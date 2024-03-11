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Güneşli Günlerde Kendinizi Dışarı Atmayı Seviyorsanız Bu Ürünler Bagajınızda Olmalı

etiket Güneşli Günlerde Kendinizi Dışarı Atmayı Seviyorsanız Bu Ürünler Bagajınızda Olmalı

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 20:55

Güneşin cömertçe yüzünü gösterdiği günlerde dışarıya adım atarken yanınızda bulunması gereken bazı temel ürünlerin listesini sizler için derledik. Bu liste, Stanley marka termosundan tutun da, keyifli bir mangal partisi için gerekli ekipmanlara, kamp ocağından konforlu bir kamp sandalyesine kadar pek çok ürünü kapsıyor. Bu ürünler, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli ve konforlu hale getirecek. İçeriğimizde yer alan bu ürünler ve daha fazlasını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.__Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 11.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Losolese Piknik Örtüsü Büyük 200x150 cm

1. Losolese Piknik Örtüsü Büyük 200x150 cm

Kullanılmadığında kompakt şekilde katlanabilen piknik matı, su geçirmezlik ve kolay temizlenebilirlik özelliği ile güneşli günlerde kendinizi dışarı attığınızda işinize çok yarayacak.

Burada.

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2. Homgen Kamp Tabakları Ve Çatal Kaşık Seti

2. Homgen Kamp Tabakları Ve Çatal Kaşık Seti

%100 güvenli malzemeden üretilen çatal kaşık-tabak seti, piknikte pratik şekilde yemek yemenizi sağlayacak. Bulaşık makinesinde yıkanabilen tabakları temizlemek oldukça kolay.

Burada bulabilirsiniz.

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3. INSMEER 48L/55L Büyük Katlanabilir Soğutucu Çanta

3. INSMEER 48L/55L Büyük Katlanabilir Soğutucu Çanta

Güçlü tutamakları, su geçirmez iç kumaşı ve 12 saate kadar soğuk tutma özelliği ile pikniğe ve kampa giderken eliniz ayağınız olacak. 55 Litre kapasitesi ile istediğiniz her şeyi sığdırabileceğiniz genişlikteki çanta burada.

'Geniş , kullanışlı, sağlam, 16 saat çoğunluğu güneş ışığına maruz kalmak suretiyle bile soğukluğunu korudu.'

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4. valkyrie - 14 Fonksiyonlu Katlanır İsviçre Çakısı

4. valkyrie - 14 Fonksiyonlu Katlanır İsviçre Çakısı

Acil durumlarda iyi ki almışım diyeceğiniz, arabaya koyup kamp ve piknik gibi durumlarda kullanabileceğiniz çakı, bıçak, testere, makas, şişe açacağı, tornavida gibi fonksiyonları ile çok kullanışlı.

'Ürün beklediğimden çok daha kaliteli çıktı. Kargoda da hiç gecikme olmadan elime ulaştı hemen.'

Burada bulabilirsiniz.

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5. JBL Go3 Bluetooth Hoparlör

5. JBL Go3 Bluetooth Hoparlör

JBL Go 3, ultra taşınabilir tasarımı ve renkli kumaş detaylarıyla stilinize mükemmel bir şekilde uyum sağlar. IP67 sertifikasına sahip olan bu hoparlör, toza ve suya karşı dayanıklı olup, tek bir şarjla 5 saate kadar müzik keyfi sunar. Sadece 209 gram ağırlığındaki bu hafif hoparlör, su geçirmez özelliği sayesinde doğa gezilerinizde, kamplarınızda ve pikniklerinizde size eşlik eder.

'Gerçekten muhteşem ve eksiksiz bir ürün. Kesinlikle 5 puandan altı verilmez. Direkt olarak tavsiye edilecek ürün.'

Burada.

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6. Solo Stove Campfire Taşınabilir Kamp Ocağı

6. Solo Stove Campfire Taşınabilir Kamp Ocağı

Üstün kamp ocağı, 4 kişi ve üzeri için idealdir ve patentli 360° Airflow tasarımı sayesinde daha az duman oluşturur. Hızlı pişirme süresi ve esnek kullanımı ile doğada en büyük yardımcınız olurken, çevreye zararlı yakıtlara ihtiyaç duymaz. Kompakt boyutları ve hafifliği ile kolayca taşınabilir ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.

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7. Ithyes Kamp Gaz Sobası Rüzgarlığı

7. Ithyes Kamp Gaz Sobası Rüzgarlığı

Bu alüminyum ön cam, kamp ocağınızın ateşini rüzgardan koruyarak yakıt ve zaman tasarrufu sağlar. Kullanımı kolaydır, sadece pimleri takın ve hafifliği sayesinde kolayca taşınabilir. Uzunluğu ayarlanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda ekstra bir setle uzatılabilir.

'Ürün tarafıma ulaştı,10 plakalı çok yüksek değil ama kampta iş görür.'

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8. Orcamp Katlanabilir Kamp Testeresi

8. Orcamp Katlanabilir Kamp Testeresi

Bu 39.5cm toplam uzunluğa sahip kamp testeresi, 18cm'lik bıçak uzunluğuna sahip. Kaymaz bir tutuş sağlayan latex kabza ve sert plastik kabza kavraması ile kullanım kolaylığı sunuyor. Güvenliğinizi düşünerek tasarlanmış metal bir emniyet açma tuşu bulunan paslanmaz çelik kamp testeresi, güneşli günlerde kendini en yakın yeşil alana atanların ihtiyacı. 

