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Derbinin Hakemi Belli Oldu: Galatasaray-Fenerbahçe Maçını Slavko Vincic Yönetecek

Derbinin Hakemi Belli Oldu: Galatasaray-Fenerbahçe Maçını Slavko Vincic Yönetecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 10:51 Son Güncelleme: 20.02.2025 - 10:58

24 Şubat Pazartesi günü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneticiği açıklandı.

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Süper Lig’de şampiyonluk adayları Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de şampiyonluk adayları Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gün yaptığı açıklamada derbide ilk kez yabancı orta hakemin görevlendirileceğini açıklamıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gün yaptığı açıklamada derbide ilk kez yabancı orta hakemin görevlendirileceğini açıklamıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi mücadelesinin hakemi açıklandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi mücadelesinin hakemi açıklandı.

Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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