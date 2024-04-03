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Mart Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

etiket Mart Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
03.04.2024 - 15:20

Geçtiğimiz Mart ayında hangi ürünlerin popüler olduğunu ve alışverişlerde hangi ürünlerin sepete atıldığını merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Moda kategorisinden elektroniğe kadar en çok satan ürünlerin listesi hemen aşağıda sizi bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 03.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Herkesin dolabında olan o ayakkabı: Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Herkesin dolabında olan o ayakkabı: Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Üstelik uygun fiyat seçeneğiyle! Rahatlığı ve dayanıklılığı ile dikkat çeken bir model olan Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı,  hem spor hem de günlük kullanım için en çok tercih edilen modellerden biri.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Yine indirimden yakaladığım ürün, Türkiye piyasası 4700 bandında. Görüntüsü sert gibi dursa da ayağınızdan çıkarmayacağınız rahatlık ve modernlikte. Siyah beyazı vardı, beyazını da aldım, takım ceketlerinin altına dahi giyilecek sadelik ve şıklıkta. Amerika'dan kargom 5 günde geldi. Hız ve kalite harika, tavsiye ederim. Ayağım 37. Ben kalın çoraplarla da giyebilmek için 37.5 aldım ona rağmen biraz bol, tam numaranızı alabilirsiniz.

Tam otomatik kahve makineleri arasında en çok tercih edilen modellerden biri: Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi ECAM290.81.TB

Tam otomatik kahve makineleri arasında en çok tercih edilen modellerden biri: Delonghi MAGNIFICA EVO Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi ECAM290.81.TB

Delonghi kahve makinesi espresso makineleri arasında en beğenilenler arasında Mart ayının yıldızı oldu diyebiliriz. Özelliklerine gelecek olursak;

  • Kahvenizin aromasını korumak için çekirdeklerinizi her kullanımdan hemen önce öğütür ve bir sonraki demlemenizde aynı tazeliği elde etmek için makinede kahve kalıntısı bırakmaz.

  • Kullanıcı dostu soft touch dokunmatik ekranı, çeşitli tek tuşla kahve tariflerini renkli simgelerle sunar. Özel LatteCrema Sistemi, içeceklerinizi tamamlamak için doğru sıcaklıkta yoğun ve kremsi bir süt köpüğü sunar. Bu köpük, fincanınızdaki son damlaya kadar lezzeti korur.

  • 7 farklı tek tuşla sütlü ve sade kahve seçeneği sunan bu makine, içeceklerinizi tek bir dokunuşla hazırlamanızı sağlar. My Latte özelliği, kişiselleştirilmiş sütlü ve kahve içecekleri oluşturmanıza olanak tanır.

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgara ve süt karafı özellikleri, en üst düzeyde hijyen sağlar. Ayrıca, otomatik karaf temizleme fonksiyonu, kullanım kolaylığı ve temizliği garanti eder.

  • 9-12 bar arasında optimum infüzyonu garanti etmek için profesyonel bir barista gibi dozlamak ve sıkıştırmak için demleme ünitesi.

  • 13 ayarlanabilir ayara sahip yerleşik bir çelik öğütücüye sahiptir.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Almak isteyenler hiç düşünmeden alsın derim. Çok uzun araştırmalar sonucu karar vermiştim ve çok memnun kaldım. Kullanımı çok kolay. Sütlu kahvelerde diğer markalar gibi soğuk vermiyor kahveyi. Gayet sıcak. (Çok önemliydi benim için) Sütsüz yapılan kahveleriniz resmen kaynıyor. Süt köpürtme kısmı sütü krema haline getiriyor. Çok başarılı. Kısacası ev için çok ideal. Püf noktası: Köpürtme yapan aparatları sürekli temiz tutmak.

Evinizde hiç solmayan bir çiçek buketine ne dersiniz?

Evinizde hiç solmayan bir çiçek buketine ne dersiniz?

İster kendinize ister arkadaşınıza hediye edebileceğiniz bu çiçek buketi listenin başındaki yerini korumaya devam ediyor.