'Ürün beklediğimden çok daha kaliteli, her türlü küçük kesim budama işini hallediyor.'

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9. Wise Owl Outfitters - 2 Kişilik Dış Mekan Hamağı

9. Wise Owl Outfitters - 2 Kişilik Dış Mekan Hamağı

Bu ultra hafif ve taşınabilir kamp hamağı, yeşilliklerin içinde huzurlu vakit geçirmek için harika bir seçenek. Tekli veya çiftli seçenekleriyle, ağaca kolayca asılabilir ve bakımı oldukça kolaydır. Sadece 680 gram ağırlığındaki bu hamağı, doğa ile baş başa kalmak isteyenler yanından ayırmayacak.

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10. Moses - Kamp İçin Oturma Minderi

10. Moses - Kamp İçin Oturma Minderi

Bu hafif ve katlanabilir oturma minderi, kamp tatilleri ve yürüyüş turları için ideal bir eşlikçi olup, sabitlenmiş lastik bant sayesinde kolayca saklanabilir. İçerisindeki karabina sayesinde çocukların sırt çantalarına veya kemerlerine rahatça takılabilir, böylece hareket özgürlüklerini kısıtlamaz. %100 polyesterden üretilen bu minder, hava şartlarına dayanıklıdır ve sadece 98 gram ağırlığıyla çocukların ihtiyaçlarına uygundur.

Burada.

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11. Moujehom - Gelişmiş Katlanabilir Taşınabilir Mangal

11. Moujehom - Gelişmiş Katlanabilir Taşınabilir Mangal

Yeni tasarlanan çekmece tipi kömür fırını ile, kömür değişiminin daha kolay ve pratik olmasını sağlayan katlanabilir mangal, hem şık hem de işlevsel.  Açık hava etkinlikleriniz için ideal olan bu taşınabilir ızgara, lezzetli yemekler pişirme ve keyifli zaman geçirme olanağı sağlar.

Burada.

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12. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 L

12. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 L

Klasik vakumlu Stanley termosun ne kadar kullanışlı olduğunu duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiş, çift duvarlı vakum izolasyonu ile sıcaklığı koruyan ve BPA içermeyen bir yapıya sahip. Sızdırmaz özelliği ile kolayca saklanabilir ve yalıtımlı kapak sayesinde ekstra bir bardak olarak da kullanılabilir. Ayrıca, bulaşık makinesinde yıkanabilen bu ürün, ömür boyu garantisi ile birlikte gelmektedir.

'Amazon tarafından hasarsız ve iki gün içinde teslim edildi. Sıcak suyu yarımın üstünde dolum yaparak oda sıcaklığında 95 derece sıcak ile doldurdum, su 7 saatte 6 derece ısı kaybı oldu. 12 saatte 14 derece daha düştü. Bu vaziyette bile termostan çıkan buhar el yakıyor.'

Burada.

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13. Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

13. Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

Bu alüminyum gövdeli ve Oxford kumaştan üretilmiş sağlam masa, taşımayı kolaylaştıran omuz askısı ile birlikte geliyor. tüm dış mekan aktiviteleriniz için ideal bir seçim. Hafifliği ve dayanıklılığı ile dört mevsim kullanıma uygun olan bu masanın kurulumu da son derece kolay. ABS plastikten üretilmiş bağlantı parçaları ile de üstün koruma sağlıyor.

'Merhaba, öncelikle kırmızı rengin çok hoşuma gittiğini söylemeliyim, masa yeni oldugu için geçmeli parçalar çok sıkı, zamanla kolaylasacağını düşünüyorum. Hazır bir koruma kılıfının olması taşımayı kolaylaştıracaktır. Hızlı ve sorunsuz teslimat için teşekkür ederim.'

Burada bulabilirsiniz.

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14. Mihaly - Yüksek Sırtlı Katlanır Kamp Sandalyesi

14. Mihaly - Yüksek Sırtlı Katlanır Kamp Sandalyesi

Bu özel sandalye, su geçirmez oxford kumaşı ve yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı çerçevesiyle dikkat çekiyor. 150 Kiloya kadar ağırlık taşıyabilme kapasitesiyle oldukça sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca, yüksek sırtlı oluşu ve yanlarında bulunan nefes alabilen file panelleri sayesinde, sıcak hava koşullarında bile rahatlıkla kullanılabilir.

'Uzun süredir kampta çadır altı için ürün bakıyordum. Bu ürünü aldım. Genişliği ve yanındaki aparatları gayet iyi ancak biraz daha kalın olmasını beklerdim. Biraz ince geldi bana. Onun dışında kaliteli olduğunu dikişlerinden belli ediyor.'

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15. HIKEMAN Dış Mekan Su Geçirmez Çok Amaçlı Kamp Brandası

15. HIKEMAN Dış Mekan Su Geçirmez Çok Amaçlı Kamp Brandası

Su geçirmez ve dayanıklı kumaştan yapılmış bu kamp brandası, eşyalarınızı nem ve kirli zeminden korurken aynı zamanda güneş ve yağmur gölgeliği olarak da kullanılabilir. Beş farklı boyut seçeneği ve taşınabilirliği ile kamp, piknik gibi dış mekan etkinliklerinde vazgeçilmez bir ürün. Ayrıca, kolay yıkanabilir özelliği ile seyahatlerinizi daha da kolaylaştırır.

Burada.

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