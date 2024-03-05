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Şubat Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

etiket Şubat Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
05.03.2024 - 16:14

Geçtiğimiz Şubat ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden elektroniğe kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 04.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Uygun fiyatıyla dikkat çeken Greenote Akülü Elektrikli Süpürge, Şubat ayının çok satanları arasında yerini aldı.

Uygun fiyatıyla dikkat çeken Greenote Akülü Elektrikli Süpürge, Şubat ayının çok satanları arasında yerini aldı.

Led zemin fırçası, 2 temizleme modu, 35 dakika çalışma süresi ve 23.000 Pa emiş gücü özelliğiyle öne çıkıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz. 

Öyle 15-20 bin lira verip bilindik markaları almanıza hiç gerek yok. Bu cihaz fazlasını yapıyor. Hem hafif, hem pratik, hem kullanışlı hem de çekim gücü son derece mükemmel. Müşteri hizmetleri alakalı ve her sorunuza yanıt veriyor. En önemlisi Amazon kalitesi ve güvencesi ile satıldığı için en ufak bir sorun kalmıyor. Evinizdeki klasik süpürgeleri bırakın ve bunu alın. Benim gibi 'İyi ki bu cihazı almışım' diyeceksiniz....

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Vantuzlu su giderli çift katmanlı sabunluk, kendi kendine boşaltma yapısı sayesinde Şubat ayında en çok tercih edilen ürünlerden biri oldu.

Vantuzlu su giderli çift katmanlı sabunluk, kendi kendine boşaltma yapısı sayesinde Şubat ayında en çok tercih edilen ürünlerden biri oldu.

İster banyoda ister mutfakta kullanacağınız bu ürünü buradan hemen siz de sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Kahve tutkunlarının tercihi geçen ay Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve'den yana oldu.

Kahve tutkunlarının tercihi geçen ay Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve'den yana oldu.

Moliendo Amalfi Espresso Blend, özenle seçilmiş Kolombiya, Honduras ve Uzak Doğu kökenli kahve çekirdeklerinin büyüleyici birlikteliğinden doğan, tat paletinizi zenginleştirecek bir çekirdek kahve harmanı olarak öne çıkıyor. Bu özel karışım, damakta bıraktığı çikolata, vanilya ve kırmızı meyve lezzetleri ile kahve severlerin kalbini çalmayı başarıyor. Her bir yudumunda, farklı coğrafyaların eşsiz kahve çekirdeklerinin sunduğu zengin ve derin tatları keşfedeceksiniz.

Linkini buraya bıraktım.

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Artık her evin olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında kurutma makineleri de yer alıyor.

Artık her evin olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında kurutma makineleri de yer alıyor.

Kurutma makineleri arasında ise geçtiğimiz ay en çok tercih edilen marka ve modellerden biri Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi oldu. Özelliklerine bakacak olursak;

  • Kumaş türü ve ihtiyaca göre özelleştirilmiş 9 farklı bakım programı 

  • 10 kg kurutma makinesi 

  • hOn uygulaması ile etiket tanıma ve sanal dolap ile en doğru ve özel kurutma işlemi yapabilme

  • A++ enerji sınıfı 

  • Sıfır su atığı sağlayan Aquavision teknolojisi ile 5 litrelik su tankıyla su biriktirme

  • 4 farklı kurutma derecesi 

  • Ses Seviyesi (dB): 66

Uzun zamandır almayı düşünüyorsanız o zaman sizi buraya alalım.

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Bütçeniz kısıtlı ama kendinize de hava üflemeli bir saç şekillendirici almak istiyorsanız tercihinizi Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici'den yana kullanabilirsiniz.

Bütçeniz kısıtlı ama kendinize de hava üflemeli bir saç şekillendirici almak istiyorsanız tercihinizi Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Şekillendirici'den yana kullanabilirsiniz.

