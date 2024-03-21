Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Misafirlerinizi Büyüleyecek Bir İftar Sofrası Hazırlamanızı Sağlayacak 15 Ürün

etiket Misafirlerinizi Büyüleyecek Bir İftar Sofrası Hazırlamanızı Sağlayacak 15 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 12:30

İftar sofralarınızı mükemmelleştirecek en kaliteli mutfak ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Üstelik Fissler, Bella Maison, Jumbo, Porland gibi önde gelen markaların sunduğu bu ürünleri %50'ye varan indirim fırsatlarından yararlanarak alabilirsiniz. Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 21.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Fissler Cenit Tava Seti

1. Fissler Cenit Tava Seti

Şaşırtmayan Fissler kalitesi ile tanışın! İndüksiyonlu ocaklar için döküm tava bulmak çok zor olabiliyor. Yüksek kaliteli, indüksiyonlu ocaklar ile uyumlu tava arıyorsanız, Fissler Cenit sizin aradığınız ürün olabilir.

4.199,00 TL yerine %21 indirimle 3.317,21 TL.

Burada.

Hepsiburada

2. Bella Maison Soft Bardak-Kadeh Seti 12'li Mavi

2. Bella Maison Soft Bardak-Kadeh Seti 12'li Mavi

Şıklığı ve kaliteyi ürünlerinde buluşturan Bella Maison marka bardak kadeh seti, kullananlardan tam puan almış. 

Şu andan %70 indirimle 2.999 TL yerine 900 TL.

Burada.

Hepsiburada

3. Bella Maison Ronna Servis Seti Mercan

3. Bella Maison Ronna Servis Seti Mercan

Yemek yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz servis seti, canlı rengi ile sofranıza da renk katacak. Kullanıcıların son derece kullanışlı bulduğu servis seti, %70 indirimle 959,99 TL yerine 288 TL.

Burada.

Hepsiburada

4. English Home Paşabahçe-Estrella Cam 2'li Kase

4. English Home Paşabahçe-Estrella Cam 2'li Kase

Salatalarınızı ve ikramlarınızı koymak için harika bir seçim olduğunu düşündüğümüz şeffaf cam kase seti de indirimde sepete eklenebileceklerden.

305,99 TL yerine %50 indirimle 153 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Burada.

Hepsiburada

5. English Home Cosmic Cam 4 Parça Sunum Seti

5. English Home Cosmic Cam 4 Parça Sunum Seti

Sunumlarınızı daha da şık göstermek için tercih edebileceğiniz set, kullanıcılardan tam puan almış. Hem şık hem günlük sofralarda kullanıma uygun olan cam seti %50 indirimle 1.249 TL yerine 625 TL.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Güral Porselen - Bilbao 8 Parça 2 Kişilik Bone Yemek Takımı

6. Güral Porselen - Bilbao 8 Parça 2 Kişilik Bone Yemek Takımı

Modern, şık ve kullanışlı bir model arıyorsanız, Güral Porselen Bilbao tam da size göre. Bakır renk yaldızları ile her sofraya çok yakışacak tabak takımında %15 net indirim var. 1.396 TL yerine 1.187 TL.

Burada.

Hepsiburada

7. Neoflam Midas Gri 9 Parça Ayrılabilen Saplı Tencere Tava Seti

7. Neoflam Midas Gri 9 Parça Ayrılabilen Saplı Tencere Tava Seti

Çıkarılabilir kulp, tencere kapağı ve saklama kabı kapakları ile iki farklı kullanıma sahip olan tava seti, alüminyum döküm materyali ile sizin için sağlıklı ve kusursuz pişirme sunar.

İftar sofranızı hazırlarken büyük kolaylık sağlayacak olan tencere tava seti şu anda %15 indirimle 6.320 TL yerine 5.372 TL.

Burada.

Hepsiburada

8. Thermoad Tava Seti Red Diamond 3'lü

8. Thermoad Tava Seti Red Diamond 3'lü

Alüminyum dökümden üretilen tavalar, eşit pişirme ve yapışmazlık gibi özellikleri ile kullananların gönlüne taht kurmuş. Üçlü seti şu anda %10 indirimli.

Burada.

Hepsiburada

9. Thermoad Döküm Kavurma Gözleme Tavası 36 cm

9. Thermoad Döküm Kavurma Gözleme Tavası 36 cm

Sahurda gözleme, iftarda kavurma yapmak için kullanabileceğiniz döküm tava, yanmaz yapışmaz özelliği ve muadillerine göre %40 hafifliği ile öne çıkan alüminyum döküm tavalardan. 

Şu anda %10 indirimle 499 TL yerine 449 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Burada.

Hepsiburada

10. Jumbo Metalix Full Metal Çaydanlık

10. Jumbo Metalix Full Metal Çaydanlık

Full metal görüntüsü ile oldukça şık bir çaydanlık modeli. İftar sonrası çay keyfinize eşlik edecek çaydanlık şu anda %30 indirimle 3.699 TL yerine 2.589 TL.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Jumbo 9400 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

11. Jumbo 9400 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

'Çok güzel çok şık, aşırı beğendik, yorumlar da büyük olduğundan bahsedilmiş, bence öyle bir durum yok ideal boyuttalar, ayrıca kutusu çok güzel, çeyiz için aldık o yüzden kullanıma ilişkin yorum yapamıyorum'

Şu anda %30 indirimle 11.999 TL yerine 8.399 TL.

Burada.

Hepsiburada

12. Schafer Lucid Yemek Takımı 18 Parça

12. Schafer Lucid Yemek Takımı 18 Parça

Siyah yarı şeffaf camın görüntüsü, iftara gelen misafirlerinizin gözünü alacak. Schafer'in 6 kişilik seti şu anda %25 indirimde 940 TL yerine 705 TL.

Burada.

Hepsiburada

13. Porland Morocco 18 Parça 6 Kişilik İkram ve Kahvaltı Takımı

13. Porland Morocco 18 Parça 6 Kişilik İkram ve Kahvaltı Takımı

Renkli ve şık sofralar kurmanız için ihtiyacınız olan her parça bu sette mevcut! İkram ve tatlı tabakları, servis tabaklarından oluşan 18 parça Porland set, %15 indirimle 4.479 TL yerine 3.807 TL.

Burada.

Hepsiburada

14. Tefal K22136 Comfort Kapaklı Santoku Bıçağı 12 cm

14. Tefal K22136 Comfort Kapaklı Santoku Bıçağı 12 cm

Yüksek güvenlik sağlayan koruma kapağı ile gelen bıçak, yüksek dayanıklılık ve performans için kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş. 

Et gibi yiyecekleri kesmede harika iş çıkaran bıçak şu anda %15 indirimle 379 TL yerine 322,15 TL.

Burada.

Hepsiburada

15. Paşabahçe Otto 6'lı Su Bardağı

15. Paşabahçe Otto 6'lı Su Bardağı

Şıklıktan ve sadelikten yana olanların sofrasına çok yakışacak olan Paşabahçe bardak seti, incecik cam görüntüsü ile kullananların favorisi olmuş.

Şu anda %10 indirimle 126,91 TL yerine 114,22 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?