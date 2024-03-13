Bir Güldüren Bir Ağlatan Bahar Dizisinin 5. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Bir Güldüren Bir Ağlatan Bahar Dizisinin 5. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Bahar dizisinin 5. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.
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Bu içerik 13.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Umay'ın, Parla'yı ararken giydiği ceket çok hoşumuza gitti. 🌟
Bahar, hastanede zor bir gün geçirip eve geldi ama Nevra'nın dilinden kurtulamadı. 😅
Umay'ın annesini babasına karşı savunması içimizin yağlarını eritti.
Nevra, Cihan Bey'i hastaneye ziyarete gitti.
Bahar'ın annesine ilk maaşıyla hediyeler alması çok sevimli değil miydi?
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Bahar'ın saçına yaptırdığı bakım, Timur'un gözünden kaçmadı.
Evren ile Aziz Uras giderek yakınlaşıyor.
Çağla'nın date'i beklediği gibi geçmedi.
Parla'nın Bahar'a yaptığı hediyeye Umay ne tepki verecek?
Bahar, asistanlık kariyerine veda ediyor. 😢
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