Linki burada.

Legoların renkleri çok güzel. Henüz daha yapmadım kız arkadaşımla yapmayı düşünüyorum. Doğum günü sürprizi yapmak istiyorum. Umarım o da beğenir. Canım sevgilimm.

L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara

L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara

Bu maskarayı anlatan en güzel kullanıcı yorumu;

Bu maskara şaka mı? Loreal'in rimellerine zaten bayılıyorum ama bu rimel ayrı bir boyut. Kısa ve düz kirpiklerim resmen şaha kalktı. Kirpiklerimi tek tek ayırdı, uzattı, kıvırdı ve mükemmel bir hacim verdi. Ayrıca siyahlığı da çok iyi; gün içerisinde akma, bulaşma yapmıyor, topaklanmıyor. Silikon yapılı fırçası esneyebiliyor, böylelikle en dipteki kısa kirpiklerime dahi ulaşabiliyorum, onları da uzatıp tek tek ayırabiliyorum. Kirpiklerimin uzunluğu ve hacmi dolayısıyla gözlerim sanki daha büyük gözüküyor. Bu rimeli aldıktan sonra arkadaşlarım takma kirpik taktığımı sandı; o derece bir değişim var. Ambalajına değinmeden de geçemeyeceğim; altın rengi ve aynalı tasarımı da çok şık. Ben bu rimele bayıldım, alın aldırın, ben stok yaptım bile

Buradan hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

Çocuğu için en iyisini seçenlerin tercihi: Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk İçecek Şişesi

Çocuğu için en iyisini seçenlerin tercihi: Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk İçecek Şişesi

Çocuklarınızın kullanım kolaylığına öncelik veren patentli %100 sızdırmaz kapak teknolojisi, tek el hareketiyle pipetin açılmasını sağlayan kullanım kolaylığı ile tercihlerde ilk sırada yerini alıyor.  

Linki burada.

En iyi markayı 2 sene kullandım 5 6 kere pipet silikonu değişti sonra bu ürünü aldım pipet kısmı çok kaliteli su akıtmıyor koku yapmıyor.

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İstek değil ihtiyaç!

İstek değil ihtiyaç!

Mart ayının çok satanları arasında yer alan Bosch WQG24100TR A++ 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi, her evin ihtiyacı olan ürünler arasında. Özelliklerine bakacak olursak;

  • AutoDry: Tam istediğiniz derecede otomatik kurutma.

  • AntiVibration Design: Özel titreşim koruması sayesinde son derece kararlı ve özellikle sessiz.

  • Hassas Kurutma Sistemi: Kırışıklık olmadan hassas yıkama.

  • SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma.

  • Süper kısa 40′ programı ile sentetik ve hafif pamuklu çamaşırlarınızı yalnızca 40 dakika içerisinde mükemmel bir şekilde kurutabilirsiniz.

Linki burada.

Alır almaz yazmak istemedim 6 aydır kullanıyorum elektrik 50 TL fark etti hafta da 5 kez çalıştırıyorum en az çok az ses var çalışırken oda icindeki fermuar falandan dolayı çok güzel kurutuyor düzenli koyarsanız nevresim ve yastıklar daha az kırışıyor tek sorun kırışık yastıklar ama memnunum servis e gelince aşırı ilgililerdi hemen arayıp aparat temin ettiler ücretsiz bir şekilde apart ücretli alanlar oluyormuş bizden talep etmediler hemen kurdular.

Philips MG7940/15 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips MG7940/15 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

5 kat daha keskin hatlar oluşturabilme yeteneğine sahip, ayarlanabilir hassas düzeltici tarağı ile stilinizi zirveye taşımanızı sağlayan Philips MG7940/15 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, kişisel bakımın en çok tercih edilen ürünlerinden biri. BeardSense teknolojisi ile kıl köklerini tanıyarak yoğunluğuna bağlı olarak kesme performansıyla size özelleştirilmiş bir deneyim yaşatacak. Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar, yağlama gerektirmeden ilk günkü keskinliğini sürdürme özelliğine sahip.

