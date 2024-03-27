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Bahar Aylarında Üzerinizden Çıkarmak İstemeyeceğiniz En Beğenilen Tulum Modelleri

etiket Bahar Aylarında Üzerinizden Çıkarmak İstemeyeceğiniz En Beğenilen Tulum Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 13:05

Bahar mevsiminin eşsiz güzelliklerini yansıtan, üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en popüler tulum modellerini sizler için bir araya getirdik. Bu modeller, baharın taze ve canlı enerjisini stilinize yansıtacak, sizin de bu mevsimin coşkusuna eşlik etmenizi sağlayacak.🤗🌿

Bu içerik 27.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Mango'nun tek parça tulumu, rengi ve deseniyle bu baharın vazgeçilmez parçası olacak.

Mango'nun tek parça tulumu, rengi ve deseniyle bu baharın vazgeçilmez parçası olacak.

Mango'nun tek parça tulumunu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Kendinizi hem rahat hem de şık hissetmek için bu tulumu tercih edebilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle:

Çok ama çok beğendim. Fermuarlı olması büyük avantaj, kilolu bayanlar için çok uygun. Paçalar çok geniş değil. O yüzden şişman göstermiyor. Çok da çabuk geldi.

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Colin's, tarzı ve konforu bir arada sunan mavi kadın tulumu ile gardıroplarınıza yeni bir soluk getiriyor.

Colin's, tarzı ve konforu bir arada sunan mavi kadın tulumu ile gardıroplarınıza yeni bir soluk getiriyor.

Sade ama bir o kadar da şık bir tasarımı olan bu tulum, kombin oluştururken size geniş bir yelpaze sunuyor. İster bir bahar partisine katılın, ister arkadaşlarınızla bir kahve buluşması planlayın, bu tulum her durumda size eşlik edecek bir parça. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Alexander Gardi Alexandergardı Kruvaze Yaka Tulum

Alexander Gardi Alexandergardı Kruvaze Yaka Tulum

Kruvaze yaka tulum, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan tasarımıyla gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya hazırlanıyor. Kendine has tarzı ve rahatlığıyla öne çıkan bu tulum, hem günlük yaşamda hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel bir model. Kumaşı da harika. Sizi olduğunuzdan daha ince gösterecektir. Tam kalıp 👍

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DeFacto'nun Halter Yaka Modal Kolsuz Tulumu

DeFacto'nun Halter Yaka Modal Kolsuz Tulumu

Bu basit ama etkileyici tulum, siyah rengi ve kolsuz tasarımıyla bahar aylarında tercih edeceğiniz bir parça. Stiletto ayakkabılarla bir araya getirerek şık ve zarif bir kombinasyon yaratabilirsiniz. 

Hemen sepete eklemek isterseniz ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

DeFacto'nun beli büzgülü, balon kollu tulumu, bahar aylarının favorilerinden olmaya aday!

DeFacto'nun beli büzgülü, balon kollu tulumu, bahar aylarının favorilerinden olmaya aday!

Beli büzgülü tasarımı, vücut hatlarınızı zarif bir şekilde vurgularken, balon kollu detayı da tulumun hareketli ve eğlenceli bir havası olmasını sağlıyor. Bu tulum ile konforu ve şıklığı bir arada yakalayacaksınız. Unutmayın, stil sahibi olmak rahatlıkla mümkün! 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

O kadar güzel ve rahat ki ince ama içi belli etmiyor göğüs kısmı çok açık değil paçalarda işlem yapmam gerekiyor, biraz uzun geldi ama topukluyla muazzam.

Hepsiburada
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Mango Tulum

Mango Tulum

Bu şık ve göz alıcı tulum, kıyafet kombinasyonlarınızda fark yaratabilir. Kendine özgü tasarımı ve çarpıcı görünümü ile bu tulum, her türlü etkinlikte rahatlıkla tercih edilebilir. İster bir doğum günü partisi, ister bir iş yemeği olsun,  kombinleyeceğiniz aksesuarlarla kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Spor şık kombinler sevenler, bu tulum ile stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Spor şık kombinler sevenler, bu tulum ile stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Holly Lolly siyah renkteki dar kalıp fermuarlı uzun kol waf tulum, her zaman farklı ama rahat görünmek isteyen kadınların gardıroplarına adeta bir sihirli değnek dokunuşu yapacak. Bu tulum, dar kalıbıyla vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde vurgulayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Fiziğiniz güzel, boyunuz uzunsa hem spor hem de inanılmaz çekici gösteren bir ürün almalısınız.

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Deborah Indigo Jean Tulum, baharın taze ve canlı ruhuna uyum sağlayacak bir parça.

Deborah Indigo Jean Tulum, baharın taze ve canlı ruhuna uyum sağlayacak bir parça.

Her zaman olduğu gibi denim, modanın kalbinde yerini koruyor ve Deborah Indigo Jean Tulum, bu trendi en iyi şekilde yansıtıyor. İster bir brunch için, ister bir alışveriş turu için, isterse de bir bahar pikniği için, bu tulum her durumda sizi en iyi şekilde gösterecek.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Koton Şort Tulum Kolsuz V Yaka Bel Detaylı

Koton Şort Tulum Kolsuz V Yaka Bel Detaylı

V yaka detayı ve belindeki özel tasarım, bu tulumu diğerlerinden ayırır ve size özgün bir stil sunar. Üstüne giyeceğiniz bir kot ceket ile bu tulum, hem rahat hem de tarz bir kombinasyon oluşturarak, baharın güneşli günlerinde stilinizi sergilemenizi sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Gerçekten çok beğendim kumaşı çok kaliteli duruşu çok kibar çok güzel.

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Tommy Hilfiger Kadin Tulum

Tommy Hilfiger Kadin Tulum

Tommy Hilfiger'ın bu özel tasarım tulumu ile baharın tüm enerjisini üzerinizde hissedeceksiniz. Peki, bu tulum ile hangi kombinleri yapabilirsiniz? İşte size bir öneri: İçine giyeceğiniz uzun kollu bir bluz ve beyaz spor ayakkabılarla birlikte kullanabileceğiniz bu tulum, size hem spor hem de şık bir görünüm kazandırabilir. 

Bu havalı tulumu hemen sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Koton İspanyol Paça Tulum Desenli Pencere Detaylı

Koton İspanyol Paça Tulum Desenli Pencere Detaylı

İspanyol paça tulumun cazibesini bir adım öteye taşıyan bu harika tasarım, desenli modeli  ve pencere detaylı göğüs dekoltesiyle dolabınıza yeni bir soluk getirecek. Her zaman olduğu gibi, stilinizi konuşturmanın en etkileyici yolu, giydiklerinizle kendinizi ifade etmektir. Ve bu tulum tam da bunu yapmanız için tasarlanmış.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bu bahar, gardırobunuzda yenilik yapmak istiyorsanız, Mango Bahçıvan Tuluma bir göz atın deriz!

Bu bahar, gardırobunuzda yenilik yapmak istiyorsanız, Mango Bahçıvan Tuluma bir göz atın deriz!

Bu baharın en gözdelerinden biri olacak Mango Bahçıvan Tulum, gardırobunuzun bir an önce yerini almalı! Konforlu tasarımı ile dikkat çeken bu tulum, denim kumaşıyla da ayrı bir hava katıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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