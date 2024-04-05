A101'de Satışa Sunulan JBL Bluetooth Kulaklık Tune 720BT Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Kulaklığı genel olarak tüm testlere soktum ve puanım 4. Kulaklıkta ses olarak bir JBL kalitesi var ancak yükseklik konusunda sizi tatmin etmeyebilir. Eğer yüksek ses isteyen birisiyseniz, empedansı 16 civarı olan kulaklıklara bakmanızı öneririm. Ancak kulak sağlığınızı düşünüyorsanız, bu ses seviyesi yeterli olacaktır. Ayrıca, uygulama sayesinde ses seviyesi belirli bir kademeye kadar kalite bozulmadan yükseliyor. Bu durumu deneyebilirsiniz. Ayrıca, headphones gibi uygulamalar sayesinde kulaklığa şeffaf mod özelliği de ekleyebilirsiniz. Bu olay tüm kulaklıklar için geçerli zaten. Ses frekansı olarak 20 kHz kadar destekliyor, bu normal bir değer. İnsan kulağı 20kHz'den sonrasını algılayamıyor zaten. Bu kulaklıkta ANC özelliği olmamasına rağmen, arkadaşımda ANC de başarılı diye geçinen Anker Q30 ile karşılaştırdığımızda hiçbir kayda değer fark yoktu. ANC için bir kulaklık alacaksanız, ciddi miktarlar ödemeniz gerekir. Ses kalitesine önem veren ve bütçeniz çok yok ise, bu kulaklık ideal olacaktır. Özellik bakımından eksik olsa da, kalitesi benim için yeterli oldu.