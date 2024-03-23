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Kışın Aldığımız Kilolara Veda Ediyoruz! İlk Adımı Atıp Harekete Geçmek İçin İhtiyacınız Olan Ürünler

etiket Kışın Aldığımız Kilolara Veda Ediyoruz! İlk Adımı Atıp Harekete Geçmek İçin İhtiyacınız Olan Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 15:16

Kışın bize hediye ettiği kilolarla vedalaşma zamanı geldi. İlk adımı atıp harekete geçmek için değerlendirebileceğiniz ürünleri sizin için bir araya getirdik. Gelin, bu ürünlerin detaylı incelemesini birlikte yapalım. Bu ürünlerle beraber, kışın getirdiği fazla kiloları geride bırakıp, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmanın keyfini çıkarın.🤗

Bu içerik 23.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kilo verme sürecinde en önemli nokta, kuşkusuz beslenme düzenimizdir.

Kilo verme sürecinde en önemli nokta, kuşkusuz beslenme düzenimizdir.

Spor aktivitelerimizin ardından tüketmemiz gereken protein ağırlıklı besinler, bu sürecin en kritik parçalarından biridir. Bu noktada, Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu, sağlıklı beslenme rutinimizi destekleyecek bir yardımcı olacaktır. Bu termos, proteinli yiyeceklerimizi taşıyıp, taze ve sıcak bir şekilde tüketebilmemizi sağlar. Böylece, sağlıklı beslenme düzenimizi spor sonrası da sürdürebiliriz.

İndirimli fiyatıyla ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Pilates minderi, spora ilk adımınızı atmanız için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir.

Pilates minderi, spora ilk adımınızı atmanız için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir.

Bu hafif, taşınabilir ve kullanımı kolay alet, pilatesin temel hareketlerini öğrenirken size destek olur. Pilates, vücut farkındalığını artıran, esnekliği geliştiren ve kas gücünü artıran bir egzersiz türüdür.  Avessa Pilates Minderini kullanarak vücudunuzun farklı bölgelerini hedef alabilir ve genel fitness seviyenizi artırabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabiilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kalınlığı, yumuşaklığı çok iyi. Paketleme her zamanki gibi amazon pişman etmiyor. Plank hareketlerinde hiç zorlanmıyorum.

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Bisiklet sürmek hem kalori yakmanıza yardımcı olur, hem de kaslarınızı güçlendirir. Bu sayede, kilo verme hedefinize daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Bisiklet sürmek hem kalori yakmanıza yardımcı olur, hem de kaslarınızı güçlendirir. Bu sayede, kilo verme hedefinize daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Kilo verme yolculuğuna çıkmak için en eğlenceli ve etkili yöntemlerden biri hiç şüphesiz bisiklet sürmektir. Ancak burada bahsettiğimiz sıradan bir bisiklet değil, hayatınıza kolaylık ve konfor katacak olan katlanır bisiklet! Katlanır bisikletin avantajları saymakla bitmiyor. Öncelikle, taşıması son derece kolay. İster evde, ister ofiste, isterseniz de arabanızın bagajında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bu özelliği sayesinde, bisiklet sürme seanslarınızı daha esnek bir şekilde planlayabilir, dilediğiniz zaman ve mekanda pedal çevirebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 3.999,00TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Avessa Pilastik Dambıl Set

Avessa Pilastik Dambıl Set

Avessa Pilastik Dambıl Set, kilo verme yolculuğunuzda sizin için mükemmel bir başlangıç noktası olacaktır. Bu set, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeniz ve vücut şekillendirme hedeflerinize ulaşmanız için ideal bir fitness aracıdır.  Kullanımı kolay ve taşınabilir olduğu için, her zaman ve her yerde egzersiz yapma özgürlüğü sunar. 

İndirimli fiyatı 74,99TL.

İndirimli fiyatıyla hemen sepetinize eklemelisiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Rengi harika ve kendisi de günlük spor için son derece uygun.

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Liveup Egzersiz Lastiği-Loop Band renkli ve esnek dostlarımız, kaslarınızı güçlendirmenin yanı sıra kilo verme sürecinize de büyük katkı sağlar.

Liveup Egzersiz Lastiği-Loop Band renkli ve esnek dostlarımız, kaslarınızı güçlendirmenin yanı sıra kilo verme sürecinize de büyük katkı sağlar.

Egzersiz lastiği, adından da anlaşılacağı gibi, çeşitli egzersizlerde kullanılan elastik bir banttır. Ancak bu basit görünümlü alet, doğru kullanıldığında vücudunuzun birçok bölgesini çalıştırabilir ve sizi hayalinizdeki forma kavuşturabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Kış aylarında, genellikle hareketsiz kaldığımız ve dolayısıyla kilo aldığımız bir dönemdi Ancak "SR Rulmanlı Atlama İpi" ile evde ya da dışarıda yapacağınız düzenli egzersizler, bu kiloların verilmesine yardımcı bir adım olacak.

