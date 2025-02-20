İşi Gücü Bırakıp Ailesiyle Tatil Kaçamağı Yapan Hadise'nin Makyajsız Hali Fena Dile Düştü!
İşi Gücü Bırakıp Ailesiyle Tatil Kaçamağı Yapan Hadise'nin Makyajsız Hali Fena Dile Düştü!
Ünlü şarkıcı Hadise, yoğun konser programını bir kenara bırakıp ailesiyle tatile çıktı. Sosyal medyada tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Hadise, makyajsız halini de takipçileriyle paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu. Beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Kimi doğallığını överken kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
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Pop müziğin en sevilen isimlerinden Hadise, son dönemde sadece müziğiyle değil, imaj değişikliği ve özel hayatıyla da gündemde.
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Uzun yıllar sarı saçlarıyla tanıdığımız Hadise, geçtiğimiz aylarda büyük bir değişime giderek saçlarını kızıla boyamış ve bu yeni imajı çok konuşulmuştu.
Bunun yanı sıra ünlü şarkıcı, aşk hayatında da yeni bir sayfa açmış ve yönetmen Şenol Sönmez ile mutlu bir ilişkiye başlamıştı.
Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Hadise, geçtiğimiz yıl oyunculuk deneyimini de tatmış, ancak bu yıl tekrar müziğe odaklanmayı seçerek yeni albüm hazırlıklarına başlamıştı.
“O Ses Türkiye” jüri koltuğundaki yerini koruyan Hadise, bu yıl programa katılan Melike Şahin ile arasında bir gerilim yaşandığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.
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Ancak bu söylentiler çok geçmeden ikilinin verdiği samimi pozlarla yalanlandı.
Tüm bu yoğunluğun ardından ünlü şarkıcı, işlerini kısa bir süreliğine bir kenara bırakarak ailesiyle vakit geçirmeye karar verdi.
Kış tatili için ailesinin yanına giden Hadise, tatilden peş peşe paylaşımlar yaparak takipçilerini de bu anlara ortak etti.
Ancak en çok dikkat çeken paylaşımı ise makyajsız hali oldu. Hadise, doğal güzelliğini gözler önüne seren makyajsız karesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kimileri ünlü şarkıcının doğallığını överken, bazı takipçileri ise makyajsız haline şaşırdı.
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“Ne kadar doğal ve güzel”, “Işıldıyorsun!” yorumları kadar, “Kız o kaşlar ne öyle Hadise? 😂”, “Asabi öğretmenlere benzemiş!” gibi esprili yorumlar da yapıldı.
Hatta bazı takipçileri Hadise’nin eski şarkı sözleriyle paylaşımına göndermede bulunarak eğlenceli bir hava kattı.
İşte Hadise'nin makyajsız hali ve gelen yorumlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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