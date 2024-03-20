Reytingleri Sallayan Bahar Dizisinin 6. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Reytingleri Sallayan Bahar Dizisinin 6. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Bahar dizisinin 6. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.
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Bu içerik 20.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Telefonda aldığı haber ile Çağla'nın ağzı kulaklarına vardı.
Timur, Rengin'in planına eşlik etmek için ailesini yemeğe çıkarıyor.
Bahar ve Evren, Zarife'yi kızıyla kavuşturmak için elinden geleni yaptı.😢
Bahar, Evren ve Çağla sahilde yürüyüşe çıkıyor.
Parla ile Rengin'in arasında ara sıra soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.
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Rengin, Parla'nın Bahar'a sürprizini bozdu.
Parla ile Rengin'in arası, sürpriz yüzünden bozuldu.
Bahar'ın ressam şapkaları diziye renk ve tatlılık katıyor. 🧡
Çağla ve Bahar, yoğunluktan dolayı yemeğe çıkamadı.
Aziz Uras ve Umay'ın annesiyle mutfakta şakalaşması Bahar'a eski günlerini hatırlatıyor.
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Bahar, Timur'un duygusal anlarına şahit oluyor.
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