Geçen ay 600 adetten fazla satan Arzum Ar5063 Volume Pro Hava Uflemeli Saç Şekillendirici, saçınızı kuruturken şekillendirmenize de yardımcı olarak zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Benim beklentimi karşıladı, kullanması pratik. Normalde çok kabaran bir saçım var. Kuru ve dalgalı. Kuaför fönüne yakın düz oluyor. Saçlarınız kıvırcık ve kalın telliyse belki birkaç saç ürünüyle güzel sonuç alınabilinir. Hafif nemli saça, parça parça ayırıp alt kısmından fönlemeye başlayınca en iyi sonuç alınıyor. Kalıcılığı da güzel. :) Günü kurtarır ama kuaförden çıkmış gibi olmasa da benim beklentimi karşıladı.

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Güzellik salonlarına gitmeye zamanı olmayanların tercihi de Philips BRI950/00 Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'ndan yana oldu.

Güzellik salonlarına gitmeye zamanı olmayanların tercihi de Philips BRI950/00 Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'ndan yana oldu.

Akıllı başlıklarıyla vücudun her kıvrımına mükemmel şekilde uyum sağlayan Philips BRI950/00 Lumea, evde rahat kullanım için özel olarak tasarlanmış. Özelliklerine bakacak olursak;

  • 12 uygulamadan sonra 6 ay boyunca pürüzsüz cilt 

  • SenseIQ teknolojisiyle 5 kolay seçilebilir ışık ayarı

  • SmartSkin sensörü ile devamlı cilt tonu algılama ve ona göre atım ayarı

  • Philips Lumea Prestige çok beyaz ile koyu kahverengi arasındaki cilt tonlarında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. 

  • Kablosuz kullanım imkanı

  • 250.000 atım sayısına sahip.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Geçen ay 800 adetten fazla satılan Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure, piyasaya göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Geçen ay 800 adetten fazla satılan Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure, piyasaya göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Kulak üstü kulaklıklar arasında en beğenilen modellerden: JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

Kulak üstü kulaklıklar arasında en beğenilen modellerden: JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

  • 40 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj (5 dakika = 2 saat)

  • Bluetooth bağlantısı 5.0

  • Multi-Point bağlantılar

  • Hafif, rahat ve katlanabilir tasarım

  • Ağırlık: 160 g

Buradan ulaşabilirsiniz.

Çok fazla araştırdım hangi modeli almalıyım diye ve bunu aldığım için pişman değilim çok severek kullanıyorum 1 haftadır şarja takmadım ve sadece %40 şarjı gitmiş ses performansı benim için yeterli güzel rengi de çok hoş cırtlak falan değil ayrıca hafta sonu olmasına rağmen 2 günde geldi.

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Kahve makinesi almayı düşünenlerin tercihi: Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi

Kahve makinesi almayı düşünenlerin tercihi: Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi

Tek bir düğmeye dokunarak kolayca espresso, sade kahve, cappuccino ve latte macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayabilirsiniz.

Dört ayrı kullanıcı profili sayesinde, her bir seferde en sevdiğiniz kahveyi tüketme olanağına sahipsiniz. Ek olarak, misafir profili özelliği ile misafirlerinizin sizin tercihlerinizi bozmadan, kendi kahve zevklerini deneyimleme şansını sunuyor.

İşinizi şansa bırakmayı sevmiyorsanız tercihinizi Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi'nden yana kullanabilirsiniz.

Linki burada.

Bazı yorumlarda kahveyi soğuk yaptığından bahsedilmiş, settings den tempreture seçeneğinde sıcaklık ayarı var. Otomatik ayar medium, high a getirince bence oldukça sıcak yapıyor. Ayrıca bardağı ısıtmak için latte go yu çıkardıktan sonra bardağınızı sıcak hava veren aparata dayayıp other drinks seçeneğinden milk froth kısmını seçip 110ml ye ayarlayıp sıcak hava üfletebilirsiniz böylece bardağınız çarçabuk ısınacaktır. Ya da hot water seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Ben 4 aylık kullanım süresince bir sıkıntı yaşamadım. Yalnız bakıma önem veren birisi olduğum için asla musluk suyu kullanmadım çünkü her ne kadar iyi bir filtreleme sistemi olduğunu iddia etselerde hazır su kullanmak daha mantıklı geliyor bana çünkü makine gerçekten Türkiye şartlarında pahalı. Yağ sürülecek yerleri youtube dan öğrenebilirsiniz. Yedek parçaları ve temizlik tabletleri öyle aşırı pahalı falan değil. Kısaca zevkle kullanıyorum.

