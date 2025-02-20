20 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Oldukça şatafatlı bir hayat süren influencerlarımızdan biri olan Rachel Araz'a belki daha önce sosyal medyadan denk gelmişsinizdir.
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2. Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 2023 yılında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturmuştu.
3. Ünlü şarkıcı Hadise, yoğun konser programını bir kenara bırakıp ailesiyle tatile çıktı.
4. Eski eşi Merve Boluğur ile barıştıkları iddialarına karışan Murat Dalkılıç son günlerde bir an olsun gündemden düşmüyor.
5. Oyunculuğuyla olduğu kadar duru güzelliği ve samimiyetiyle de adından söz ettiren Berrak Tüzünataç “Empati” programına konuk oldu.
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6. Wanda Nara ve L-Gante ikilisi gün geçmiyor ki magazin manşetlerine yerleşmesin...
7. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi.
8. Geçtiğimiz aylarda uzun bir aranın ardından "Bekleyenim" isimli yeni single'ını piyasaya süren Aleyna Tilki, uzunca bir süre şarkının klibinden paylaştığı pozlarla gündeme gelmişti.
9. Özellikle son birkaç aydır gerek sahne gerek fotoğraf çekimleri için seçtiği kombinlerle gündeme gelen Sibel Can, sosyal medya kullanıcılarının büyük diline düşüyor biliyorsunuz.
10. Birkaç hafta önce İstanbul'a gelen ve geçtiğimiz gün Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'in konuğu olan Şeyma Subaşı, yeni nesil influencer'lara attığı taşla gündeme gelmişti.
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11. 2017'de hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yalnızca kariyerlerindeki başarıyla değil, kurdukları aile ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çiftlerimizden!
12. 1998 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü seçilen, ardından modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Ece Sükan, şimdilerde moda editörlüğü ve oyunculuk yapıyor.
13. Konser temposuna hız kesmeden devam eden ve şehir şehir dolaşan Şevval Sam, bu geceki konserinin hemen öncesinde kulisten canlı yayın açmaya karar verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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