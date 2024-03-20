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İlk Kez Kullanacaklara: 'Neden Bekledim?' Dedirten İndirimli Elektrikli Fırçalar

etiket İlk Kez Kullanacaklara: 'Neden Bekledim?' Dedirten İndirimli Elektrikli Fırçalar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 11:06 Son Güncelleme: 20.03.2024 - 16:12

Elektrikli diş fırçası kullanmayı düşünenler için harika bir haberimiz var! 'Keşke daha önce alsaydım' dedirtecek, indirimli elektrikli diş fırçalarını sizin için bir araya getirdik. Bu fırsatı kaçırmayın ve gülüşünüzü daha sağlıklı bir hale getirin. 

Bu içerik 19.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Diş fırçalama alışkanlıklarınızı düşünün belki de farkında olmadan dişlerinizi ve diş etlerinizi yıpratıyorsunuzdur.

Diş fırçalama alışkanlıklarınızı düşünün belki de farkında olmadan dişlerinizi ve diş etlerinizi yıpratıyorsunuzdur.

İşte tam da bu noktada OralB Pro33500 devreye girer. Bu akıllı diş fırçası, diş etlerinize zarar verebilecek aşırı baskı uyguladığınızda size bir uyarı verir. Bu sayede, dişlerinizi fırçalarken oluşabilecek diş eti hasarlarını önleyebilir, diş sağlığınızı koruyabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Son derece memnunum şarjı baya gidiyor, kutusu da çok kullanışlı.

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Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah&Beyaz

Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah&Beyaz

OralB Pro 33900 modeli şarj edilebilir diş fırçası, orta sertlikteki yuvarlak başlığı ile dişlerinizi ve diş aralarınızı etkili bir şekilde temizler. Bu ürün, ergonomik tasarımı sayesinde rahat bir tutuş imkanı sunar ve kullanım konforunu artırır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Gülüşünüzü OralB Pro Serisi Elektrikli Diş Fırçası ile bir üst seviyeye taşıyın!

Gülüşünüzü OralB Pro Serisi Elektrikli Diş Fırçası ile bir üst seviyeye taşıyın!

OralB Pro Serisi Elektrikli Diş Fırçası'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de üç farklı temizleme moduna sahip olmasıdır ve  fırçalama bölgesini değiştirmeniz için sizi 30 saniyede bir uyaran entegre ağız bölgesi zamanlayıcısı mevcut. Bu sayede dişlerinizi ve ağzınızı en etkili şekilde temizleyebilirsiniz. 

Üstelik şu anda indirimli fiyatıyla 1.193,38TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

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OralB iO6 Şarjlı Diş Fırçası, devrim niteliğindeki iO teknolojisi ile profesyonel bir temizlik deneyimi sunuyor.

OralB iO6 Şarjlı Diş Fırçası, devrim niteliğindeki iO teknolojisi ile profesyonel bir temizlik deneyimi sunuyor.

Fırçanın interaktif ekranı, kullanıcılara ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sunar. Fırçalama modları ve başlık değiştirme uyarısı gibi önemli bilgileri göstermenin yanı sıra, fırçayı çalıştırdığınızda sizi selamlar ve iyi bir fırçalama sonrasında gülümser. Bu özellikler, diş fırçalama deneyimini daha kişiselleştirir ve kullanıcıya daha fazla kontrol sağlar!

İndirimli fiyatı 4.098,00TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Diğer tüm şarjlı fırçalardan çok daha iyi ve etkili aynı zamanda kullanışlı mobil uygulamadan nereyi nekadar temizlediğiniz vs ayrıntıları ile takip edebiliyorsunuz.

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OralB iO 9 Şarjlı Diş Fırçası, kullanıcılarına etkileşimli bir renkli ekran sunarak önemli bilgileri gösteriyor!

OralB iO 9 Şarjlı Diş Fırçası, kullanıcılarına etkileşimli bir renkli ekran sunarak önemli bilgileri gösteriyor!

Bu ekran, kullanıcılara 7 farklı fırçalama modu arasında seçim yapma imkanı sağlar. OralB iO 9, devrim niteliğindeki iO teknolojisi sayesinde profesyonel bir temizlik hissi ve hassas bir fırçalama deneyimi sunuyor. Bu ürün, diş temizliğine yeni bir boyut getirerek, sizlere daha sağlıklı bir ağız bakımı deneyimi yaşatacak!

İndirimli fiyatı 6.991,08TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Şarjı çok uzun süre gidiyor, paketlemesi ve kutusu çok şık. Saklama kutusu ile ve zeminden temaslı şarj aleti ile şarj edilebiliyor.

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Oral-B Junior Çocuklar İçin Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Oral-B Junior Çocuklar İçin Şarj Edilebilir Diş Fırçası

OralB Junior, çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir şarj edilebilir diş fırçasıdır. Bu ürün, diş hekimlerinin önerdiği süre olan 2 dakika boyunca diş fırçalama alışkanlığını çocuklara kazandırmak için dahili bir fırçalama zamanlayıcısına sahiptir. Bu özellik, çocukların diş sağlığına katkıda bulunarak, ağız hijyeninin önemini anlamalarını sağlar.

 Üstelik %34 indirimiyle 1.955,61TL. Sepetinize buradan ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Gayet güzel bir ürün oğlum çok sevdi. Amazon prime ile öğlen sipariş verdim akşam özenle geldi. Teşekkürler.

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OralB'nin yeni harikası Seri iO 9 Elektrikli Diş Fırçası, şimdi Rose Quartz renk seçeneği ile karşınızda!

