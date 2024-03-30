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Vichy'den Cildinize Bahar Hediyesi: Bakım Rutininize Yenilik Getirecek İndirimler

etiket Vichy'den Cildinize Bahar Hediyesi: Bakım Rutininize Yenilik Getirecek İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 21:42

Vichy'nin birbirinden özel ürünlerinde, ikinci ürün alımlarınıza özel %20 indirim avantajı sizleri bekliyor. Bu bahar, cildinize bir hediye verin ve bakım rutininize bu ürünlerle taze bir soluk getirin. Bu benzersiz fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin.🤗🌿

Bu içerik 30.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vichy Normaderm Phytosolution Cilt Kusuru Karşıtı Bakım Kremi, cilt bakım rutininizde yeni bir dönemi başlatmanız için ideal bir üründür.

Vichy Normaderm Phytosolution Cilt Kusuru Karşıtı Bakım Kremi, cilt bakım rutininizde yeni bir dönemi başlatmanız için ideal bir üründür.

Vichy Normaderm Phytosolution Cilt Kusuru Karşıtı Bakım Kremi, cildinizdeki gözenekleri ve düzensiz görünümü hafifletmeye yardımcı olurken, cildinizi 24 saat boyunca nemli tutabiliyor. Karma ve yağlı ciltler tercih edebilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Devamlı kullanıyorum, yağlı/karma ciltli olanlara tavsiye ederim. Dermatoloğum tavsiyesi ile almıştım.

Hepsiburada

Güneş kremleri, bakım rutinimizdeki en kritik ürünlerden biridir.

Güneş kremleri, bakım rutinimizdeki en kritik ürünlerden biridir.

Bu güneş kremi, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Capital Soleil Spf 50 Yüz Güneş Kremi, karma ve yağlı cilt tipleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu güneş emülsiyonu, cildin parlamasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, suya ve terlemeye karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Ürünü hemen sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

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Vichy Mineral 89 Termal Suyu cildinize derinlemesine nem sağlar ve cildinizi canlandırır.

Vichy Mineral 89 Termal Suyu cildinize derinlemesine nem sağlar ve cildinizi canlandırır.

Vichy Mineral 89 Termal Suyu, hassas cilt tipleri dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için ideal bir üründür. Bu serum, cildinizi nemlendirir, canlandırır ve cilt bariyerinizi güçlendirir. İçeriğinde, minimalist formülünün merkezinde, %89 oranında Vichy'nin volkanik suyu ve hyaluronik asit bulunur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok başarılı bir ürün. Kullandığım ilk günden beri etkisini görebildiğim, cildimi çok güzel nemlendiren, parlatan, pürüzsüzlük veren bir ürün. Çok kuru bir cildim var çok güzel nemlendirdi.

Hepsiburada

Liftactiv Collagen Specialist, yaşlanma karşıtı bakım kremi günlük cilt bakım rutininizde önemli bir rol oynar.

Liftactiv Collagen Specialist, yaşlanma karşıtı bakım kremi günlük cilt bakım rutininizde önemli bir rol oynar.

Bu ürün, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü belirgin bir şekilde azaltmaya yardımcı olurken, aynı zamanda cilt tonunuzu da eşitleyerek daha genç ve canlı bir görünüm sağlar. 

İndirimli fırsatlarıyla hemen sepetinize eklemek isterseniz ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Göz altı koyulukları, birçoğumuzun başını ağrıtan bir sorun, değil mi?

Göz altı koyulukları, birçoğumuzun başını ağrıtan bir sorun, değil mi?

Bu soruna çözüm bulmak için Vichy Liftactiv Supreme Göz çevresi bakım kremi ile tanışmanızın tam vakti! Bu mucizevi ürün, kırışıklık ve göz altı torbaları üzerinde etkileyici bir performans sergiliyor. Hassas ciltlerin bile gönül rahatlığıyla kullanabileceği bu ürün, içerdiği yatıştırıcı ve rahatlatıcı Vichy Termal Suyu ile cildinizi nazikçe besliyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Vichy nin bu ürününden çok memnunum. Göz çevresini güzel nemlendiriyor ve aydınlatıyor.

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Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli 390 ml

Bu şampuan, kepek sorunlarına karşı özel olarak formüle edilmiştir ve yağlı saç tipleri için uygundur. Vichy Dercos'un gelişmiş etkili şampuanı, sadece iki hafta gibi kısa bir sürede kepeklerin tamamını temizleyerek saçınıza sağlıklı ve temiz bir görünüm kazandırır. 

