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Dobralığıyla Meşhur Berrak Tüzünataç 'Aşk' İtirafıyla Eski Sevgililerini Bir Bir Harcadı!

Dobralığıyla Meşhur Berrak Tüzünataç 'Aşk' İtirafıyla Eski Sevgililerini Bir Bir Harcadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 13:09

Oyunculuğuyla olduğu kadar duru güzelliği ve samimiyetiyle de adından söz ettiren Berrak Tüzünataç “Empati” programına konuk oldu. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularına içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, aile kavramına dair düşündürücü açıklamalarda bulundu. “Aile kavramı çalışırsa mükemmel, ama çalışmazsa ömürler heba oluyor” diyen Tüzünataç, aşk ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Gelin neler söylemiş, birlikte bakalım.

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Oyunculuğuyla ayrı, modelliğiyle ayrı, çekiciliğiyle ayrı olay olan Berrak Tüzünataç, doğruluğuyla da meşhur! Kendine has üslubu, dobra tavırları ve açıklıklarıyla her zaman dikkat çeken ünlü isim, “Empati” programında Ahmet Mümtaz Taylan’ın konuğu oldu.

Oyunculuğuyla ayrı, modelliğiyle ayrı, çekiciliğiyle ayrı olay olan Berrak Tüzünataç, doğruluğuyla da meşhur! Kendine has üslubu, dobra tavırları ve açıklıklarıyla her zaman dikkat çeken ünlü isim, “Empati” programında Ahmet Mümtaz Taylan’ın konuğu oldu.

Yaşanmış gerçek hayat hikayeleri üzerinden konuklarıyla empati kurmaya çalışan Taylan, Tüzünataç’a da hayat, aile, aşk ve şöhret üzerine sorular yöneltti.

Yaşanmış gerçek hayat hikayeleri üzerinden konuklarıyla empati kurmaya çalışan Taylan, Tüzünataç’a da hayat, aile, aşk ve şöhret üzerine sorular yöneltti.

Ünlü oyuncunun açıklamaları ise programın en çok konuşulan anları oldu.

Özellikle aile kavramı hakkındaki yorumları dikkat çekti.

Özellikle aile kavramı hakkındaki yorumları dikkat çekti.

Aileyi kutsallaştırılan bir tabu olarak gördüğünü söyleyen Tüzünataç, “Ben tabulaşan her şeyi sorgulayan biriyim. Aile bir tabu olduğu için, çok sorguladığım bir şeydir. Bu kadar kutsanması… Çalışırsa mükemmel bir şey ama çalışmazsa ömürler heba oluyor. Nesilden nesile aktarılan aynı hikayeleri yaşayıp duruyor insanlar” dedi.

Berrak Tüzünataç, aşka dair düşüncelerini de paylaşarak bu konuda artık şansa inanmadığını vurguladı.

Berrak Tüzünataç, aşka dair düşüncelerini de paylaşarak bu konuda artık şansa inanmadığını vurguladı.

Aşkın tamamen bir tercih ve emek gerektirdiğini belirten oyuncu, “Aşk dediğimiz konuda şansa artık inanmıyorum. Aşkın senin emek verdiğin ve bir tercih, seçim olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissetiğim bir aşkı henüz yaşamadım! Herkesi yakmak da istemiyorum ama yalan mı söyleyeyim?” sözleriyle dikkat çekti. Partnerlikte uzun ilişkiler yaşayamadığını, ancak dostluklarının uzun soluklu olduğunu ekledi.

Tüzünataç, şöhretle ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

Tüzünataç, şöhretle ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

Şöhretin iki türü olduğunu dile getirerek, “Bazıları yetenekleri, ilgileriyle şöhret sahibi olur, bazıları ise bu durumu arzulayarak yaşar. Benimki başıma gelen bir şeydi” dedi. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce tanınmaya başladığını ifade eden Tüzünataç, “Şöhrete hazırlıksız yakalandım, bocaladım ama artık oturttum ve barıştım” dedi.

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Ancak en dikkat çekici açıklaması, şöhretin en zor kısmına dair söyledikleri oldu:

Ancak en dikkat çekici açıklaması, şöhretin en zor kısmına dair söyledikleri oldu:

“En çetrefilli kısmı göz önünde büyüme meselesi. Arkadaşlarınızın, çocukluk arkadaşlarınızın, kuzenlerinizin, okul arkadaşlarınızın geçtiği yollarda sizin tökezlemeniz konu oluyor. Herkesin hakkı olan şey, bende hadise oluyor.”

Ünlü oyuncunun bu içten açıklamaları izleyicilerden büyük ilgi görürken, özellikle aile ve şöhret hakkında söyledikleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ünlü oyuncunun bu içten açıklamaları izleyicilerden büyük ilgi görürken, özellikle aile ve şöhret hakkında söyledikleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ne dersiniz, sizce Berrak Tüzünataç haklı mı?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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