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Vivo, Uzun Pil Ömrü ve Yüksek Performansı ile Dikkat Çeken Yeni Akıllı Telefonu Vivo Y100i Power'ı Tanıttı

Vivo, Uzun Pil Ömrü ve Yüksek Performansı ile Dikkat Çeken Yeni Akıllı Telefonu Vivo Y100i Power'ı Tanıttı

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 17:38

Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo, sahip olduğu uzun pil ömrü ve yüksek performansına kıyasla oldukça uygun bir fiyatla satışa çıkacak yeni akıllı telefon modeli Vivo Y100i Power'ı duyurdu. 👇

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Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Vivo, uygun fiyatına kıyasla oldukça iyi özellikler sunan yeni bir cihaz ile daha karşımızda.

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Vivo, uygun fiyatına kıyasla oldukça iyi özellikler sunan yeni bir cihaz ile daha karşımızda.

Firmanın geçtiğimiz gün tanıttığı yeni Vivo Y100i Power, orta segment telefonlarda pek de karşılaşmadığımız büyük bir RAM ve batarya kapasitesine sahip.

Firmanın geçtiğimiz gün tanıttığı yeni Vivo Y100i Power, orta segment telefonlarda pek de karşılaşmadığımız büyük bir RAM ve batarya kapasitesine sahip.

Öyle ki yeni telefon, 6000 mah değerindeki bataryası ile kullanıcısını asla yalnız bırakmazken, 12 GB fiziksel ve 12 GB sanal RAM kapasitesi sayesinde performanstan ödün vermiyor.

Öyle ki yeni telefon, 6000 mah değerindeki bataryası ile kullanıcısını asla yalnız bırakmazken, 12 GB fiziksel ve 12 GB sanal RAM kapasitesi sayesinde performanstan ödün vermiyor.

Vivo Y100i Power cihazının teknik özellikleri:

  • Ekran: 6.44 inç, LCD, FHD+, 120 Hz

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

  • RAM: 12 GB fiziksel + 12 GB sanal

  • Depolama: 512 GB

  • Ön Kamera: 8 MP

  • Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

  • Batarya: 6.000 mAh 

  • İşletim Sistemi: Android 13 (Origin OS 3)

  • Bağlantı Özellikleri: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C

  • Boyut: 164,64 x 75,8 x 9,1 mm

  • Ağırlık: 199,6 gram

Asya pazarında siyah, pembe ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak yeni Vivo Y100i Power, 295 dolar karşılığında satın alınabilecek.

Asya pazarında siyah, pembe ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak yeni Vivo Y100i Power, 295 dolar karşılığında satın alınabilecek.

İlerleyen süreçte ülkemizde de satışa çıkması beklenen yeni telefonun 15.000-20.000 TL bandındaki bir başlangıç fiyatına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Peki siz yeni Vivo Y100i Power hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz yeni Vivo Y100i Power hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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