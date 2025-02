20 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Her biri bir öncekinden daha beter, eski assolist kombinleriyle alakası olmayan elbiseler tercih eden Sibel Can, bugün de yepyeni bir tasarımla günümüze renk kattı. 😂 Bu sefer de devasa güllerin kendisini yuttuğu bir elbise giyen Sibel Can, yine ve yeniden sevenlerinin 'Modacını değiş' ikazlarından yırtamadı!