Yüz, saç ve vücut bakımı için çok amaçlı başlıkları ile tüm bakım ihtiyaçlarınızı karşılayan bu ürün, ıslak ve kuru kullanıma uygun olduğu için başlıklarının tamamı musluk altında yıkanabilir. 

1 saatlik şarj süresi ile 120 dakika performans sunar ve ek olarak 5 dakikalık hızlı şarj opsiyonu bulunur.

Linki burada.

Uzun süredir neden almadın dediğim şey.

Hem size hem patili dostunuza kolaylık sağlayacak bir ürün: Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili

Hem size hem patili dostunuza kolaylık sağlayacak bir ürün: Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili

Geçen ay 100 adetten fazla satın alınan Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili, çok satanlarda ilk sırada yer alıyor.

Patili dostunuz için su sebili arıyorsanız bu ürüne bir şans verebilirsiniz. 

Linki burada.

Ürünün sesi hiç yok, kulağınızı yaklaştırıp dinlerseniz çok az bir ses duyabilirsiniz. Fotoğraflarda göründüğünden daha küçük ve az yer kaplıyor, ama su haznesi büyüklüğü yeterli, uzun bir süre su eklemeden kullanabiliyorsunuz. Ürün çok şık duruyor ve malzeme kalitesi çok iyi görünüyor.

Çok satanlarda en çok tercih edilen bir diğer model de Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi👇

Çok satanlarda en çok tercih edilen bir diğer model de Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi👇

  • Philips OneBlade, yüz bakımında çığır açan bir teknolojiyi kullanıcılara sunuyor. OneBlade, her çeşit sakal uzunluğunu tıraş etme kapasitesine sahip. Çift koruma sistemi, yuvarlatılmış uçlar ve kaygan bir kaplama ile donatılmıştır, bu da tıraş deneyimini daha kolay ve rahat bir hale getirir. Hızlı hareket eden kesici bıçak teknolojisi (dakikada 12.000 hareket) sayesinde, en uzun sakallarda bile etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

  • 5'1 Arada Ayarlanabilir Tarak Özelliği, kalın ve uzun sakallarda bile tıkanmadan ve günlük rutininizi bozmadan etkili bir düzeltme yapabilme yeteneğine sahip olan eşsiz bir açık tarak tasarımına sahip.

  • Şekillendirme kolaylığı sağlayan çift taraflı bıçak, hassas şekillendirmeyi son derece kolaylaştırır. İki yönde de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakal teli görülebilir, bu da size daha iyi bir görüş açısı sağlar. Bu sayede, sakalınızı istediğiniz şekilde düzeltme ve şekillendirme imkanına sahip olursunuz. Bu özellikler, Philips OneBlade'i yüz bakımında bir devrim olarak nitelendiriyor ve kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Sakalım çok kalın olduğundan dolayı ben berberlerin saçı 3 numara vurmak için kullandıkları makina ile tıraş oluyordum. Çünkü bu küçüklükteki cihazlarlar genelde çene kısmına gelince sakalı kesemiyor ve tıkanıyor. Çoğu zamnda sakalı keseceğine çekmeye başlıyor. Bu cihaza bir şans vermek istedim sonuçta Amazon güvencesi ile beğenmezsem iade ederim diye. Hayatımda aldığım en iyi tıraş makinesi diyebilirim. Jilet ile tıraş olmuşçasına kısa, prize takılmış bir makina gibi sakala takılmadan kesiyor. Muhteşem bir cihaz. Tek eksi yönü belki jiletlerin biraz pahalı olması ama 1 jiletin 4 ay gittiğini düşünürseniz bence gayet makul. Küçücük olması seyahat içimde ayrı avantaj sağlıyor.