OralB'nin yeni harikası Seri iO 9 Elektrikli Diş Fırçası, şimdi Rose Quartz renk seçeneği ile karşınızda!

Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış olan bu fırça, dişlerinizin her bir noktasına ulaşmanızı sağlayarak, kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor. Dişlerinizin hangi kısmını fırçaladığınızı takip eden bu akıllı fırça, temizlik sürecinizi kontrol altında tutmanızı sağlıyor ve eksik bıraktığınız noktaları belirleyerek sizi yönlendiriyor. Bu sayede, dişlerinizin her bir yüzeyini eşit ve etkili bir şekilde fırçalayarak, gülümsemenizi daha da parlatan bir temizlik deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

İndirimli fiyatıyla ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Oral-B Vitality D100 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası dişlerinizi fırçalarken en iyi sonuçları elde etmenizi sağlamak için her 30 saniyede bir titreşim özelliği ile donatılmıştır.

Oral-B Vitality D100 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası dişlerinizi fırçalarken en iyi sonuçları elde etmenizi sağlamak için her 30 saniyede bir titreşim özelliği ile donatılmıştır.

Bu özellik, fırçalama sürecinde hangi bölgenin daha fazla dikkat gerektirdiğini belirlemenize yardımcı olur. Paket içeriği ise kullanıcı dostu ve pratik. OralB Vitality D100 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nın paketi, 1 adet fırça gövdesi ve 1 adet diş fırçası başlığı içerir. Bu sayede, diş fırçanızı hemen kullanmaya başlayabilir ve gülüşünüzü daha da parlatabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 773,78TL.

Amazon

OralB Vitality Pro Lila, diş temizliği konusunda kullanıcılarına maksimum konfor ve etkinlik sağlıyor!

OralB Vitality Pro Lila, diş temizliği konusunda kullanıcılarına maksimum konfor ve etkinlik sağlıyor!

Diş hekimlerinin önerilerine uygun bir şekilde diş temizliğini sağlaması ve kullanıcılarının diş sağlığını korumalarına yardımcı olma özelliğiyle öne çıkıyor. Üç farklı fırçalama modu ve gövdedeki zamanlayıcı özelliği ile kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir diş temizliği deneyimi sunar. Hassas dişlere sahip kullanıcılar için hassas ve hassas plus modları ile ideal bir seçenektir.

İndirimli fiyatı  918,08TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünü sipariş verdim bir günde geldi paketle ve gelme süreci çok hızlıydı dişlerim ilk günden beyazladı çok teşekkürler amazon 👏👏🤗

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OralB Vitality şarj edilebilir diş fırçası, geleneksel manuel diş fırçasına göre klinik testlerle belgelenmiş bir üstünlük sağlar ve daha üst düzey bir temizlik sunar.

OralB Vitality şarj edilebilir diş fırçası, geleneksel manuel diş fırçasına göre klinik testlerle belgelenmiş bir üstünlük sağlar ve daha üst düzey bir temizlik sunar.

Bu ürünün gövdesine entegre edilmiş olan bir zamanlayıcı özelliği bulunmaktadır. Bu zamanlayıcı, diş sağlığı uzmanlarının genelde önerdiği şekilde, dişlerinizi 2 dakika süreyle fırçalamanız konusunda size hatırlatıcı bir işlev görür. Bu sayede dişlerinizin sağlığını koruyabilir ve ağız hijyeninizi en üst seviyede tutabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Fırçadan sonra ilk defa bu şarjlı olarak bu ürünü kullandım. İlk bir kaç kere el alışkanlığı gerektirdi ama iyi ki almışım geçmişim. Kullandıkça manuel diş fırçaları ile farkını çok rahat anlıyor ve hissediyorsunuz.

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Manuel diş fırçalama yönteminden elektrikli diş fırçalama yöntemine geçiş yaptığınızda, temizlik performansınızın önemli ölçüde artacağını göreceksiniz.

Manuel diş fırçalama yönteminden elektrikli diş fırçalama yöntemine geçiş yaptığınızda, temizlik performansınızın önemli ölçüde artacağını göreceksiniz.

OralB iO 7 Şarjlı Diş Fırçası, hassas ve sessiz bir temizlik deneyimi sunan birinci sınıf bir tasarıma sahip olan ileri teknoloji bir üründür. Bu şık görünümlü diş fırçası, en çok talep edilen teknolojik özellikleri bir araya getirerek, kullanıcılarına etkili bir deneyim yaşatıyor. Kısa zamanda ferah, temiz ağız hissi ve %100 daha sağlıklı diş etleri için Oral-B’nin benzersiz fırçasını denemelisiniz!

İndirimli fiyatı 4.961,68TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Oral-B Pro 3000 Blue 1CT Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Pro 3000 Blue 1CT Elektrikli Diş Fırçası

Fırçanın 360° basınç sensörü, aşırı basınç uyguladığınızda kırmızıya dönerek sizi uyarıyor ve böylece diş etlerinizi koruyor. Ancak bu özellik sadece bir uyarı vermekle kalmıyor, aynı zamanda fırçalama hızınızı da otomatik olarak yavaşlatıyor. Bu sayede dişlerinizi ve diş etlerinizi korurken, aynı zamanda etkili bir temizlik sağlıyor.

İndirimli fiyatı 1.515,43TL. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Daha önce de bu markanın farklı bir modelini kullanan biri olarak yıllardır memnun hiçbir şikayetim olmadan kullandım satıcı firmada ürünü gayet güzel ve özenli bir şekilde paketlemiş parasının her kuruşunu hak eden bir cihazdır.

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