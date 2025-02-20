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20 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

20 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.02.2025 - 02:00

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Oldukça şatafatlı bir hayat süren influencerlarımızdan biri olan Rachel Araz'a belki daha önce sosyal medyadan denk gelmişsinizdir.

1. Oldukça şatafatlı bir hayat süren influencerlarımızdan biri olan Rachel Araz'a belki daha önce sosyal medyadan denk gelmişsinizdir.

Kendisi yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dile düşen zaman zaman da lüks yaşantısıyla dikkat çeken isimlerden biri. Harcamalarıyla da konuştuğumuz isim ayrıca Sami Kirespi ile yaptığı evlilik ve çocuklarıyla da adından bahsettiriyor.  Geçtiğimiz sene şubat ayında üçünücü çocuğunu kucağına alan ismin yine hamile olduğu iddiaları sosyal medyayı sararken kendisi yaşadığı sağlık sorununu anlattı! Kimilerinin göbek kimilerinin de bebek sandığı şey bakın ne çıktı!

2. Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 2023 yılında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturmuştu.

2. Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 2023 yılında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturmuştu.

Son olarak “Gülcemal” dizisinde rol alan Ünalmış, 2024 yılının Nisan ayında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde ailesiyle sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, karlı havanın keyfini çıkarırken çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.

3. Ünlü şarkıcı Hadise, yoğun konser programını bir kenara bırakıp ailesiyle tatile çıktı.

3. Ünlü şarkıcı Hadise, yoğun konser programını bir kenara bırakıp ailesiyle tatile çıktı.

Sosyal medyada tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Hadise, makyajsız halini de takipçileriyle paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu. Beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Kimi doğallığını överken kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

4. Eski eşi Merve Boluğur ile barıştıkları iddialarına karışan Murat Dalkılıç son günlerde bir an olsun gündemden düşmüyor.

4. Eski eşi Merve Boluğur ile barıştıkları iddialarına karışan Murat Dalkılıç son günlerde bir an olsun gündemden düşmüyor.

2015'te hayatlarını birleştiren, iki sene sonra da ayrılık kararı alan Murat ve Merve ikilisi sosyal medyaya damga vururken iki taraf da sessizliğini koruyor. Son olarak Edda Dora birlikteliğini sonlanırdan Dalkılıç hakkında ortaya yeni bir aşk iddiası atıldı! @gazetemagazin'in özel haberine göre, Murat Dalkılıç'ın bundan beş yıl önce birlikte şarkı çıkarttığı Dilce Olcay'la aşk yaşadığı iddia edildi.

5. Oyunculuğuyla olduğu kadar duru güzelliği ve samimiyetiyle de adından söz ettiren Berrak Tüzünataç “Empati” programına konuk oldu.

5. Oyunculuğuyla olduğu kadar duru güzelliği ve samimiyetiyle de adından söz ettiren Berrak Tüzünataç “Empati” programına konuk oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularına içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, aile kavramına dair düşündürücü açıklamalarda bulundu. “Aile kavramı çalışırsa mükemmel, ama çalışmazsa ömürler heba oluyor” diyen Tüzünataç, aşk ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

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6. Wanda Nara ve L-Gante ikilisi gün geçmiyor ki magazin manşetlerine yerleşmesin...

6. Wanda Nara ve L-Gante ikilisi gün geçmiyor ki magazin manşetlerine yerleşmesin...

Geçtiğimiz gün L-Gante'nin Icardi'nin ahını alması sonucu yaptığı kaza sonrası çiftimiz yeni bir iddiayla gündeme geldi. Tv 100'ün haberine göre, daha ilişkilerinin başından bir ayrılıp bir barışan L-Gante ve Wanda çiftinin paylaşımları sürekli gündeme otururken ikilinin 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde İstanbul'da olacakları öğrenildi.

7. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

7. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

8. Geçtiğimiz aylarda uzun bir aranın ardından "Bekleyenim" isimli yeni single'ını piyasaya süren Aleyna Tilki, uzunca bir süre şarkının klibinden paylaştığı pozlarla gündeme gelmişti.

8. Geçtiğimiz aylarda uzun bir aranın ardından "Bekleyenim" isimli yeni single'ını piyasaya süren Aleyna Tilki, uzunca bir süre şarkının klibinden paylaştığı pozlarla gündeme gelmişti.

