Vivo, Uzun Pil Ömrü ve Yüksek Performansı ile Dikkat Çeken Yeni Akıllı Telefonu Vivo Y100i Power'ı Tanıttı
Vivo, Uzun Pil Ömrü ve Yüksek Performansı ile Dikkat Çeken Yeni Akıllı Telefonu Vivo Y100i Power'ı Tanıttı
Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo, sahip olduğu uzun pil ömrü ve yüksek performansına kıyasla oldukça uygun bir fiyatla satışa çıkacak yeni akıllı telefon modeli Vivo Y100i Power'ı duyurdu. 👇
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Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Vivo, uygun fiyatına kıyasla oldukça iyi özellikler sunan yeni bir cihaz ile daha karşımızda.
Firmanın geçtiğimiz gün tanıttığı yeni Vivo Y100i Power, orta segment telefonlarda pek de karşılaşmadığımız büyük bir RAM ve batarya kapasitesine sahip.
Öyle ki yeni telefon, 6000 mah değerindeki bataryası ile kullanıcısını asla yalnız bırakmazken, 12 GB fiziksel ve 12 GB sanal RAM kapasitesi sayesinde performanstan ödün vermiyor.
Asya pazarında siyah, pembe ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak yeni Vivo Y100i Power, 295 dolar karşılığında satın alınabilecek.
Peki siz yeni Vivo Y100i Power hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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