Vichy'nin indirim fırsatlarından yararlanmak isterseniz ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Eğer cildiniz akneye eğilim gösteriyorsa, sizin için mükemmel bir önerimiz var!

Eğer cildiniz akneye eğilim gösteriyorsa, sizin için mükemmel bir önerimiz var!

Probiyotik içerikli arındırıcı jel! Bu mucizevi ürün, özellikle yağlı cilt tipleri için idealdir. Cildinizi nazikçe temizlerken, aynı zamanda ciltteki sebum miktarını azaltır ve parlama karşıtı bir etki sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Vichy kalitesi gerçekten yüzü tertemiz yapıyor. Gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

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Liftactive Supreme %15 Saf C Vitamini Aydınlatıcı Antioksidan Serum, cildinizin canlılık kazanmasını sağlayacak bir bahar hediyesi olacak!

Liftactive Supreme %15 Saf C Vitamini Aydınlatıcı Antioksidan Serum, cildinizin canlılık kazanmasını sağlayacak bir bahar hediyesi olacak!

Bu üstün serum, cilt bakımınızı bir üst seviyeye taşıyacak ve cildinize ihtiyaç duyduğu taze bir görünüm kazandıracaktır. İçerisinde bulunan %15 saf C vitamini sayesinde, cildinizdeki koyu lekeleri ve cilt tonu dengesizliklerini hedef alırken, aynı zamanda cildinizi aydınlatır ve daha genç bir görünüm kazandırır. 

Vichy ürünlerinde 2. ürünü alana 20% indirim fırsatlarıyla hemen sepetinizi ekleyin!

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Vichy Neovadiol PeriMenopause Gece Bakım Kremi, bakım rutininize taze bir soluk getiriyor!

Vichy Neovadiol PeriMenopause Gece Bakım Kremi, bakım rutininize taze bir soluk getiriyor!

Bu özel krem, adeta bir güzellik uykusu etkisi yaratıyor ve cildinizi tüm gün maruz kaldığı stres ve yorgunluktan arındırıyor. Gece boyunca cildinizin derinliklerine nüfuz eden bu krem, sabah uyandığınızda daha taze ve canlı bir ciltle güne merhaba demenizi sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Elbette, gece bakımınızın ardından bir gündüz bakım kremine ihtiyaç duyarsınız.

Elbette, gece bakımınızın ardından bir gündüz bakım kremine ihtiyaç duyarsınız.

Hyalüronik Asit içeren Gündüz Bakım Kremi, yağlı ciltler için ideal bir seçenektir. Gecenin sakinliğinde cildinizi onaran bir bakımın ardından, güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak bir gündüz bakım kremine ihtiyaç duyarsınız. İşte bu noktada devreye Hyalüronik Asit ile formüle edilmiş Gündüz Bakım Kremi girer. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Gözle görülür şekilde kırışıkları defediyor , farkı markası memnuniyetim cabası..😄🤗

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Vichy'nin eşsiz ve yenilikçi ürünü Purete Thermal Ultra Fresh Gel Temizleyici Jel, normal ve karma ciltler için adeta bir kurtarıcı!

Vichy'nin eşsiz ve yenilikçi ürünü Purete Thermal Ultra Fresh Gel Temizleyici Jel, normal ve karma ciltler için adeta bir kurtarıcı!

Bu özel formül, cildinizde gün boyu biriken kiri, toksinleri ve yabancı maddeleri son derece etkili bir şekilde temizliyor. Fakat bu ürünün sadece bir temizleyici olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Vichy Purete Thermal Ultra Fresh Gel Temizleyici Jel, aynı zamanda cildinizi rahatlatarak, tüm günün stresini ve yorgunluğunu alıyor.

Vichy ürünlerinde indirim fırsatlarını kaçırmadan satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Vichy Liftactiv Supreme Göz Çevresi ve Kirpik Serumu, bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

Vichy Liftactiv Supreme Göz Çevresi ve Kirpik Serumu, bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

Bu ürün, göz çevresi ve kirpikleriniz için yoğun bir bakım sağlar ve onları daha canlı, daha genç görünümlü hale getirir. Şu anda Vichy'de devam eden bir kampanya ile bu ürünü daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. 2 ürün alımlarında %20 indirim fırsatı sunan bu kampanya, Vichy Liftactiv Supreme göz çevresi ve kirpik serumu'nu denemek için harika bir fırsat. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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