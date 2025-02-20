Derbinin Hakemi Belli Oldu: Galatasaray-Fenerbahçe Maçını Slavko Vincic Yönetecek
Derbinin Hakemi Belli Oldu: Galatasaray-Fenerbahçe Maçını Slavko Vincic Yönetecek
24 Şubat Pazartesi günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneticiği açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig’de şampiyonluk adayları Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gün yaptığı açıklamada derbide ilk kez yabancı orta hakemin görevlendirileceğini açıklamıştı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi mücadelesinin hakemi açıklandı.
Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın