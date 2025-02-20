Dobralığıyla Meşhur Berrak Tüzünataç 'Aşk' İtirafıyla Eski Sevgililerini Bir Bir Harcadı!

Aşkın tamamen bir tercih ve emek gerektirdiğini belirten oyuncu, “Aşk dediğimiz konuda şansa artık inanmıyorum. Aşkın senin emek verdiğin ve bir tercih, seçim olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissetiğim bir aşkı henüz yaşamadım! Herkesi yakmak da istemiyorum ama yalan mı söyleyeyim?” sözleriyle dikkat çekti. Partnerlikte uzun ilişkiler yaşayamadığını, ancak dostluklarının uzun soluklu olduğunu ekledi.