Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Cildinize Detoks Zamanı! Derinlemesine Arınmak İçin İhtiyacınız Olan Ürünler

etiket Cildinize Detoks Zamanı! Derinlemesine Arınmak İçin İhtiyacınız Olan Ürünler

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 16:31

Cilt detoksu nedir, nasıl uygulanır herkes merak ediyor. Cilt detoksu yaparak cildinize bir güzellik yapmak istiyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Beslenme detoksunu duyduk da cilt detoksunu pek duyan yoktur.

Detoks yaparak nasıl bedenimizi temizliyorsak cilt detoksunda da amaç cildi temizlemek. Cildi kir, yağ ve maruz kaldığı şeylerden arındırmak için cilt detoksu yapılabiliyor.

Her şeyde olduğu gibi cilt detoksunun da ilk adımı cilt temizliği.

Cildi güzelce temizlemeden ciltle ilgili hiçbir şey yapılamıyor. Bu yüzden detoks yaparken de ilk yapmanız gereken cildi temizlemek. Bunun için aldığınız temizlik ürününün kendi cildinize uygun olduğundan emin olmalısınız.

Ayrıca cildi tahriş eden ve kurutan ürünlerden uzak durmanız da gerekiyor.

Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici

Chamos Cica Purifying Jel Temizleyici

Detoks yaparken kullanabileceğiniz jel bir temizleyici arıyorsanız Chamos sizin aradığınız ürün olabilir. İçinde Centella Asiatica Özü olan temizleyici, jel formda. Cildi tahriş etmediği için detoksa uygun ürünlerden olan temizleyici bol köpükle cildinizi temizliyor. 

Gözeneklerdeki kirleri temizlemek için ideal ürünlerden olan temizleyiciyi hassas ciltliler bile kullanabiliyor. Cildin pH dengesini koruyarak cilt hasarını da önlemeye yardımcı oluyor.

Cildi zararlı dış etkenlerden koruyan ve yatıştıran temizleyiciyi bakım ürünlerinize eklemek için tıklayın.

Detoks için yapabileceğiniz bir başka bakım ise kil bakım ürünleri kullanmak.

media-cldnry.s-nbcnews.com

Kil maskeleri, cildi arındırmak için kullanılan ürünlerden. Düzenli kullanım sonrasında cildinize çok iyi gelecek kil maskesi için size önerebileceğimiz ürün şu: 👇

Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Güçlü emilim özelliği bulunan kil maskesi ile gözeneklerde kir kalmıyor. Gözenek temizliğinin yanında fazla salgılanan sebumu düzenlemeye de yarıyor. Kremsi formülü sayesinde kolayca uygulanabiliyor. Ciltteki yağ-nem dengesini sağlayacak bir ürün arıyorsanız kil maskesini kullanabilirsiniz.

İçindekiler sayesinde ciltte oluşabilecek hassasiyeti de önlüyor. İçeriğindeki kaolin maddesi cildi besliyor ve yenilenme sürecini başlatıyor. Bentonit ise toksin ve bakterileri vücut dışına atmaya yarıyor.

Bol mineralli içeriği ile cilde çok iyi gelen maskeyi almak için tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sıra geldi nemlendirmeye...

Her bakım rutininde yer alan nemlendirme, cilt detoksunda da var. Nemlendirme adımı bakımın en önemli adımlarından. Ciltte eksik kalan nemi tamamlamak için bu adımı atlamamak gerek!

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Bibimcos Yoğun Nemlendirici Krem

Ciltte eksik kalan nemi tamamlamaya yarayan nemlendirici krem cilt detoksu yaparken şart. Ciltte ağırlık ve yağlılık hissi bırakmadığı için etkili krem nemi cildinize hapsediyor. Besleyici özelliği de olduğu için mutlaka alınması gereken ürünlerden. Yoğun yapısıyla kullanması çok kolay!

Tüm cilt tipleri için uygun krem özellikle kuru ciltliler için ideal. 

Kurumuş cildinizi yeterince nemlendiremediğinizi düşünüyorsanız hemen burayı tıklayın.

Bibimcos Cilt Nemlendirici Set

Bibimcos Cilt Nemlendirici Set

Cildinizin epey bir neme ihtiyacı varsa bu seti kullanabilirsiniz. Yoğun bir nemlendirme sağlayan ürünler kuru ciltlilere daha çok hitap ediyor. Ama tüm cilt tiplerinin kullanabileceği set cildi neme doyurmak için yeterli. Bu ürün içinde yağ bazlı ve su bazlı temizleyici, Hyaluronic asit içeren serum ve balm yoğunluğunda nemlendirici krem var.

Bu seti kullanarak cildinizin nem ihtiyacını karşılamak için tıklayabilirsiniz.

Detoks için kullanılacak bir başka bakım ürünü ise maskeler.

Özellikle vitaminli maskeler detoks yaparken gerekli. Cildi kirlerden arındırırken besleyen maskeler cilt detoksunun gerekli ürünlerinden.

Mjcare Vitaminli Yüz Maskesi

Mjcare Vitaminli Yüz Maskesi

İçinde türlü türlü vitamin bulunan yüz maskesi aydınlatmaya ve canlandırmaya yarıyor. B3, B5, B6, E ve C gibi vitaminler bulunan maske cilt tonunu dengeliyor ve cildinizin aydınlanmasına yardımcı oluyor. 

Capcanlı bir cilt için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?