Misafirlerinizi Büyüleyecek Bir İftar Sofrası Hazırlamanızı Sağlayacak 15 Ürün
Misafirlerinizi Büyüleyecek Bir İftar Sofrası Hazırlamanızı Sağlayacak 15 Ürün
İftar sofralarınızı mükemmelleştirecek en kaliteli mutfak ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Üstelik Fissler, Bella Maison, Jumbo, Porland gibi önde gelen markaların sunduğu bu ürünleri %50'ye varan indirim fırsatlarından yararlanarak alabilirsiniz. Gelin birlikte bakalım.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik 21.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Fissler Cenit Tava Seti
2. Bella Maison Soft Bardak-Kadeh Seti 12'li Mavi
3. Bella Maison Ronna Servis Seti Mercan
4. English Home Paşabahçe-Estrella Cam 2'li Kase
5. English Home Cosmic Cam 4 Parça Sunum Seti
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6. Güral Porselen - Bilbao 8 Parça 2 Kişilik Bone Yemek Takımı
7. Neoflam Midas Gri 9 Parça Ayrılabilen Saplı Tencere Tava Seti
8. Thermoad Tava Seti Red Diamond 3'lü
9. Thermoad Döküm Kavurma Gözleme Tavası 36 cm
10. Jumbo Metalix Full Metal Çaydanlık
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11. Jumbo 9400 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı
12. Schafer Lucid Yemek Takımı 18 Parça
13. Porland Morocco 18 Parça 6 Kişilik İkram ve Kahvaltı Takımı
14. Tefal K22136 Comfort Kapaklı Santoku Bıçağı 12 cm
15. Paşabahçe Otto 6'lı Su Bardağı
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