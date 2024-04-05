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A101'de Satışa Sunulan JBL Bluetooth Kulaklık Tune 720BT Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan JBL Bluetooth Kulaklık Tune 720BT Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
05.04.2024 - 14:16 Son Güncelleme: 05.04.2024 - 14:17

4 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 4 Nisan Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 05.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

4 Nisan 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

Piyasada en çok tercih edilen bluetooth kulaklıklardan biri olan JBL Bluetooth Kulaklık, merak edildiği için özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakalım istedik.

Hafif, konforlu ve katlanabilir tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda rahat bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Hafif, konforlu ve katlanabilir tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda rahat bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Yastıklı kafa bandı ile yumuşak kulak yastıklarının birleşimi sayesinde, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlığı garanti ederek size konforlu bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Katlanabilir özelliği ise ister yolda, ister evde, isterseniz de spor salonunda, her zaman müzik keyfinizi yanınızda kolayca taşımanızı sağlıyor.

JBL'nin sunduğu Pure Bass ses teknolojisi, sesin en ince detaylarını bile net bir şekilde duymanızı sağlar. Her bir nota, her bir ritim, her bir melodi, JBL Pure Bass sayesinde kusursuz bir şekilde kulaklarınıza ulaşır.

JBL'nin sunduğu Pure Bass ses teknolojisi, sesin en ince detaylarını bile net bir şekilde duymanızı sağlar. Her bir nota, her bir ritim, her bir melodi, JBL Pure Bass sayesinde kusursuz bir şekilde kulaklarınıza ulaşır.

JBL markasının kulaklıkları, sunduğu etkileyici bas performansı ve kristal berraklığındaki ses kalitesi ile öne çıkıyor. Markanın özgün teknolojisi olan JBL Pure Bass, kullanıcılara derin ve güçlü bir bas deneyimi sağlayarak tercihlerde ilk sıradaki yerini korumayı başarıyor.

Önceden ayarlanmış EQ modlarından birini seçerek dinleme deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.

Önceden ayarlanmış EQ modlarından birini seçerek dinleme deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.

EQ ayarlarınızı, kulağınızın en rahat ve tatmin edici şekilde algıladığı frekans düzeyine göre kişiselleştirin. Anlatımlı ses özelliği sayesinde, sizin için en ideal ayarlamayı gerçekleştirin. Bu, ses deneyiminizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak ve böylece müzik, podcast veya herhangi bir sesli içeriği dinlerken en iyi deneyimi yaşamanızı sağlayacaktır.

Çok noktalı bağlantılar sayesinde bir bluetooth cihazından diğerine zahmetsizce geçiş yapmak çok kolay.

Çok noktalı bağlantılar sayesinde bir bluetooth cihazından diğerine zahmetsizce geçiş yapmak çok kolay.

Cep telefonunuzda bir aramayı kaçırmadan, tabletinizdeki bir videodan hızlıca geçiş yapabilmeniz öne çıkan özelliklerinden biri. Ayrıca, eller serbest aramalar ve desteklenen sesli asistanlar özelliğiyle de aramalarınızı Google Asistan veya Siri'yi kulaklığınız üzerinden yönetme konusunda size kolaylık sunuyor. Bu sayede, teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak, hayatınızı daha da kolaylaştırabilirsiniz.

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Sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak olan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık, iddialı bir pil ömrüne sahip.

Sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak olan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık, iddialı bir pil ömrüne sahip.

Kablosuz dinleme deneyiminizi 76 saate kadar uzatabilir ve bu süreçte müziğinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Dahası, kullanıcı dostu TypeC USB kablosu sayesinde kulaklığınızı sadece 2 saat gibi kısa bir sürede yeniden doldurabilirsiniz. Ancak, zamanınız kısıtlıysa ve hızlı bir çözüm arıyorsanız, 5 dakikalık hızlı şarj özelliğiyle sadece 5 dakikalık bir şarj süresiyle size 3 saatlik kullanım olanağı sunar. Bu sayede, enerji ihtiyacınızı hızlı ve etkili bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Teknik Özellikleri:

  • 5.3 Bluetooth 

  • Çift Telefon Desteği 

  • Maksimum 76 Saat Pil Ömrü 

  • 2 Saat Şarj Süresi 

  • JBL One Uygulaması

  • Ayrılabilir Kablo

  • Eller Serbest Arama

  • Çok Noktalı Bağlantı

  • 40 mm Sürücü Boyutu 

  • 20 Hz – 20 kHz Dinamik frekans tepki aralığı 

  • 32 Empedans 

  • Dahili Mikrofon

JBL T720BT Bluetooth Kulaklık hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların JBL T720BT Bluetooth Kulaklık ile ilgili görüşleri:

JBL T720BT Bluetooth Kulaklık hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların JBL T720BT Bluetooth Kulaklık ile ilgili görüşleri:

  • Kulaklığı genel olarak tüm testlere soktum ve puanım 4. Kulaklıkta ses olarak bir JBL kalitesi var ancak yükseklik konusunda sizi tatmin etmeyebilir. Eğer yüksek ses isteyen birisiyseniz, empedansı 16 civarı olan kulaklıklara bakmanızı öneririm. Ancak kulak sağlığınızı düşünüyorsanız, bu ses seviyesi yeterli olacaktır. Ayrıca, uygulama sayesinde ses seviyesi belirli bir kademeye kadar kalite bozulmadan yükseliyor. Bu durumu deneyebilirsiniz. Ayrıca, headphones gibi uygulamalar sayesinde kulaklığa şeffaf mod özelliği de ekleyebilirsiniz. Bu olay tüm kulaklıklar için geçerli zaten. Ses frekansı olarak 20 kHz kadar destekliyor, bu normal bir değer. İnsan kulağı 20kHz'den sonrasını algılayamıyor zaten. Bu kulaklıkta ANC özelliği olmamasına rağmen, arkadaşımda ANC de başarılı diye geçinen Anker Q30 ile karşılaştırdığımızda hiçbir kayda değer fark yoktu. ANC için bir kulaklık alacaksanız, ciddi miktarlar ödemeniz gerekir. Ses kalitesine önem veren ve bütçeniz çok yok ise, bu kulaklık ideal olacaktır. Özellik bakımından eksik olsa da, kalitesi benim için yeterli oldu.

  • Ses kalitesine önem veren, hifi, üst segment kulaklık kullanan biriyseniz ve elinizin altında düşük fiyatlı ama ses kalitesi iyi olan bir kulaklık bulunsun istiyorsanız, JBL T720 en iyi seçimlerden biri olabilir. Tunning'i oldukça başarılı. Kendi uygulamasını indirip istediğiniz gibi equalizer ayarı yapabilir ya da kablo ile de çok net ve kaliteli ses alarak kullanabilirsiniz.

  • Aynı anda 2 cihaza bağlanıyor, telefon uygulamasından özellikleri kontrol edilebiliyor. Şarjı iyi gidiyor.

  • Ses kalitesi çok güzel, şarj olarak da beğendim. Bluetooth kulaklık olmasına rağmen ses kaybı yok denecek kadar az. Şiddetle tavsiye ediyorum.

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