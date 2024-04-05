A101'de Satışa Sunulan JBL Bluetooth Kulaklık Tune 720BT Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
A101'de Satışa Sunulan JBL Bluetooth Kulaklık Tune 720BT Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
4 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık özellikleri ve yorumları ile burada!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 4 Nisan Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 05.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.
Hafif, konforlu ve katlanabilir tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda rahat bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.
JBL'nin sunduğu Pure Bass ses teknolojisi, sesin en ince detaylarını bile net bir şekilde duymanızı sağlar. Her bir nota, her bir ritim, her bir melodi, JBL Pure Bass sayesinde kusursuz bir şekilde kulaklarınıza ulaşır.
Önceden ayarlanmış EQ modlarından birini seçerek dinleme deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.
Çok noktalı bağlantılar sayesinde bir bluetooth cihazından diğerine zahmetsizce geçiş yapmak çok kolay.
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Sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak olan JBL T720BT Bluetooth Kulaklık, iddialı bir pil ömrüne sahip.
JBL T720BT Bluetooth Kulaklık hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların JBL T720BT Bluetooth Kulaklık ile ilgili görüşleri:
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