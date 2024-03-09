Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, Şubat sonu indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım. 🫶🏻
Bu içerik 08.03.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Bu haftanın dillerden düşmeyen en çok satan 15 ürünü ile başlayalım. 💜
9 Mart 2024 ŞOK aktüel kataloğundaki iPhone 15 Pro Max, kataloğun öne çıkan ürünlerinden biriydi.👇
8 Mart 2024 Bim Aktüel kataloğunda yer alan yapı malzemeleri de dikkat çeken ürünler arasındaydı.👇
7 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda da iPhone 14 Plus ve Adidas ayakkabı modelleri uygun fiyatları ve şıklıklarıyla fazlasıyla dikkat çekti.
Çeyiz hazırlığı yapanlara müjde! Madame Coco'daki 6 Al 2 Öde kampanyası da haftanın en dikkat çeken indirimlerinden biri.
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Geçtiğimiz ayın en çok sevilen ve her sepete eklenen ürünlerinden de bu içerikte bahsettik.
6 Mart 2024 ŞOK Aktüel fırsatları kataloğunda ise öne çıkan ürün, Playstation 5 oldu.
Kullananların öve öve bitiremediği, L'Oreal, NYX ve Maybelline ürünlerindeki %20 indirim de makyaj tutkunlarını çok mutlu etmiştir diye düşünüyoruz. 💄
7 Mart 2024 A101 Aldın Aldın ürünü olan meşhur Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesine de özelliklerine, kullanıcı yorumlarına bu içerikte yer vermiştik. 👇🏻
Kaliteli günlük giyimde akla ilk gelen markalardan biri olan Levi's markasının ürünlerindeki %20 indirimi aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
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Spor giyimde kaçırılmayacak fırsat! Kalitesi ve konforlu kullanımı ile spor giyimde öne çıkan markalardan biri olan Nike ürünlerinde net indirimleri de bu içerikte paylaşmıştık.👇🏻
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