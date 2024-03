Şubat Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

Tek bir düğmeye dokunarak kolayca espresso, sade kahve, cappuccino ve latte macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayabilirsiniz.

Dört ayrı kullanıcı profili sayesinde, her bir seferde en sevdiğiniz kahveyi tüketme olanağına sahipsiniz. Ek olarak, misafir profili özelliği ile misafirlerinizin sizin tercihlerinizi bozmadan, kendi kahve zevklerini deneyimleme şansını sunuyor.

İşinizi şansa bırakmayı sevmiyorsanız tercihinizi Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi'nden yana kullanabilirsiniz.

Bazı yorumlarda kahveyi soğuk yaptığından bahsedilmiş, settings den tempreture seçeneğinde sıcaklık ayarı var. Otomatik ayar medium, high a getirince bence oldukça sıcak yapıyor. Ayrıca bardağı ısıtmak için latte go yu çıkardıktan sonra bardağınızı sıcak hava veren aparata dayayıp other drinks seçeneğinden milk froth kısmını seçip 110ml ye ayarlayıp sıcak hava üfletebilirsiniz böylece bardağınız çarçabuk ısınacaktır. Ya da hot water seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Ben 4 aylık kullanım süresince bir sıkıntı yaşamadım. Yalnız bakıma önem veren birisi olduğum için asla musluk suyu kullanmadım çünkü her ne kadar iyi bir filtreleme sistemi olduğunu iddia etselerde hazır su kullanmak daha mantıklı geliyor bana çünkü makine gerçekten Türkiye şartlarında pahalı. Yağ sürülecek yerleri youtube dan öğrenebilirsiniz. Yedek parçaları ve temizlik tabletleri öyle aşırı pahalı falan değil. Kısaca zevkle kullanıyorum.