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Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 L

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 L

Stanley markasının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Adventure, en iyi ve en dayanıklı termos modellerinden biri diyebiliriz.

Malzeme kalitesi ve 1 litrelik hacmi ile geniş kullanımlar için üstün bir şekilde tasarlanmış.

  • Sıcak: 45 Saat

  • Soğuk 48 Saat

  • Buzlu İçecekler: 192 Saat

  • Aşınma ve hava koşullarına dayanıklı BPA içermeyen çelik gövde

  • Sızıntı yapmayan yalıtımlı kapağı bardak olarak kullanabilme gibi özellikleri bulunuyor.

Linki burada.

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Diealles Paslanmaz Çelik Sarımsak Ezici

Diealles Paslanmaz Çelik Sarımsak Ezici

Daha önce aynı dizaynlar tam ezmiyordu temizliği zordu, bunda bu problemleri yaşamıyorum.

Linkini buraya bıraktım.

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Filtre kahve makinesi arayanların tercihi ise Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi oldu.

Filtre kahve makinesi arayanların tercihi ise Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi oldu.

Çeşit çeşit kahve aramayıp sadece filtre kahve içmeyi sevenlerin tercih ettiği Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi, aroma karıştırıcı özelliği sayesinde her fincanda aynı lezzeti almanızı sağlıyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Çok satanlar listesinde görmeye alıştığımız Kiper'in Collagen, geçtiğimiz ay yine listedeki yerini korudu.

Çok satanlar listesinde görmeye alıştığımız Kiper'in Collagen, geçtiğimiz ay yine listedeki yerini korudu.

Özellikle belirli sağlık durumları veya diyet ihtiyaçlarınız varsa, eczacınıza ve doktorunuza başvurmadan bu tarz ek gıda takviyelerini kullanmamanızı öneriyoruz.

Kullanıcı yorumu:

'Kiper'in Kolajen saf %100 kolajen olduğunu bildiğim için kullanıyorum. Şekersiz ve sıcak içeceklere ilave edilerek de kullanıldığı için tercih ediyorum. Kedim bile bayılıyor; suya karıştırdığımda sesi duyup bana ortak oluyor. Kemik tadını alıyor. Hemen hemen tüm kolajenleri denedim, sadece hap olanlardan uzak duruyorum. Kolajeni test etmek isterseniz, içtiğiniz bardağın içinde karıştırma kaşığını bırakın, sabah kalktığınızda kaşığın hafif yapışmış olduğunu görürseniz kolajeniniz sağlam demektir. Bu test şekersiz kolajenler içindir. Ya da bir damla tezgahınıza, tabağınıza suyla karıştırdığınız kolajeni damlatın, üzerine herhangi bir cisim koyun, ertesi gün yapışırsa kolajen sağlam demektir. Vücudun çimentosu kolajendir ve yapışık bir yapıya sahiptir. Kiper markasında bu kıvam var ve 50 günlük kullanım süresi mevcut. Sıvı ya da toz kolajen kullanılmalı, değerleri günlük 10.000 mg alınmalı, yoksa faydasını göremezsiniz. Saygılar.'

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Geçtiğimiz ay 1000 adetten fazla satan: Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuan

Geçtiğimiz ay 1000 adetten fazla satan: Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuan

Normal ve yağlı saçlar için özel olarak geliştirilen Vichy Dercos Anti-Pel, doktorların önerdiği kepek şampuanları arasında yer alıyor. 

İçeriğinde kepeğe karşı en etkili maddelerden olan selenyum ds ve salisilik asit bulunuyor. Bu nedenle en etkili kepek giderici şampuanlardan biri diyebiliriz.

Tekrar kepek oluşumunu 6 haftaya kadar kontrol ederek, kaşıntı hissini de azaltmaya yardımcı oluyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

O kadar kepek şampuanı denedim, aktarlardan değişik ürünler kullandım kepeklerden kurtulamadım. ürünü kullanmaya başladıktan bir ay sonra etkisini göstermeye başladı. 3 yıldır sorun yok.

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Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri

Evimizde çantamızda hatta arabamızda bulunması gereken ürünlerden biri. Şubat ayında bin adetten fazla satılmış. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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