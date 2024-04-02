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Bu Bayramda Tarzınızla Tüm Gözleri Üzerinize Çekeceğiniz Elbise Modelleri

etiket Bu Bayramda Tarzınızla Tüm Gözleri Üzerinize Çekeceğiniz Elbise Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 18:35

Koton'un bayram koleksiyonundan seçtiğimiz elbise modelleriyle bu bayramda tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Tarzınıza uygun birbirinden şık tasarımlar, bayram coşkunuzu daha da artıracak. Sepetinize eklediğinizde sizi bekleyen fırsat indirimlerle, hem şıklığınızı hem de bütçenizi koruyacaksınız.Gelin bu elbiselere birlikte bakalım.

Bu içerik 02.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Koton Çiçekli Gömlek Elbise Midi Düğmeli Kuşaklı Kısa Kollu

Koton Çiçekli Gömlek Elbise Midi Düğmeli Kuşaklı Kısa Kollu

Bu sezonun en büyük trendlerinden biri kesinlikle şık ve çiçekli elbiseler! Kısa kollu, kuşaklı, düğmeli ve çiçekli detaylarla bezeli bu midi elbise, bayramda tarzınızla tüm gözleri üzerinize çekeceğinizin garantisini veriyor.

Sepette indirim fırsatıyla 699,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Şık ve klasik tasarımların hakim olduğu bu sezon, modanın en trend parçaları arasında Koton'un Puantiyeli Şifon Elbise Midi Pileli Uzun Kollu Düğmeli Kemerli modeli yer alıyor.

Şık ve klasik tasarımların hakim olduğu bu sezon, modanın en trend parçaları arasında Koton'un Puantiyeli Şifon Elbise Midi Pileli Uzun Kollu Düğmeli Kemerli modeli yer alıyor.

Koton'un bu şifon elbisesi, puantiyeli deseni ve midi boyu ile dikkat çekiyor. Pileli detayları ve uzun kolları, elbiseye ayrı bir hava katarken; düğmeli ve kemerli tasarımı ise şıklığına şıklık katıyor.Bu zarif elbise, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde tercih edilebilir.

İndirimli fiyatı sepette 979,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bu bayram, tüm gözlerin üzerinizde olacağı bir elbiseye ne dersiniz?

Bu bayram, tüm gözlerin üzerinizde olacağı bir elbiseye ne dersiniz?

Pencere detaylarıyla zarif bir hava katan, halter yaka tasarımıyla da modern bir dokunuş sergileyen bu elbise, sizi adeta bir stil ikonuna dönüştürecek. Üstelik desenli mini tasarımıyla hem genç hem de enerjik bir görünüm sunuyor. Elbisenin desenleri, bayramın coşkusunu ve neşesini yansıtırken, mini boyu bu bahar günlerinde rahat etmenizi sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Kumaşı yumuşak tam bir fiyat / performans ürünü.

Hepsiburada

Geleneksel desenlerle modern çizgilerin mükemmel birleşimini sunan bu elbiseyi üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Geleneksel desenlerle modern çizgilerin mükemmel birleşimini sunan bu elbiseyi üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Midi Gömlek Elbise, etnik desenleriyle göz dolduruyor. Kuşaklı ve düğmeli tasarımıyla hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bu eşsiz elbise, gardırobunuzun vazgeçilmez favorisi olacak.

Sepette indirimli fiyatıyla hemen sipariş vermek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Koton Tül Kalem Elbise Soyut Desenli Uzun Kollu Yuvarlak Yaka Astarlı

Koton Tül Kalem Elbise Soyut Desenli Uzun Kollu Yuvarlak Yaka Astarlı

Bu elbise ile kombin yapmanın sınırı yok. İster topuklu ayakkabılarınızla bir gece dışarı çıkmak için, ister spor ayakkabılarınızla rahat bir gün geçirmek için tercih edebilirsiniz.  Herkesin gözleri sizin üzerinizde olacak, çünkü bu elbise ile siz bir moda ikonu olacaksınız!

İndirimli fiyatıyla sepette 594,99 TL'ye düşen bu muhteşem elbiseyi sepetinize eklemek isterseniz ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Koton'un Balon Kollu Mini Elbise modeli, bu bayramın en çok tercih edilen parçası olmaya aday.

