Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Kot Ceket Sezonu Açıldı! 2024'ün Sokak Modasını Kasıp Kavuran En Tarz Kot Ceketler

etiket Kot Ceket Sezonu Açıldı! 2024'ün Sokak Modasını Kasıp Kavuran En Tarz Kot Ceketler

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 17:48

Değişken hava koşullarına mükemmel uyum sağlayan parçalar: Kot ceketler. Sabah serinliğinde üzerimize alıp, gün boyu rahatlıkla çıkarabileceğimiz bu parçalar geçiş mevsimlerinde gardırobun en çok tercih edilen parçalarından biri oluyor. Detaylar, desenler veya sade tasarımlarla kot ceketler, her tarza ve zevke hitap eder. Baharın canlı renkleriyle birleşen kot ceketler, tarzınıza renk ve enerji katarken, aynı zamanda kendinizi özgür hissetmenizi sağlar.

Bu içerik 02.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Loft Mayra Mid Wash Kadın Kot Ceket

1. Loft Mayra Mid Wash Kadın Kot Ceket

Kot cekette klasik tarz sevenlerin satın almak isteyeceği bir model. Dolabınızda klasik tarzda bir kot ceketiniz yoksa bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün o kadar şık, o kadar güzel ki tam bedenimi aldım. Muhteşem oldu.

Ürünü satın almak için linke buraya tıklayabilirsin.

Ürüne Git

2. DeFacto x Afra Oversize Fit Jean Ceket

2. DeFacto x Afra Oversize Fit Jean Ceket

Geniş kesimi ve modern tasarımıyla öne çıkan bu kot ceket şıklık ve rahatlık arayanları mutlu edecek bir parça. Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Süper ürün tam istediğim gibi çok tarz ve fit.

Oversize Fit Jean Ceket kod ceket için buraya tıktık.

Ürüne Git

3. DeFacto Jean Ceket

3. DeFacto Jean Ceket

Rahat kesimi ile hem fit hem de trend görünebileceğiniz bu ceket yeni sezonda gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından olabilir. Ürünü satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Bence çok güzel ve dikkat çekici bir ürün. 

Bu ürünü satın almak için linke tıklayınız.

Ürüne Git

4. Lee Cooper Kadın Denim Ceket

4. Lee Cooper Kadın Denim Ceket

Açık renk kotları havanın sıcak olduğu günlerde ferah ve şık bir görünüm elde etmek için tercih edebilirsiniz. Çok yönlü kombinasyonlar yapabileceğiniz  Lee Cooper Kadın Denim Ceketi detaylı incelemek için linke tıklayınız.

Ürüne Git

5. Mavi Kapüşonlu Denim Ceket

5. Mavi Kapüşonlu Denim Ceket

Pamuklu yapısı ile size kendinizi rahat hissettirecek bu ceket aynı zamanda kapüşonlu olması sayesinde sizi rüzgarlı havalardan koruyacaktır. Bu ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Koton Taşlı Kot Ceket Yıldız Taş Detaylı

6. Koton Taşlı Kot Ceket Yıldız Taş Detaylı

Kot cekette şıklık dozunu artırmak isteyenler bu ürüne bakmadan geçmeyiniz. Göz alıcı taş detayları ile sokak modasına yön verecek olan bu ceketi satın almak için sizleri şöylealalım.

Ürüne Git

7. Koton Kot Ceket Kargo Cepli

7. Koton Kot Ceket Kargo Cepli

Koton markasına ait bu ürün kot cekette farklılık arayanları mutlu edebilecek bir tercih olabilir. Kargo cepleri olan bu renkli ceketi satın almak için buraya.

Ürüne Git

8. Gap Kadın Mavi Icon Balon Kol Washwell™ Denim Ceket

8. Gap Kadın Mavi Icon Balon Kol Washwell™ Denim Ceket

Balon kol kot ceketler, her tarz kıyafetle uyum sağlayabilen çok yönlü parçalardır. Jean pantolonlarla kombinlendiğinde daha gündelik bir tarz oluştururken, etek veya elbiseyle eşleştirildiğinde daha şık bir görünüm elde etmenizi sağlayabilirler. Ürünü detaylı inceleyebileceğiniz link burada.

Ürüne Git

9. Gap Kadın Mavi Colorblock Icon Denim Ceket

9. Gap Kadın Mavi Colorblock Icon Denim Ceket

GAP markasına ait bu ikonik denim ceket gardırobuna dinamizm katmak isteyenleri mutlu edecek bir ürün olabilir. Üünü detaylı inceleyebileceğiniz ve belki de yaza bu ikonik ceket ile girmenizi sağlayacak link işte burada.

Ürüne Git

10. DeFacto x Afra Biker Jean Ceket

10. DeFacto x Afra Biker Jean Ceket

Cesur ve  özgün bir tarzı temsil eden biker denim ceketler sokak modasına yön veren parçalardan. Cool görünüm vadeden bu ceketi satın alabileceğiniz link burada.

Ürüne Git
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Koton Kot Ceket Çift Kumaş Kullanımlı Renk Kontrastlı

11. Koton Kot Ceket Çift Kumaş Kullanımlı Renk Kontrastlı

Farklı kumaş ve renklerin bir araya getirilmesiyle öne çıkan bu ceket modeli her zaman kullanabileceğiniz parçalar arasında. Çift kumaş kullanımlı, renk kontrastlı bu ürünü buradabulabilirsiniz.

Ürüne Git

12. DeFacto Kuşaklı Uzun Jean Ceket

12. DeFacto Kuşaklı Uzun Jean Ceket

Hem spor hem de şık bir kombinin tamamlayıcı parçası olabilecek DeFacto Kuşaklı Uzun Jean Ceket klasik jean tarzıyla modern bir dokunuş sunuyor. Detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?