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Bir Güldüren Bir Ağlatan Bahar Dizisinin 5. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

etiket Bir Güldüren Bir Ağlatan Bahar Dizisinin 5. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 17:24

Bahar dizisinin 5. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 13.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bahar dizisinin 4. bölümünün kıyafetlerini burada bulabilirsiniz. 👇🏻

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Umay'ın, Parla'yı ararken giydiği ceket çok hoşumuza gitti. 🌟

Umay'ın, Parla'yı ararken giydiği ceket çok hoşumuza gitti. 🌟

Umay'ın giydiği ceket, Stradivarius markasına ait. 

Burada bulabilirsiniz.

Bahar, hastanede zor bir gün geçirip eve geldi ama Nevra'nın dilinden kurtulamadı. 😅

Bahar, hastanede zor bir gün geçirip eve geldi ama Nevra'nın dilinden kurtulamadı. 😅

Mavi kabanın linki, Pitti markasına ait, burada.

Renkli kazak da Wear Sisters markasına ait.

Umay'ın annesini babasına karşı savunması içimizin yağlarını eritti.

Umay'ın annesini babasına karşı savunması içimizin yağlarını eritti.

Umay'ın giydiği kırmızı hırka, Stadivarius'a ait, burada.

Nevra, Cihan Bey'i hastaneye ziyarete gitti.

Nevra, Cihan Bey'i hastaneye ziyarete gitti.

Dantelli siyah eteği Escada markasına ait, burada bulabilirsiniz.

Benzerlerini de sizin için buraya bıraktık.

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Bahar'ın annesine ilk maaşıyla hediyeler alması çok sevimli değil miydi?

Bahar'ın annesine ilk maaşıyla hediyeler alması çok sevimli değil miydi?

Taktığı pembe ressam beresi, Esu Accessory'e ait, burada.

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Bahar'ın saçına yaptırdığı bakım, Timur'un gözünden kaçmadı.

Bahar'ın saçına yaptırdığı bakım, Timur'un gözünden kaçmadı.

Kırmızı kazağı da bizim gözümüzden kaçmadı. 

ON Triko'ya ait kazak, burada.

Evren ile Aziz Uras giderek yakınlaşıyor.

Evren ile Aziz Uras giderek yakınlaşıyor.

Aziz Uras'ın giydiği yeşil trikonun benzeri, Livio Ferri markasına ait, burada.

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Çağla'nın date'i beklediği gibi geçmedi.

Çağla'nın date'i beklediği gibi geçmedi.

Çağla'nın bağlamalı deri eteğinin benzeri, FK PYNAPPEL markasına ait, burada.

Parla'nın Bahar'a yaptığı hediyeye Umay ne tepki verecek?

Parla'nın Bahar'a yaptığı hediyeye Umay ne tepki verecek?

Umay'ın giydiği mor kazağın benzeri, Mudo markasına ait, burada.

Bahar, asistanlık kariyerine veda ediyor. 😢

Bahar, asistanlık kariyerine veda ediyor. 😢

Bahar'ın giydiği trençkot, Ekol marka, burada.

İçindeki turuncu kazak da, Ekol markasına ait, burada.

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