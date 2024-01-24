Çin'de Satış Rekorlarını Alt Üst Eden Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Sunuldu!

Note 13 ailesinin en üst düzey akıllı telefonu olarak öne çıkan yeni canavar, serideki diğer modellere kıyasla daha iyi bir işlemci setine ve ekran özelliklerine sahip. Tasarım boyutunda daha modern hatlarla bizleri karşılayan Note 13 Pro Plus'ın öne çıkan özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, OLED, 1.5K, 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

RAM: 12/16 GB

Depolama: 256/512 GB

Arka Kamera: 200 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (makro)

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5.000 mAh (120W hızlı şarj)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NF, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi

İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Boyutlar: 161.4 × 74.2 × 8.9 mm

Ağırlık: 204 gram

Renk: Siyah, Beyaz, Renkli Eko-Deri, Kamuflaj

Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı