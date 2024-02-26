"Şarjım Hiç Bitmesin" Diyenlere: Tam Tamına 28.000 mAh Bataryaya Sahip Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtıldı!

28.000 mAh'lık bataryası nedeniyle estetikten uzak bir tasarıma sahip olan yeni cihaz, toplamda 570 gram ağırlığında ve 27,8 mm kalınlığında. bu değerleri göze alındığında, cihazın iPhone 15'in yaklaşık olarak 3 katı büyüklüğünde olduğu söylenebilir.