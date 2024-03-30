Vichy'den Cildinize Bahar Hediyesi: Bakım Rutininize Yenilik Getirecek İndirimler
Vichy'den Cildinize Bahar Hediyesi: Bakım Rutininize Yenilik Getirecek İndirimler
Vichy'nin birbirinden özel ürünlerinde, ikinci ürün alımlarınıza özel %20 indirim avantajı sizleri bekliyor. Bu bahar, cildinize bir hediye verin ve bakım rutininize bu ürünlerle taze bir soluk getirin. Bu benzersiz fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin.🤗🌿
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Vichy Normaderm Phytosolution Cilt Kusuru Karşıtı Bakım Kremi, cilt bakım rutininizde yeni bir dönemi başlatmanız için ideal bir üründür.
Güneş kremleri, bakım rutinimizdeki en kritik ürünlerden biridir.
Vichy Mineral 89 Termal Suyu cildinize derinlemesine nem sağlar ve cildinizi canlandırır.
Liftactiv Collagen Specialist, yaşlanma karşıtı bakım kremi günlük cilt bakım rutininizde önemli bir rol oynar.
Göz altı koyulukları, birçoğumuzun başını ağrıtan bir sorun, değil mi?
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Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml
Eğer cildiniz akneye eğilim gösteriyorsa, sizin için mükemmel bir önerimiz var!
Liftactive Supreme %15 Saf C Vitamini Aydınlatıcı Antioksidan Serum, cildinizin canlılık kazanmasını sağlayacak bir bahar hediyesi olacak!
Vichy Neovadiol PeriMenopause Gece Bakım Kremi, bakım rutininize taze bir soluk getiriyor!
Elbette, gece bakımınızın ardından bir gündüz bakım kremine ihtiyaç duyarsınız.
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Vichy'nin eşsiz ve yenilikçi ürünü Purete Thermal Ultra Fresh Gel Temizleyici Jel, normal ve karma ciltler için adeta bir kurtarıcı!
Vichy Liftactiv Supreme Göz Çevresi ve Kirpik Serumu, bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.
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