Kış aylarında, genellikle hareketsiz kaldığımız ve dolayısıyla kilo aldığımız bir dönemdi Ancak "SR Rulmanlı Atlama İpi" ile evde ya da dışarıda yapacağınız düzenli egzersizler, bu kiloların verilmesine yardımcı bir adım olacak.

SR Rulmanlı Atlama İpi, kauçuk sapları ve ayarlanabilir uzunluğu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. İpin rulmanları, dönüşlerin daha akıcı ve rahat olmasını sağlar.

İndirimli fiyatı  96,99TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Tam anlamıyla fiyat performans ürünü. Ağırlığı çok iyi ve istenilen hızda rahatlıkla kullanılabiliyor. Satıcı ilgili, güzel paketleme ve hızlı teslimat sağladı ayrıca küçük hediye içinde teşekkür ederiz.

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Kışın aldığımız kilolara veda etmek için daha ne bekliyoruz?

Kışın aldığımız kilolara veda etmek için daha ne bekliyoruz?

Kış aylarının bize hediye ettiği fazla kilolarla vedalaşmanın tam zamanı!  Bu harika ürün, protein içeceklerinizi hızlı ve pratik bir şekilde hazırlamanıza yardımcı oluyor. 700 ml'lik geniş hacmi sayesinde, günlük protein ihtiyacınızı karşılayacak oranda içecek hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu suluk, sadece spor salonunda değil, evde, işte, seyahatte; kısacası ihtiyacınız olan her yerde yanınızda olabilir.

İndirimli fiyatıyla 74,99TL'ye düşen Shakerı hemen sepetinize ekleyin!

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5mins Shaper Spor Aleti

5mins Shaper Spor Aleti

Kollarınızı, bacaklarınızı ve belinizi şekillendirmek için özel olarak tasarlanmış olan 5mins Shaper spor aleti, bu kış aylarında alınan ekstra kilolardan kurtulmanın en etkili yollarından biri daha. İndirimli fiyatıyla sunulan bu ürün, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak isteyen herkesin kaçırmaması gereken bir fırsat.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

SportPlus Katlanabilir Kondisyon Bisikleti

SportPlus Katlanabilir Kondisyon Bisikleti

SportPlus Katlanabilir Kondisyon Bisikleti; ev kullanımına uygun, akıllı ekranı ile nabız ve performansınızı takip etme olanağı sağlayan bir üründür. Yaz aylarında daha fit ve sağlıklı bir görünüme kavuşmak istiyorsanız, bu bisiklet tam size göre. 

İndirimli fiyatı  6.600,00TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sık sık kullanıyorum. Ayarları harika. Dışarı çıkıp gerçek bir bisiklet süremiyorsan evde sürebilirsin.

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Liveup Kademeli Step Tahtası, egzersizlerinizi gerçekleştirmeniz ve kış aylarında biriken fazla kilolarınızdan kurtulmanız için bir diğer seçenek!

Liveup Kademeli Step Tahtası, egzersizlerinizi gerçekleştirmeniz ve kış aylarında biriken fazla kilolarınızdan kurtulmanız için bir diğer seçenek!

Step yaparken, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak iki farklı kademe yüksekliği arasından seçim yapabilirsiniz. Bu özelliği sayesinde, egzersizlerinizi kişiselleştirebilir ve daha etkili bir şekilde kilo verme sürecinizi yönetebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Ubon Ayakkabı Bölmeli Büyük Silindir Çanta

Ubon Ayakkabı Bölmeli Büyük Silindir Çanta

Ubon'un Ayakkabı Bölmeli Büyük Silindir Çanta, adeta bir moda ikonu olarak karşımıza çıkıyor. Hem spor salonuna giderken, hem de uzun yürüyüşlerinizde vazgeçilmeziniz olacak bu ürün, dolgulu askısıyla omuzlarınıza ekstra bir yük bindirmiyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Amazon sayesinde bu kadar kaliteli bir ürüne sahip olmak çok keyif verici yurtdışından gelmesine rağmen çok kısa sürede elime ulaştı. Ürünün çok fazla cebi var ve her detay düşünülmüş ihtiyacınızı çok güzel karşılar.

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Dynamic 1001, vücut geliştirme ve güçlendirme egzersizlerini yapmanızı sağlayan çok yönlü bir ağırlık istasyonudur.

Dynamic 1001, vücut geliştirme ve güçlendirme egzersizlerini yapmanızı sağlayan çok yönlü bir ağırlık istasyonudur.

Dynamic 1001 Ağırlık Çalışma İstasyonu, yağları yakmak ve kış boyunca biriken  kiloları vermek için ideal bir başlangıç noktası olabilir. Bu fitness ekipmanı, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve fiziksel formunu korumak isteyenler için mükemmel olacak!

İndirimli fiyatı 9.789,00TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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