'Bekleyenim'in klibinde hayalet makyajı tercih edip birbirinden ilginç kombinler seçen Tilki'nin paylaştığı her fotoğraf binlerce yorum almış, tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep olmuştu. Aleyna Tilki, bu sefer soluğu kıraathanede almaya karar verdi! Pembe peluş şapkasıyla kıraathaneye giriş yapıp dayılarla tarihe kazınacak pozlar çektiren Aleyna goygoyculara büyük malzeme verdi! 😂

9. Özellikle son birkaç aydır gerek sahne gerek fotoğraf çekimleri için seçtiği kombinlerle gündeme gelen Sibel Can, sosyal medya kullanıcılarının büyük diline düşüyor biliyorsunuz.

9. Özellikle son birkaç aydır gerek sahne gerek fotoğraf çekimleri için seçtiği kombinlerle gündeme gelen Sibel Can, sosyal medya kullanıcılarının büyük diline düşüyor biliyorsunuz.

Her biri bir öncekinden daha beter, eski assolist kombinleriyle alakası olmayan elbiseler tercih eden Sibel Can, bugün de yepyeni bir tasarımla günümüze renk kattı. 😂 Bu sefer de devasa güllerin kendisini yuttuğu bir elbise giyen Sibel Can, yine ve yeniden sevenlerinin 'Modacını değiş' ikazlarından yırtamadı!

10. Birkaç hafta önce İstanbul'a gelen ve geçtiğimiz gün Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'in konuğu olan Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara attığı taşla gündeme gelmişti.

10. Birkaç hafta önce İstanbul'a gelen ve geçtiğimiz gün Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'in konuğu olan Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara attığı taşla gündeme gelmişti.

'Ben o kızlar gibi değildim' çıkışında bulunan Subaşı, özel jetlerden atılan fotoğraflarla ilgili de kendisini aklayan bir 'pinky clouds paylaşıyordum ben, hep bir kibarlık' açıklamasında bulunmuştu. Şeyma Subaşı'nın viral olan açıklamasının üzerine İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren pembe bulutlar, akıllara yalnızca tarihe geçecek o cümleleri getirdi. X de haliyle büyük şenlendi! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim.

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11. 2017'de hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yalnızca kariyerlerindeki başarıyla değil, kurdukları aile ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftlerimizden!

11. 2017'de hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yalnızca kariyerlerindeki başarıyla değil, kurdukları aile ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftlerimizden!

Yıllardır birbiriyle uyumlu kombinleriyle dikkat çeken Özçivit ailesini bugün mercek altına yatırmamızın sebebi ise İstanbul'daki karı görünce süslenip püslenip verdikleri pozlar. Gelin, Karan, Kerem, Burak ve Fahriye'nin kayak takımlarını çekip fosfor süprizi patlattığı o fotoğraflara ve yayıldığı gibi gelen yorumlara beraber bakalım 😂

12. 1998 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü seçilen, ardından modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Ece Sükan, şimdilerde moda editörlüğü ve oyunculuk yapıyor.

12. 1998 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü seçilen, ardından modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Ece Sükan, şimdilerde moda editörlüğü ve oyunculuk yapıyor.

Fiziğiyle düzenli olarak büyüleyen Sükan'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi ise L'officiel X dergisine verdiği muhteşem pozlar! Gelin, 48 yaşındaki gençlik iksirini bulmuş Ece Sükan'ın kusursuz fiziğine beraber bakalım!

13. Konser temposuna hız kesmeden devam eden ve şehir şehir dolaşan Şevval Sam, bu geceki konserinin hemen öncesinde kulisten canlı yayın açmaya karar verdi.

13. Konser temposuna hız kesmeden devam eden ve şehir şehir dolaşan Şevval Sam, bu geceki konserinin hemen öncesinde kulisten canlı yayın açmaya karar verdi.

Büyük bir değişiklik yaptığını açıklayan Şevval Sam kısacık kestirdiği saçlarıyla yeni imajını şok olmasın diye önceden göstermek istediğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestiren Birce Akalay'ın izinden giden Şevval Sam'ın radikal kararı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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