Bahçe ve balkon sezonunu açanların tercih ettiği takım: Tu Tienda PETRA Rattan 3+1+1+2puf+Masa Rattan Bahçe Balkon Mobilyası

Bahçe ve balkon sezonunu açanların tercih ettiği takım: Tu Tienda PETRA Rattan 3+1+1+2puf+Masa Rattan Bahçe Balkon Mobilyası

Bahçe ve balkonunuz için harika bir seçim olacak!

Linki burada.

Siparişimiz sorunsuz bir şekilde tarafımıza ulaştı. Gerçekten çok şık, güzel ve kaliteli bir takım. Tu Tienda Ekibine çok teşekkür ediyorum.

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Buz gibi içeceklerinizi koruyacak bir termos arıyorsanız: Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0.70 L

Buz gibi içeceklerinizi koruyacak bir termos arıyorsanız: Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0.70 L

Stanley Quick Flip, çift duvar vakumlu yalıtımı ile içecekleri 8 saat sıcak, 12 saate kadar soğuk ve 40 saate kadar buzlu tutmasıyla öne çıkıyor.

  • 18/8 yüksek kalite paslanmaz çelik yapısı ile BPA içermeyen malzeme

  • Mühürlenen sızdırmaz kilitli kapak ve 0,70 litre haznesi

  • İki aşamalı kapağı ile buz ekleme ve derin temizlik için kolay kullanım

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir

  • Araba bardaklığına uyumludur.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Gerçekten aşırı kaliteli. Tüm gün içeceğimi serin tutuyor hatta bazen buz bile gün sonuna kadar erimemiş oluyor aklım almıyor. Çok kaliteli ve rahat taşınır. 0 sızdırma.

Her ne kadar kendisini kullanmayı sevmesek de kontrol açısından evimizde bulunması gereken bir ürün.

Her ne kadar kendisini kullanmayı sevmesek de kontrol açısından evimizde bulunması gereken bir ürün.

En çok satılan tartılar arasındaki yerini koruyan Xiaomi Mi Scale 2 Tartı, Mi Fit uygulamasıyla anlık takip yapmanızı sağlıyor. 

  • 16 kişilik hafıza 

  • Vücut ağırlığı, kemik kütlesi, vücut suyu, kas kütlesi, temel metabolizma, yağ oranı, viseral yağ seviyesi gibi verileri ölçme

  • Kişiye özel ipucu ve sağlıklı yaşam tüyoları verme

  • 150 kg'a kadar kullanım kapasitesi bulunuyor.

Linki burada.

Gayet güzel minimalist tasarım, rahat okunabilir ekran, doğru ölçüm.

Uygun fiyatlı ve lezzetli bir kahve arayanların tercihi: Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve

Uygun fiyatlı ve lezzetli bir kahve arayanların tercihi: Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve

Dünyanın en kaliteli kahvelerinin yetiştiği yüksek yaylalardan özenle toplanan Arabica ve Robusta çekirdeklerinin hafiforta kavrulmasıyla harmanlanan bir kahve karşınızda. Bu özgün karışımın çekirdekleri, Orta Amerika ve Papua Yeni Gine'nin eşsiz topraklarından geliyor. Ferahlık hissi veren, yüksek asiditeye sahip bu kahve, yumuşak ve tatlı içimiyle damağınızda kalıcı bir iz bırakacak. 

  • Çekirdek : Arabica&Robusta Harman

  • Kavrulma Seviyesi (1-6) : 2

  • Asidite (1- 10) : 6

  • Aroma : Zengin narenciye aroması ve çiçek nüansları

  • Lezzet : Yumuşak ve tatlı, zengin bırakan asitlik taze ağızda kalan tat

  • Öğütüm Derecesi (1-4) : 3

Linki burada.

Hafif ve gayet dengeli bir tadı var, ekşilik ve acılık yok, beğendiğim kahvelerden biri oldu.

ANTHONY JACKSON 6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn

ANTHONY JACKSON 6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn

Anthony Jackson erkek boxerları, yüksek kaliteli ve dayanıklı pamuk malzemesiyle, yıkamalara rağmen formunu koruyor ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Nefes alabilen özel iç kumaşı sayesinde ise gün boyu rahat hissetmenizi sağlıyor.

