Dobralığıyla Meşhur Berrak Tüzünataç 'Aşk' İtirafıyla Eski Sevgililerini Bir Bir Harcadı!
Dobralığıyla Meşhur Berrak Tüzünataç 'Aşk' İtirafıyla Eski Sevgililerini Bir Bir Harcadı!
Oyunculuğuyla olduğu kadar duru güzelliği ve samimiyetiyle de adından söz ettiren Berrak Tüzünataç “Empati” programına konuk oldu. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularına içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, aile kavramına dair düşündürücü açıklamalarda bulundu. “Aile kavramı çalışırsa mükemmel, ama çalışmazsa ömürler heba oluyor” diyen Tüzünataç, aşk ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Gelin neler söylemiş, birlikte bakalım.
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Oyunculuğuyla ayrı, modelliğiyle ayrı, çekiciliğiyle ayrı olay olan Berrak Tüzünataç, doğruluğuyla da meşhur! Kendine has üslubu, dobra tavırları ve açıklıklarıyla her zaman dikkat çeken ünlü isim, “Empati” programında Ahmet Mümtaz Taylan’ın konuğu oldu.
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Yaşanmış gerçek hayat hikayeleri üzerinden konuklarıyla empati kurmaya çalışan Taylan, Tüzünataç’a da hayat, aile, aşk ve şöhret üzerine sorular yöneltti.
Özellikle aile kavramı hakkındaki yorumları dikkat çekti.
Berrak Tüzünataç, aşka dair düşüncelerini de paylaşarak bu konuda artık şansa inanmadığını vurguladı.
Tüzünataç, şöhretle ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.
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Ancak en dikkat çekici açıklaması, şöhretin en zor kısmına dair söyledikleri oldu:
Ünlü oyuncunun bu içten açıklamaları izleyicilerden büyük ilgi görürken, özellikle aile ve şöhret hakkında söyledikleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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