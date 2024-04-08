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Samsung'dan Apple iMac'e Dişli Rakip: Yeni All-in-One Pro, Masaüstü Bilgisayar Dünyasında Devrim Yaratacak!

Samsung'dan Apple iMac'e Dişli Rakip: Yeni All-in-One Pro, Masaüstü Bilgisayar Dünyasında Devrim Yaratacak!

Samsung
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 19:01

Samsung, Apple'ın iMac modeline rakip olması beklenen 'All-In-One Pro' isimli yeni masaüstü bilgisayarını duyurdu.👇

Kaynak: https://www.sammobile.com/news/samsun...
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Geçtiğimiz yıl, uzun bir aradan sonra tekrardan masaüstü bilgisayar pazarına giriş yapan Samsung, yakın zamanda Apple'ın ünlü iMac modeline rakip olacak yeni bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl, uzun bir aradan sonra tekrardan masaüstü bilgisayar pazarına giriş yapan Samsung, yakın zamanda Apple'ın ünlü iMac modeline rakip olacak yeni bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz gün All-in-One Pro isimli yeni bilgisayarını duyurdu ve anavatanında ön satışa çıkardı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, geçtiğimiz gün All-in-One Pro isimli yeni bilgisayarını duyurdu ve anavatanında ön satışa çıkardı.

Apple'ın iMac konsepti ile büyük benzerlikler taşıyan yeni All-in-One Pro, 6.5 mm'lik ultra ince tasarımı ve dayanıklı metal çerçevesi ile şimdiden büyük ilgi topluyor.

Apple'ın iMac konsepti ile büyük benzerlikler taşıyan yeni All-in-One Pro, 6.5 mm'lik ultra ince tasarımı ve dayanıklı metal çerçevesi ile şimdiden büyük ilgi topluyor.

Dev firmanın yeni cihazı modern tasarımının yanında, Intel Core Ultra işlemcisi ve 16GB / 256GB SSD'lik bellek kapasitesi sayesinde oldukça yüksek bir performans da sunuyor.

Dev firmanın yeni cihazı modern tasarımının yanında, Intel Core Ultra işlemcisi ve 16GB / 256GB SSD'lik bellek kapasitesi sayesinde oldukça yüksek bir performans da sunuyor.

Ek olarak, yeni Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte kullanıcılarla buluşan All-in-One Pro'nun, klavyesinde Microsoft Copilot yapay zeka tuşunu bulunduran ilk bilgisayarlardan olduğunu da belirtelim.

Ek olarak, yeni Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte kullanıcılarla buluşan All-in-One Pro'nun, klavyesinde Microsoft Copilot yapay zeka tuşunu bulunduran ilk bilgisayarlardan olduğunu da belirtelim.

İşte Samsung All-in-One Pro'nun tüm teknik özellikleri:

  • Çerçeve Malzemesi: Metal çerçeve, ultra ince tasarım (6.5mm)

  • Ekran: 27 inç, 4K ekran

  • Ses Sistemi: Dolby Atmos, 3D hoparlörler

  • İşlemci: Intel Core Ultra

  • Bellek: En az 16GB RAM

  • Depolama: 256GB SSD

  • Bağlantılar: HDMI, USB Type-A portları, Ethernet portu, 3.5mm kulaklık portu

  • Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E

  • İşletim Sistemi: Windows 11 Home

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Samsung imzalı yeni iMac rakibi All-in-One Pro, anavatanı Güney Kore'deki ön sipariş sürecinin ardından 22 Nisan'da resmen satışa sunulacak.

Samsung imzalı yeni iMac rakibi All-in-One Pro, anavatanı Güney Kore'deki ön sipariş sürecinin ardından 22 Nisan'da resmen satışa sunulacak.

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