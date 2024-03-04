ŞOK'a Playstation 5 Geliyor! 6 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Playstation 5 Geliyor! 6 Mart 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 6 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Mart 2024 - 12 Mart 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haftanın İndirimleri;
Kadınlar Günü'ne Özel Fırsatlar 👇
Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set 5.999 TL
2'li Esse Granit Efekli Döküm Tava 499 TL
Philips Pompasız Su Arıtma Cihazı 3.959 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pratico Cosmo XS 10 Sepetli Çok Amaçlı Dolap Sonomo Renk 999 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda