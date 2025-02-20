Bakışlar Aynı Babası: Murat Ünalmış'ın Kendi Gibi Yakışıklı Oğluyla Kar Paylaşımları Kalpleri Isıttı!
Bakışlar Aynı Babası: Murat Ünalmış'ın Kendi Gibi Yakışıklı Oğluyla Kar Paylaşımları Kalpleri Isıttı!
Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 2023 yılında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturmuştu. Son olarak “Gülcemal” dizisinde rol alan Ünalmış, 2024 yılının Nisan ayında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde ailesiyle sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, karlı havanın keyfini çıkarırken çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.
Gelin birlikte göz atalım.
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Ekranların sevilen ismi Murat Ünalmış, oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
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“Yer Gök Aşk”, “Deli Gönül” ve hafızalara kazınan “Bir Zamanlar Çukurova” gibi başarılı projelerde yer alan Ünalmış, geçtiğimiz yıl “Gülcemal” dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Ancak Murat Ünalmış ile Melis Sezen‘i buluşturan dizi, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince 10'uncu bölümde ekrana veda etmişti.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü oyuncu, 2023 yılının Eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile sessiz sedasız evlenmişti.
Mutlu evliliklerini taçlandıran çift, 2024’ün Nisan ayında oğulları Selim Baran’ı kucağına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
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Ailece keyifli anlarını sık sık sosyal medyada paylaşan Ünalmış, son olarak oğluyla birlikte karda geçirdiği vakitleri takipçileriyle buluşturdu.
Karın yağmasıyla soluğu dışarıda alan ünlü oyuncu, küçük oğluyla birlikte beyaz örtünün tadını çıkardı.
Soğuk havaya rağmen içleri ısıtan kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünalmış, bu özel anlara dair paylaştığı fotoğraflara, “Çocuk kalbi, kar beyazı umutlar…❤️❤️❤️ #şükür” notunu düşerek takipçilerine duygu dolu bir mesaj verdi.
Gelin, Murat Ünalmış’ın büyük beğeni toplayan o paylaşımlarına birlikte göz atalım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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o değil de bu adamda çok acayip mahir çayan'ı oynama potansiyeli var o bıyıklarla. (tabii mahir çayan'ı da farah zeynep abdullah'a oynatmazlarsa)