratik Haşlanmış Bezelye 450 G

  • Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

  • Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

  • Helsan Sade Tahin Helvası 200 G

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

  • Lokman Çilek Reçeli 360 G

  • Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

  • Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

  • Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

  • Fusetea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt Pet 

  • Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

  • Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Fiyatı 549,90 TL

6. CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi

6. CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi

  • Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

  • Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

  • Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G

  • Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

  • Tatküpü Küp Şeker 750 G

  • Efor Harman Siyah Çay 500 G

  • Hisar Türk Kahvesi 100 G

  • Söke Buğday Unu 1000 G

  • Mutlu Burgu Makarna 500 G

  • Tukaş Domates Salçası 830 G

  • Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

  • Duru Pratik Haşlanmış Nohut 400 G

  • Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

  • Helsan Sade Tahin Helvası 200 G

  • Mutlu İrmik 500 G

  • Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

  • Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

  • Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

  • Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fiyatı 469,90 TL

7. CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi

7. CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi

  • Komili Ayçiçek Yağı 1 Lt

  • Komili Naturel Sızma Zeytinyağı 500 Ml

  • Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

  • Tat Kırmızı Mercimek Yerli 1000 G

  • Tat Yerli Nohut 1000 G  8 Mm

  • Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G

  • Tatküpü Toz Şeker 1000 G

  • Tatküpü Küp Şeker 750 G

  • Efor Harman Siyah Çay 500 G

  • Doğadan Gizli Bahçe Demlik Poşet Çay 48'Li

  • Hisar Türk Kahvesi 100 G

  • Söke Buğday Unu 1000 G

  • Mutlu Burgu Makarna 500 G X2

  • Mutlu İrmik 500 G

  • Tukaş Domates Salçası 830 G

  • Duru Pratik Haşlanmış Bezelye 450 G

  • Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 G

  • Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

  • Helsan Sade Tahin Helvası 200 G

  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 G

  • Lokman Çilek Reçeli 360 G

  • Arifoğlu Pul Biber 40 G

  • Arifoğlu Kekik 20 G

  • Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G

  • Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

  • Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G

  • Sprıte Gazoz 1 Lt Pet

  • Fusetea Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 Lt Pet 

  • Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

  • Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Fiyatı 899,90 TL

Dilerseniz diğer Ramazan kolilerine buradan göz atabilir ve satın alabilirsiniz.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?