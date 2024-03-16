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Spor Salonundan Sokak Modasına Her Alanda Uyum Sağlayacak Puma Çantalarda %60 İndirim Fırsatı!

etiket Spor Salonundan Sokak Modasına Her Alanda Uyum Sağlayacak Puma Çantalarda %60 İndirim Fırsatı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 17:25

Spor salonundan sokak modasına, her alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu çantalarla tarzınıza tarz katmaya ne dersiniz? Puma'nın özgün ve şık tasarımlı çantaları, birbirinden farklı renk ve model seçeneklerini sizler için derledik. Üstelik bu çantalarda %60'a varan indirim fırsatları mevcut. İster spor, ister casual, ister şık... Her tarza uyum sağlayacak bu çantalarla, her zaman trendlerin bir adım önünde olacaksınız.

Bu içerik 16.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Spora giderken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz yeni stil ikonunuz, Puma Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası olacak!

Spora giderken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz yeni stil ikonunuz, Puma Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası olacak!

Bu çanta, sadece işlevselliğiyle değil, aynı zamanda şık tasarımıyla da göz dolduruyor. Taşıma kolları, bu spor çantasını kolayca taşımanızı sağlarken, yastıklı ayarlanabilir omuz askısı da taşıma konforunu üst seviyeye çıkarıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Nakit mi, kart mı derken kararsız kaldığınız anlarda, PUMA Phase Wallet cüzdanınızın içinde her ikisine de yer olduğunu bilmek size huzur verecek.

Nakit mi, kart mı derken kararsız kaldığınız anlarda, PUMA Phase Wallet cüzdanınızın içinde her ikisine de yer olduğunu bilmek size huzur verecek.

Bu şık ve kullanışlı cüzdan, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlandı. PUMA'nın kalitesini ve tasarım anlayışını yansıtan Phase Wallet, günlük yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

İndirimli fiyatı 199,90TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Güzel ve kaliteli, gözleri bana yeterli geldi.

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Puma Fundamentals Sports Bag M Spor Çantası

Puma Fundamentals Sports Bag M Spor Çantası

Bu çanta, sizi hayatın hızına ayak uydururken organize olmanızı sağlayacak birçok özelliğe sahip. Ana bölme, iki yönlü bir fermuarla donatılmıştır. Bu sayede çantanızın içindeki eşyalarınıza kolayca ulaşabilir, ihtiyacınız olanı hızlıca bulabilirsiniz. Ayrıca, bu çift yönlü fermuar tasarımı çantanın içindeki eşyaların daha güvende olmasını sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 569,90TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Teslimat ve ambalaj iyi. Çevreyi korumaya önem veren üretim sürecinden geçmiş bir ürün. %30 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış. Tasarımı güzel.

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PUMA Phase Küçük Sırt Çantası, her gününüzde size eşlik edecek bir stil ikonu.

PUMA Phase Küçük Sırt Çantası, her gününüzde size eşlik edecek bir stil ikonu.

İster okula giderken, ister spor salonuna, belki de bir kısa hafta sonu gezisine çıkarken, bu çanta tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasiteye ve kullanışlılığa sahip. 

Ve en güzel haber, bu şık ve kullanışlı çantanın şu anda indirimde olduğu! 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Dolabınızda mutlaka bulunması gereken bu çanta, hem spor hem de casual kombinlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak!

Dolabınızda mutlaka bulunması gereken bu çanta, hem spor hem de casual kombinlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak!

PUMA Phase, zarif bir büzgülü omuz çantasıdır. Hem şıklığı hem de kullanışlılığı ile günlük yaşamınızda vazgeçilmez bir aksesuar olacaktır. Üstelik indirimli fiyatıyla da cüzdanınızı yakmayacak bir seçenektir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 138,90TL

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Puma Buzz Backpack Sırt Çantası

Puma Buzz Backpack Sırt Çantası

PUMA'nın ikonik Cat logosu, çantanın ön yüzünde yer alıyor. Bu logo, çantanın spor ve genç tasarımını tamamlıyor. PUMA'nın bu pratik ve şık tasarımı, eşyalarınızı taşımanın yanı sıra, tarzınıza da sportif bir dokunuş katıyor. Öyleyse, neden bu konforlu ve şık PUMA sırt çantası ile eşyalarınızı taşımanın keyfini çıkarmıyorsunuz? 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirim Fiyatı 699,90TL.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Eşim için aldım, ikimizde çok beğendik, boş ağırlığı da çok hafif, tavsiye ederim.

