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Şubat Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri
Şubat Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri
Geçtiğimiz Şubat ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden elektroniğe kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 04.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Uygun fiyatıyla dikkat çeken Greenote Akülü Elektrikli Süpürge, Şubat ayının çok satanları arasında yerini aldı.
Vantuzlu su giderli çift katmanlı sabunluk, kendi kendine boşaltma yapısı sayesinde Şubat ayında en çok tercih edilen ürünlerden biri oldu.
Kahve tutkunlarının tercihi geçen ay Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve'den yana oldu.
Artık her evin olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında kurutma makineleri de yer alıyor.
Bütçeniz kısıtlı ama kendinize de hava üflemeli bir saç şekillendirici almak istiyorsanız tercihinizi Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici'den yana kullanabilirsiniz.
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Güzellik salonlarına gitmeye zamanı olmayanların tercihi de Philips BRI950/00 Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'ndan yana oldu.
Geçen ay 800 adetten fazla satılan Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure, piyasaya göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Kulak üstü kulaklıklar arasında en beğenilen modellerden: JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık
Kahve makinesi almayı düşünenlerin tercihi: Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi
Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 L
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Filtre kahve makinesi arayanların tercihi ise Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi oldu.
Çok satanlar listesinde görmeye alıştığımız Kiper'in Collagen, geçtiğimiz ay yine listedeki yerini korudu.
Geçtiğimiz ay 1000 adetten fazla satan: Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuan
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