Misafirlerinizi Büyüleyecek Bir İftar Sofrası Hazırlamanızı Sağlayacak 15 Ürün

Çıkarılabilir kulp, tencere kapağı ve saklama kabı kapakları ile iki farklı kullanıma sahip olan tava seti, alüminyum döküm materyali ile sizin için sağlıklı ve kusursuz pişirme sunar.

İftar sofranızı hazırlarken büyük kolaylık sağlayacak olan tencere tava seti şu anda %15 indirimle 6.320 TL yerine 5.372 TL.

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