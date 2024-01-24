Çin'de Satış Rekorlarını Alt Üst Eden Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Sunuldu!
Çin'de Satış Rekorlarını Alt Üst Eden Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Sunuldu!
Xiaomi, Çin'de satış rekorları kıran yeni Xiaomi Redmi Note 13 akıllı telefon serisini Türkiye'de ile beraber ön siparişe sundu. 👇
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Xiaomi'nin uzun bir süredir beklenen yeni akıllı telefon serisi Redmi Note 13, resmi olarak ülkemize ayak bastı.
İlk olarak geçtiğimiz eylül ayında Çin'de piyasaya sürülen yeni cihazlar, geçtiğimiz gün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı.
Ana model Redmi Note 13, Note 13 Pro, 13 Pro Plus modellerinden oluşan seri, sahip olduğu güçlü özelliklerine kıyasla oldukça uygun başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuldu.
Xiaomi Redmi Note 13 modelinin öne çıkan özellikleri:
Xiaomi Redmi Note 13 Pro modelinin özellikleri:
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Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ modelinin özellikleri:
Özel kampanyalar ve hediyelerle beraber ön siparişe sunulan yeni Redmi Note 13 serisi hakkında daha fazla bilgi almak için Xiaomi resmi online mağazasını ziyaret edebilirsiniz.
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