Koton'un Balon Kollu Mini Elbise modeli, bu bayramın en çok tercih edilen parçası olmaya aday.

Balon kollu tasarımı, elbiseye hem şık hem de eğlenceli bir hava katıyor. Mini boyu ise genç ve dinamik bir görünüm sunuyor. Bu elbiseyi tercih ederek, bayramda hem konforlu hem de tarz olabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Her yerde giyilebilecek kurtarıcı bir elbise.

Hepsiburada

Koton Rachel Araz x Koton koleksiyonu, stil sahibi kadınların gardıroplarında yer almayı hak ediyor.

Koton Rachel Araz x Koton koleksiyonu, stil sahibi kadınların gardıroplarında yer almayı hak ediyor.

Bu zarif elbise, balon kollarıyla dikkat çekiyor ve herkesin gözlerini üzerinize çevirecek bir tasarıma sahip. İster bir düğün, ister bir doğum günü partisi için olsun, bu elbiseyle her zaman stilinizi konuşturacaksınız. Üstelik, rahat kesimi sayesinde tüm gece boyunca konforlu bir şekilde eğlenebileceksiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı sepette 559,99 TL.

Hepsiburada

Koton'un Parıltılı Tül Mini Elbise modeli ile bayramın ilk günlerinde en dikkat çeken kişi siz olun.

Koton'un Parıltılı Tül Mini Elbise modeli ile bayramın ilk günlerinde en dikkat çeken kişi siz olun.

Bu elbise, sadece şıklıkla değil, aynı zamanda rahatlıkla da öne çıkıyor. Koton'un bu özel tasarımı, hem modern çizgileri hem de geleneksel detayları bir arada sunar. Parıltılı tül detayı, elbiseye ekstra bir ışıltı katıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kısa Kollu Fırfırlı Gipe Detaylı Elbise, bahar dolabınıza taze bir soluk getiriyor.

Kısa Kollu Fırfırlı Gipe Detaylı Elbise, bahar dolabınıza taze bir soluk getiriyor.

Bu elbise, zarif ve şık tasarımıyla göz doldururken canlı rengiyle de sizi enerjik ve pozitif hissettirecek. Baharın taze ve canlı ruhunu yansıtan bu renk, gardırobunuzda fark yaratacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bir beden küçük alınabilir. Elbise üzerimde çok güzel duruyor. Kumaşı yumuşak.

Hepsiburada

Koton Mini Elbise Uzun Kollu Kemer Detaylı Fırfırlı Yılan Derisi Desenli

Koton Mini Elbise Uzun Kollu Kemer Detaylı Fırfırlı Yılan Derisi Desenli

Koton'un büyüleyici mini elbisesi, uzun kolları ve belindeki kemer detayı ile şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyacak. Bu elbise, üzerindeki yılan derisi deseni ile dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Fırfırlı bitişi, sıradanlıktan uzaklaşıp, feminen bir hava katarak tarzınızı konuşturacak!

İndirimli fiyatıyla sepette 699,99 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Bu bayramın en gözde parçalarından biri de Midi Elbise Puantiyeli elbisesi olacak.

Bu bayramın en gözde parçalarından biri de Midi Elbise Puantiyeli elbisesi olacak.

Bu zarif ve şık elbise, bayram sofralarında ve aile toplantılarında tüm gözleri üzerinize çekecek. Elbisenin en dikkat çekici özelliği, üzerinde bulunan sevimli puantiyeler. Bu detay, elbiseye hem vintage bir hava katıyor hem de genç ve enerjik bir görünüm sağlıyor.

İndirimli fiyatıyla hemen sepetinize eklemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Koton Çiçekli Gömlek Elbise ile tarzınızı konuşturun ve tüm dikkatleri üzerinize çekin!

Koton Çiçekli Gömlek Elbise ile tarzınızı konuşturun ve tüm dikkatleri üzerinize çekin!

Bu elbise, zarif çiçek desenleri ve rahat gömlek modeli ile  her mevsim çeşitli kombinler yapabileceğiniz bir parça.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Mevsimlik bir elbise. Kumaşı çok kaliteli vücuda yapışmıyor.

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