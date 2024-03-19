Cildinize Detoks Zamanı! Derinlemesine Arınmak İçin İhtiyacınız Olan Ürünler

Cildi güzelce temizlemeden ciltle ilgili hiçbir şey yapılamıyor. Bu yüzden detoks yaparken de ilk yapmanız gereken cildi temizlemek. Bunun için aldığınız temizlik ürününün kendi cildinize uygun olduğundan emin olmalısınız.

Ayrıca cildi tahriş eden ve kurutan ürünlerden uzak durmanız da gerekiyor.