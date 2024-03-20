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Reytingleri Sallayan Bahar Dizisinin 6. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

etiket Reytingleri Sallayan Bahar Dizisinin 6. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 21:13

Bahar dizisinin 6. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bahar dizisinin 5. bölümünün kıyafetlerini burada bulabilirsiniz. 👇🏻

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Telefonda aldığı haber ile Çağla'nın ağzı kulaklarına vardı.

Telefonda aldığı haber ile Çağla'nın ağzı kulaklarına vardı.

Asimetrik kesimli, bej straplez elbise dizinin en çok merak edilen parçalarından, Setre markasına ait, 2.499 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Timur, Rengin'in planına eşlik etmek için ailesini yemeğe çıkarıyor.

Timur, Rengin'in planına eşlik etmek için ailesini yemeğe çıkarıyor.

Umay'ın giydiği mavi ceket bu mevsimde giyilebilecek şık parçalardan biri. Vitrin markasına ait, geniş cepli kaşe ceket, Umay'ın giydiği modele çok benziyor, fiyatı da 999,99 TL. 

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Bahar ve Evren, Zarife'yi kızıyla kavuşturmak için elinden geleni yaptı.😢

Bahar ve Evren, Zarife'yi kızıyla kavuşturmak için elinden geleni yaptı.😢

Bahar'ın kırmızı kombini çok şık görünüyor. 😍 Stradivarius marka kırmızı pantolon 890 TL. Kırmızı pantolonunu burada bulabilirsiniz.

Bahar, Evren ve Çağla sahilde yürüyüşe çıkıyor.

Bahar, Evren ve Çağla sahilde yürüyüşe çıkıyor.

Evren ile Çağla, Bahar'ın beklediğinden hızlı sosyalleşti. Çağla'nın şişme montu, Setre markasına ait, fiyatı 1.699 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Parla ile Rengin'in arasında ara sıra soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Parla ile Rengin'in arasında ara sıra soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Parla'nın içindeki kırmızı çizgili üst, Manuka'nın en sevilen parçalarından, fiyatı 784,85 TL. Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
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Rengin, Parla'nın Bahar'a sürprizini bozdu.

Rengin, Parla'nın Bahar'a sürprizini bozdu.

Rengin, Parla'nın kötü sürprizini engelleyemese de Timur ile paylaştı. Rengin'in siyah gömleğinin markası Ekol, fiyatı ise 799 TL.

Parla ile Rengin'in arası, sürpriz yüzünden bozuldu.

Parla ile Rengin'in arası, sürpriz yüzünden bozuldu.

Rengin'in kahverengi pantolonu, adL markasına ait, fiyatı 999,95 TL. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bahar'ın ressam şapkaları diziye renk ve tatlılık katıyor. 🧡

Bahar'ın ressam şapkaları diziye renk ve tatlılık katıyor. 🧡

Bahar'ın turuncu kaşe ressam şapkasının benzeri burada. Fiyatı 279,99 TL.

Hepsiburada

Çağla ve Bahar, yoğunluktan dolayı yemeğe çıkamadı.

Çağla ve Bahar, yoğunluktan dolayı yemeğe çıkamadı.

Çay içip sohbet eden ikilinin arkadaşlığı gerçekten çok tatlı. Çağla'nın kaşe kabanının markası Mango, fiyatı ise 3.699 TL, burada bulabilirsiniz.

Aziz Uras ve Umay'ın annesiyle mutfakta şakalaşması Bahar'a eski günlerini hatırlatıyor.

Aziz Uras ve Umay'ın annesiyle mutfakta şakalaşması Bahar'a eski günlerini hatırlatıyor.

Bahar'ın bebe mavisi sweatshirt'ünün benzerini Kef Clothing'de bulduk. Fiyatı 340 TL olan sweatshirt'ü  burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
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Bahar, Timur'un duygusal anlarına şahit oluyor.

Bahar, Timur'un duygusal anlarına şahit oluyor.

Bahar'ın üstündeki pembe kazağın benzeri Trist Star markasına ait, fiyatı da 145 TL, burada bulabilirsiniz.

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