Linki burada.

Yaz hazırlığında en büyük yardımcınız: Braun Silk Expert Pro 5 PL5154 Yeni Nesil 400.000 Atımlı IPL Cihazı

Yaz hazırlığında en büyük yardımcınız: Braun Silk Expert Pro 5 PL5154 Yeni Nesil 400.000 Atımlı IPL Cihazı

Evinizdeki konforunuzdan ödün vermeden, sadece dört haftada belirgin bir tüy azaltma sağlayan ve bu sayede 6 aya kadar pürüzsüz bir cilt sunan bu ürün çok satanlardaki yerini aldı! Gelişmiş IPL teknolojisi kullanarak, 12 haftalık bir bakım sürecinin ardından bölgeye göre tüylerde %74'lük bir azalma sağlıyor.

Skin Pro 2.0 (SensoAdapt TM) teknolojisi, cilt renginize otomatik ve sürekli bir uyum sağlayarak, salon kalitesinde bir teknoloji ile vücudunuzun her bölgesine en uygun gücü sunuyor.

Braun’un en hızlı IPL’si, daha az alanın atlanmasını sağlayarak dakikada 125 defaya kadar flaş atımı ile zahmetsiz bir bakım ve daha iyi bir cilt koruması sunuyor.

2 hassas mod, ışık yoğunluğunu azaltarak, yüz, koltuk altı veya bikini bölgesi gibi hassas bölgelerde daha nazik bir bakım sağlıyor.

Standart başlık koltuk altı ve alt bacaklar için, hassas başlık ise yüz ve bikini bölgesi için uygundur.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Öncelikle daha önce hiç lazere gitmeyen biri olarak söylüyorum (çok kıllı biri değilim kıllarım seyrek) ilk aldığımda gerçekten tereddütte kalmıştım gereksiz mi olur gibisinden diye çok fazla kıl problemim yoktu ama tabi ki her hafta traş yapmaktan sıkılıyordum sonrasında özellikle influencerlardan bu ürünü görünce diğer markayı almaktan vazgeçtim ve iyi ki ama iyi ki bunu almışım. İlk aldığımda birinci ve ikinci haftamda dedimki keşke almasaydım bi işime yaramıyo gibi hissettim ama şu an 3. haftam bitti kollarım ve koltuk altımda tek tük kıl çıktı. Bacaklarımda da aynı şekilde yine seyrek olarak tek tük kıllar çıktı özel bölgem ise biraz inatçı sanırım ona daha yapmam gerekecek ama ilk yaptığıma göre tabi ki bu bölgemde belli bi fark görülüyo. Bence etkisini 3. ve 4. Haftada gösteriyor o yüzden düzenli bi şekilde her hafta yapın cidden etkisini göreceksiniz. Bir iki hafta yapıpta pes etmeyin yani aşşırııı derecede öneriyorum çok pratik 1 ayı geçtikten sonra tekrar güncellerim.

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Bahar temizliği başladığının kanıtı olan Xiaomi Hutt C6 Cam Silme Robotu da listedeki yerini aldı.

Bahar temizliği başladığının kanıtı olan Xiaomi Hutt C6 Cam Silme Robotu da listedeki yerini aldı.

Siz kahvenizi yudumlarken, bırakın o camlarınızı temizlesin. Hayali bile güzel değil mi?

Buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kere kullandığınızda etkisi karşısında şok olacağınız bir maske.

Bir kere kullandığınızda etkisi karşısında şok olacağınız bir maske.

The Body Shop Himalayan Charcoal Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske, cildi tazeleyip ve canlandıran bir maske olarak en beğenilenler arasında yer alıyor.

Linki buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

Açıkçası abartıldığını düşünüyordum indirimde alıp denemek istedim gerçekten söylendiği kadar varmış temizlik hissiyatı mükemmel ilk kullanımda vazgeçilemez olacağını anladım:)

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