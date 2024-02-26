"Şarjım Hiç Bitmesin" Diyenlere: Tam Tamına 28.000 mAh Bataryaya Sahip Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtıldı!
"Şarjım Hiç Bitmesin" Diyenlere: Tam Tamına 28.000 mAh Bataryaya Sahip Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtıldı!
Avenir Telecom isimli bir teknoloji firması, 28.000 mAh'lık batarya kapasitesine sahip olan yeni bir akıllı telefon ürettiklerini duyurdu. Markanın 'Hard Case P28K' yeni cihazı, devasa pili sayesinde tek şarjda 94 güne kadar kullanım süresi vadediyor.👇
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Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından Mobile World Congress 2024, henüz ilk günden pek çok yeni teknolojiye ev sahipliği yaptı.
Etkinlik kapsamında yeni ürünlerini tanıtan Avenir Telecom isimli bir firma, 28.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan yeni akıllı telefonunu ilk kez görücüye çıkardı.
"Hard Case P28K" olarak isimlendiren yeni telefon, devasa bataryası sayesinde "şarjım hiç bitmesin" diyen kullanıcıların adeta hayallerini gerçekleştiriyor. Öyle ki, yeni cihaz tek şarjda 94 güne kadar ayakta kalabiliyor.
Öte yandan, şarja takılmadan aylarca kullanılabilen mevcut telefon, bu özelliği sebebiyle bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.
En zorlu koşullar için tasarlanan yeni telefonun, adeta tükenmeyen pilinin yanı sıra IP69 dayanıklılık sertifikasına da sahip olduğunu belirtelim.
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Energizer markası altında satışa sunulacak yeni Hard Case P28K, bu yıl ekim ayında 250 euroluk satış fiyatı ile piyasaya sürülecek.
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