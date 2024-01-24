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Çin'de Satış Rekorlarını Alt Üst Eden Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Sunuldu!

Çin'de Satış Rekorlarını Alt Üst Eden Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Sunuldu!

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 19:59

Xiaomi, Çin'de satış rekorları kıran yeni Xiaomi Redmi Note 13 akıllı telefon serisini Türkiye'de ile beraber ön siparişe sundu. 👇

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Xiaomi'nin uzun bir süredir beklenen yeni akıllı telefon serisi Redmi Note 13, resmi olarak ülkemize ayak bastı.

Xiaomi'nin uzun bir süredir beklenen yeni akıllı telefon serisi Redmi Note 13, resmi olarak ülkemize ayak bastı.

İlk olarak geçtiğimiz eylül ayında Çin'de piyasaya sürülen yeni cihazlar, geçtiğimiz gün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı.

İlk olarak geçtiğimiz eylül ayında Çin'de piyasaya sürülen yeni cihazlar, geçtiğimiz gün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Ana model Redmi Note 13, Note 13 Pro, 13 Pro Plus modellerinden oluşan seri, sahip olduğu güçlü özelliklerine kıyasla oldukça uygun başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuldu.

Ana model Redmi Note 13, Note 13 Pro, 13 Pro Plus modellerinden oluşan seri, sahip olduğu güçlü özelliklerine kıyasla oldukça uygun başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuldu.

  • Redmi Note 13 8/256 GB: 11 bin 999 TL

  • Redmi Note 13 Pro 8/256 GB: 16 bin 499 TL

  • Redmi Note 13 Pro 12/512 GB: 18 bin 499 TL

  • Redmi Note 13 Pro 5G 12/512 GB: 21 bin 999 TL

  • Redmi Note 13 Pro+ 12/512 GB: 24 bin 999 TL

Xiaomi Redmi Note 13 modelinin öne çıkan özellikleri:

Xiaomi Redmi Note 13 modelinin öne çıkan özellikleri:
onedio.com

Redmi markasının uzun bir süredir alışık olduğumuz keskin hatlarını taşıyan ana model Note 13, kamera ve ekran alanında sahip olduğu iyileştirmeler ile göz dolduruyor.

  • Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1080x2400, 120 Hz

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 6080

  • RAM: 6/8/12 GB

  • Depolama: 128/256 GB

  • Arka Kamera: 100 MP (ana) f/1.7, 0.64µm, PDAF, 2 MP (derinlik) f/2.4

  • Ön Kamera: 16 MP

  • Pil: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)

  • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NF, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi

  • İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

  • Boyutlar: 161.1 x 75 x 7.6 mm

  • Ağırlık: 173.5 gram

  • Renk: Siyah ve Beyaz, Soluk yeşil

Xiaomi Redmi Note 13 Pro modelinin özellikleri:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro modelinin özellikleri:
onedio.com

Serinin ortanca versiyonu, tasarım alanında Note 13'e hayli benzer detaylara ev sahipliği yapıyor. Note 13 Pro, performans boyutunda ise işlemci seti başta olmak üzere ana modelden oldukça farklı yükseltmeler içeriyor. 

  • Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1220x2712, 120 Hz, 1.800 nit, Dolby Vision

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

  • RAM: 8/16 GB

  • Depolama: 128/512 GB

  • Arka Kamera: 100 MP (ana) f/1.7, 0.64µm, PDAF, 2 MP (derinlik) f/2.4

  • Ön Kamera: 16 MP

  • Pil: 5.100 mAh (67W hızlı şarj)

  • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi

  • İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

  • Boyutlar: 161.2 x 74.3 x 8 mm

  • Ağırlık: 187 gram

  • Renk: Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi

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Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ modelinin özellikleri:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ modelinin özellikleri:
onedio.com

Note 13 ailesinin en üst düzey akıllı telefonu olarak öne çıkan yeni canavar, serideki diğer modellere kıyasla daha iyi bir işlemci setine ve ekran özelliklerine sahip. Tasarım boyutunda daha modern hatlarla bizleri karşılayan Note 13 Pro Plus'ın öne çıkan özellikleri:

  • Ekran: 6.67 inç, OLED, 1.5K, 120 Hz

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

  • RAM: 12/16 GB

  • Depolama: 256/512 GB

  • Arka Kamera: 200 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (makro)

  • Ön Kamera: 16 MP

  • Pil: 5.000 mAh (120W hızlı şarj)

  • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NF, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi

  • İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

  • Boyutlar: 161.4 × 74.2 × 8.9 mm

  • Ağırlık: 204 gram

  • Renk: Siyah, Beyaz, Renkli Eko-Deri, Kamuflaj

  • Diğer: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı

Özel kampanyalar ve hediyelerle beraber ön siparişe sunulan yeni Redmi Note 13 serisi hakkında daha fazla bilgi almak için Xiaomi resmi online mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

Özel kampanyalar ve hediyelerle beraber ön siparişe sunulan yeni Redmi Note 13 serisi hakkında daha fazla bilgi almak için Xiaomi resmi online mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

Xiaomi Türkiye resmi online mağazasını ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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