Amazon

Puma Challenger XS Duffle Bag Unisex Yetişkin Spor Çantası

Puma Challenger XS Duffle Bag Unisex Yetişkin Spor Çantası

Bir bakışta, çantanın geniş ve ferah iç tasarımı dikkat çekiyor. İhtiyaç duyduğunuz her şeyi kolayca sığdırabileceğiniz bu çanta, maç günlerinizin vazgeçilmezi olacak.  Ayrıca, çantanın dolgulu tabanı, eşyalarınızı her türlü darbe ve çarpmalara karşı koruma altına alıyor. 

İndirimli fiyatı 399,90TL.

Ürüne  buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

PUMA'nın kullanışlı Unisex S Rucksack sırt çantası, sadece stilinizi değil, çevre bilincinizi de yansıtan bir aksesuar.

PUMA'nın kullanışlı Unisex S Rucksack sırt çantası, sadece stilinizi değil, çevre bilincinizi de yansıtan bir aksesuar.

Bu çanta, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan bilinçli bir adım olarak, en az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir. Çantanın tasarımı, kullanıcı dostu özelliklerle doludur. Ana bölme, iki yönlü fermuar açılışı sayesinde kolayca erişilebilir ve geniş bir depolama alanı sunar. Sırtınızın konforu da düşünülerek, çantanın arka paneli yastıklıdır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 801,90TL

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Puma Unisex Yetişkin teamGOAL 23 Teambag M Spor Çanta indirimli fiyatıyla birlikte, bu çanta adeta kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Puma Unisex Yetişkin teamGOAL 23 Teambag M Spor Çanta indirimli fiyatıyla birlikte, bu çanta adeta kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

%100 polyester malzemeden üretilmiş olan bu çanta, dayanıklılığı ve kalitesi ile göz dolduruyor. Hem tarzınıza hem de bütçenize uygun bu çanta, spor yaparken ya da günlük hayatta kullanmanız için ideal bir seçenek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Gayet şık bir çanta. Kaliteli ve kullanışlı. Arkadaşlar alabilirisiniz düşünmeden. Ben spor için aldım ama bir yere giderken de inanılmaz kullanışlı.

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Puma Unisex Yetişkin Spor Çantasını hemen sepetinize ekleyin ve Puma'nın bu çarpıcı spor çantasının konforunu, işlevselliğini ve şıklığını yaşayın!

Puma Unisex Yetişkin Spor Çantasını hemen sepetinize ekleyin ve Puma'nın bu çarpıcı spor çantasının konforunu, işlevselliğini ve şıklığını yaşayın!

Yan tarafında yer alan ekstra fermuarlı küçük cep, anahtarlarınızı, cep telefonunuzu veya diğer küçük eşyalarınızı hızlıca erişebileceğiniz bir yerde tutmanızı sağlar. Cırt cırtla tutturulabilen taşıma askıları, çantanın kullanımını daha da kolaylaştırırken, dolgulu ve ayarlanabilir PUMA Cat Logolu omuz askıları, hem konforunuzu arttırır hem de çantanızın şıklığına şıklık katar.

İndirimli fiyatı 729,90TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Puma Unisex Yetişkin PUMA S Backpack Sırt Çantası

Puma Unisex Yetişkin PUMA S Backpack Sırt Çantası

Bu çanta, sporcuların her anına eşlik edecek bir aksesuar olacak şekilde tasarlanmış. Açılı detayları, çantanın çarpıcı bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Aynı zamanda, bu detaylar çantanın kullanımını da kolaylaştırıyor. İster spor salonunda, isterse açık havada spor yaparken, bu çanta her durumda yanınızda olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Piyasadaki en uygun fiyat ve orijinal ürün. Ayrıca çanta çok kullanışlı ve kaliteli.

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Puma Academy Backpack Sırt Çantası kalabalığın arasında bile sizi öne çıkaracak!

Puma Academy Backpack Sırt Çantası kalabalığın arasında bile sizi öne çıkaracak!

Yastıklı arka panelindeki dikiş detayları, ana bölmesindeki elastik astar bölümü ve yansıtıcı tasarımı ile bu çanta, sadece sizin değil, çevrenizdekilerin de beğenisini toplayacak. 

İndirimli fiyatı 686,90TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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