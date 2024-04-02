Bu Bayramda Tarzınızla Tüm Gözleri Üzerinize Çekeceğiniz Elbise Modelleri
Bu Bayramda Tarzınızla Tüm Gözleri Üzerinize Çekeceğiniz Elbise Modelleri
Koton'un bayram koleksiyonundan seçtiğimiz elbise modelleriyle bu bayramda tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Tarzınıza uygun birbirinden şık tasarımlar, bayram coşkunuzu daha da artıracak. Sepetinize eklediğinizde sizi bekleyen fırsat indirimlerle, hem şıklığınızı hem de bütçenizi koruyacaksınız.Gelin bu elbiselere birlikte bakalım.
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Koton Çiçekli Gömlek Elbise Midi Düğmeli Kuşaklı Kısa Kollu
Şık ve klasik tasarımların hakim olduğu bu sezon, modanın en trend parçaları arasında Koton'un Puantiyeli Şifon Elbise Midi Pileli Uzun Kollu Düğmeli Kemerli modeli yer alıyor.
Bu bayram, tüm gözlerin üzerinizde olacağı bir elbiseye ne dersiniz?
Geleneksel desenlerle modern çizgilerin mükemmel birleşimini sunan bu elbiseyi üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.
Koton Tül Kalem Elbise Soyut Desenli Uzun Kollu Yuvarlak Yaka Astarlı
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Koton'un Balon Kollu Mini Elbise modeli, bu bayramın en çok tercih edilen parçası olmaya aday.
Koton Rachel Araz x Koton koleksiyonu, stil sahibi kadınların gardıroplarında yer almayı hak ediyor.
Koton'un Parıltılı Tül Mini Elbise modeli ile bayramın ilk günlerinde en dikkat çeken kişi siz olun.
Kısa Kollu Fırfırlı Gipe Detaylı Elbise, bahar dolabınıza taze bir soluk getiriyor.
Koton Mini Elbise Uzun Kollu Kemer Detaylı Fırfırlı Yılan Derisi Desenli
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Bu bayramın en gözde parçalarından biri de Midi Elbise Puantiyeli elbisesi olacak.
Koton Çiçekli Gömlek Elbise ile tarzınızı konuşturun ve tüm dikkatleri üzerinize çekin!
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