Mart Ayının En Çok Konuşulan ve Satın Alınan Ürünleri

5 kat daha keskin hatlar oluşturabilme yeteneğine sahip, ayarlanabilir hassas düzeltici tarağı ile stilinizi zirveye taşımanızı sağlayan Philips MG7940/15 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti, kişisel bakımın en çok tercih edilen ürünlerinden biri. BeardSense teknolojisi ile kıl köklerini tanıyarak yoğunluğuna bağlı olarak kesme performansıyla size özelleştirilmiş bir deneyim yaşatacak. Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar, yağlama gerektirmeden ilk günkü keskinliğini sürdürme özelliğine sahip.

Yüz, saç ve vücut bakımı için çok amaçlı başlıkları ile tüm bakım ihtiyaçlarınızı karşılayan bu ürün, ıslak ve kuru kullanıma uygun olduğu için başlıklarının tamamı musluk altında yıkanabilir.

1 saatlik şarj süresi ile 120 dakika performans sunar ve ek olarak 5 dakikalık hızlı şarj opsiyonu bulunur.

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