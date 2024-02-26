Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Ürün İncelemeleri
"Şarjım Hiç Bitmesin" Diyenlere: Tam Tamına 28.000 mAh Bataryaya Sahip Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtıldı!

"Şarjım Hiç Bitmesin" Diyenlere: Tam Tamına 28.000 mAh Bataryaya Sahip Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtıldı!

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 15:16

Avenir Telecom isimli bir teknoloji firması, 28.000 mAh'lık batarya kapasitesine sahip olan yeni bir akıllı telefon ürettiklerini duyurdu. Markanın 'Hard Case P28K' yeni cihazı, devasa pili sayesinde tek şarjda 94 güne kadar kullanım süresi vadediyor.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından Mobile World Congress 2024, henüz ilk günden pek çok yeni teknolojiye ev sahipliği yaptı.

Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından Mobile World Congress 2024, henüz ilk günden pek çok yeni teknolojiye ev sahipliği yaptı.

Etkinlik kapsamında yeni ürünlerini tanıtan Avenir Telecom isimli bir firma, 28.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan yeni akıllı telefonunu ilk kez görücüye çıkardı.

Etkinlik kapsamında yeni ürünlerini tanıtan Avenir Telecom isimli bir firma, 28.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan yeni akıllı telefonunu ilk kez görücüye çıkardı.

"Hard Case P28K" olarak isimlendiren yeni telefon, devasa bataryası sayesinde "şarjım hiç bitmesin" diyen kullanıcıların adeta hayallerini gerçekleştiriyor. Öyle ki, yeni cihaz tek şarjda 94 güne kadar ayakta kalabiliyor.

"Hard Case P28K" olarak isimlendiren yeni telefon, devasa bataryası sayesinde "şarjım hiç bitmesin" diyen kullanıcıların adeta hayallerini gerçekleştiriyor. Öyle ki, yeni cihaz tek şarjda 94 güne kadar ayakta kalabiliyor.

94 günlük bekleme süresi ile beraber 122 saat kesintisiz konuşma süresi vadeden Hard Case P28K, aynı zamanda 33W'lik hızlı şarjı da destekliyor.

Öte yandan, şarja takılmadan aylarca kullanılabilen mevcut telefon, bu özelliği sebebiyle bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.

Öte yandan, şarja takılmadan aylarca kullanılabilen mevcut telefon, bu özelliği sebebiyle bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.

28.000 mAh'lık bataryası nedeniyle estetikten uzak bir tasarıma sahip olan yeni cihaz, toplamda 570 gram ağırlığında ve 27,8 mm kalınlığında. bu değerleri göze alındığında, cihazın iPhone 15'in yaklaşık olarak 3 katı büyüklüğünde olduğu söylenebilir.

En zorlu koşullar için tasarlanan yeni telefonun, adeta tükenmeyen pilinin yanı sıra IP69 dayanıklılık sertifikasına da sahip olduğunu belirtelim.

En zorlu koşullar için tasarlanan yeni telefonun, adeta tükenmeyen pilinin yanı sıra IP69 dayanıklılık sertifikasına da sahip olduğunu belirtelim.

Avenir Telecom Hard Case P28K'nın bazı öne çıkan teknik özellikleri:

  • Ekran: 6.78 inç LCD

  • İşlemci: MediaTek MT6789

  • RAM: 8 GB RAM

  • Depolama:  256 GB

  • Batarya: 28.000 mAh

  • Şarj Hızı: 33W

  • İşletim Sistemi: Android 14

İçeriğin Devamı Aşağıda

Energizer markası altında satışa sunulacak yeni Hard Case P28K, bu yıl ekim ayında 250 euroluk satış fiyatı ile piyasaya sürülecek.

Energizer markası altında satışa sunulacak yeni Hard Case P28K, bu yıl ekim ayında 250 euroluk satış fiyatı ile piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?