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Kışın Koyu Renklerinden Sıyrılıp Baharın Canlı Renklerini Dolabınıza Taşıyacak 15 Parça

etiket Kışın Koyu Renklerinden Sıyrılıp Baharın Canlı Renklerini Dolabınıza Taşıyacak 15 Parça

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 13:02

Kış mevsiminin soğuk ve kasvetli günlerinden sonra baharın gelmesiyle gardıroplarımızda da değişim arıyoruz. Doğanın uyanışını yansıtan canlı renkleri dolabımıza taşımak mevsimin enerjisini hissetmenin ve ruhumuzu canlandırmanın en güzel yolu olabilir. Koyu renkli kalın kışlıklardan sıyrılıp daha dinamik ve enerjik hissetmemize yarayacak ürünleri sizler için bir araya getirdik.

Bu içerik 11.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Jack & Jones Erkek Kapüşonlu Mont

1. Jack & Jones Erkek Kapüşonlu Mont

Mevsim geçişlerinde tedbiri elden bırakmayan beyler için garanti bir parça. Hafif ve ince yapılı olması ile pratik bir seçenek. Her koşulda tercih edebileciğiniz bu mont tarzınızı ve konforunuzu tamamlamanızdaki en büyük yardımcınız olabilir. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu ise şöyle;

Harika bir ürün, bayıldım. Eşime aldım çok güzel oldu. Herkese tavsiye ederim.

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2. DeFacto Su Geçirmez Regular Fit Kuşaklı Trençkot

2. DeFacto Su Geçirmez Regular Fit Kuşaklı Trençkot

Geçiş mevsimlerinin favori parçası hem erkeklerin hem de kadınların tarzını tamamlayan ideal ürün trençkot olabilir. DeFacto su geçirmez trençkot belindeki kemer sayesinde hem klasik hem de spor kombinleriniz ile uyumlu hale gelebilir. Size şıklığı ve konforu bir arada yaşatır.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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3. Koton Tüvit Ceket

3. Koton Tüvit Ceket

Her zaman şıklık vaat eden tüvit ceketler bu baharda da renk ve desen çeşitliliği ile göz doldurmaya devam edecek gibi görünüyor. Koton Tüvit Ceket manşet yakası ve rahat kalıbı ile tarzını yansıtmak isteyenler için güzel bir tercih.

Bu ürün ve önerdiğimiz benzer birkaç ceket için buraya tıklayabilirsiniz.

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4. U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert Desenli Gömlek

4. U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert Desenli Gömlek

Baharda giyim tarzına hareketlilik katmak isteyen erkeklerin öncelikli tercihi renkli ve desenli gömlekler. Pamuklu kumaşı ile rahat bir nefes almak için dolabınızda olması gereken mükemmel parça.

Bir kullanıcı kumaşı ve dokusu hakkında şöyle bir yorum bırakmış:

Kumaşı çok güzel tavsiye ederim. Severek giyiyorum kumaşı çok iyi. Dokusu rengi çok güzel tavsiye ederim.

Ürün için buraya tıklayabilirsiniz.

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5. Koton Palazzo Pantolon

5. Koton Palazzo Pantolon

Son yıllarda popülerliğini artıran ve gardıropların vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen palazzo pantolonları bu sezon da rengarenk görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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6. Koton Çiçekli Gömlek Elbise Midi Boy

6. Koton Çiçekli Gömlek Elbise Midi Boy

Çiçekli deseni ile üzerinizde bahar havası estirecek bu parçaya mutlaka buradan göz atmalısınız.

Ürünü satın almış bir kullanıcının yorumu şöyle;

Kumaşı krep gibi ama içi pamuklu kalıbı güzel tam kalıp ben çok beğendim.

Buradan ulaşın.

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7. U.S. Polo Assn. Kadın Mint Dokuma Yelek

7. U.S. Polo Assn. Kadın Mint Dokuma Yelek

Rüzgarı kesen, sıcak tutan ve aynı zamanda şık bir görünüm sunan şişme yelekler bahara geçişte tercih edilebilecek ürünlerin en başında yer alıyor.

Buradan ulaşın.

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8. Suwen Bella Maskülen Pijama Takımı

8. Suwen Bella Maskülen Pijama Takımı

Şıklığın evimizdeki rotası pijama takımları. Hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinlendirmenin en uygun yolu. Suwen Bella Maskülen Pijama Takımı ile siz de baharı evinizde doyasıya yaşayabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bayıldım harika bir ürün çok güzel bir kumaşı var kesinlikle alın aldırın.

Siz de buraya tıklayıp ürünü inceleyebilirsiniz.

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9. İpekyol Kontrast Dokulu Bluz

9. İpekyol Kontrast Dokulu Bluz

Yapısı ve şıklığı ile göz dolduran İpekyol Kontrast Dokulu Bluz, beyaz rengi ile zarafeti adeta temsil ediyor.

 Zarafet için buraya tıklayın.

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10. Penti Pembe Kontrast Detaylı Yüksek Bel Tayt

10. Penti Pembe Kontrast Detaylı Yüksek Bel Tayt

Baharın yüzünü göstermesi ile spor kıyafetler gün yüzüne çıkmaya başladı. Sportif ve şık bir görünüm sunan bu tayt dolabınızın vazgeçilmezlerinden olabilir.

Tayt linki burada.

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11. U.S. Polo Assn. Kadın Mont

11. U.S. Polo Assn. Kadın Mont

İnce yapısı, çift taraflı kullanılabilme özelliği ve enerjik rengi ile bahara merhaba diyeceğiniz o parça.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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12. Koton Kısa Kollu Gömlek

12. Koton Kısa Kollu Gömlek

Tarzımı ve kişiliğimi her mevsim yansıtabilirim diyorsanız yazın gelişini anlatan bu tişört tam size göre olabilir. Desenlerin ve şekillerin soyut şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bu tişört ile cool bir görünüm elde edebilirsiniz.

Buradan ulaşın.

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13. Mavi Kadın Kapüşonlu Ceket

13. Mavi Kadın Kapüşonlu Ceket

Bahar akşamlarının vazgeçilmezi olan renkli ve çok yönlü kapüşonlu ince ceketler, günlük yaşamda kullanım kolaylığı sağlayan bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Bu ceket, canlı açık aqua yeşil rengi ve kapüşonu ile dikkat çekiyor.

Bir kullanıcının ceket hakkındaki değerlendirmesi ise şu şekilde;

'Harika bir ürün, mevsime tam uyumlu ve kumaşının dokusu da oldukça hoş.'

Daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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14. Miss İpekyol Çiçek Desen Gömlek

14. Miss İpekyol Çiçek Desen Gömlek

Kışın monotonluğunu alıp götürecek ve üzerinizde çiçekler açtıracak o harika parça. İster iş yerinde isterseniz bir davette kolay bir şekilde kombinleyeceğiniz Miss İpekyol Çiçek Desen Gömlek size kendinizi daha özel hissettirecek.

Ürüne buradanulaşabilirsiniz.

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15. Jimmy Key Mavi Gün Batımı Desenli Mesh Midi Etek

15. Jimmy Key Mavi Gün Batımı Desenli Mesh Midi Etek

Son olarak her mevsim ve her durum için uygun seçenek haline gelmiş midi etekler ince ve akışkan kumaşları ile günlük stilinizi daha canlı hale getirebilir. Bu sezonun trend renkleriyle veya desenleriyle kombinleyerek baharın hemen başında şık ve çekici bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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