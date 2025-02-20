Bebeğinin Sağlık Durumunu Paylaşan Tuğçe Tayfur'un İmalı Sözleri Dikkat Çekti!
Bebeğinin Sağlık Durumunu Paylaşan Tuğçe Tayfur'un İmalı Sözleri Dikkat Çekti!
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, bir önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. “Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz, dualarınızı eksik etmeyin” diyen Tayfur’un sözleri takipçilerini endişelendirmişti. Bugün yeni bir açıklama yapan Tayfur, güzel haberi duyurdu ancak paylaşımındaki bir detay dikkat çekti.
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ailesinde sular bir türlü durulmadı biliyorsunuz ki.
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Miras davaları, mevlit tartışmaları ve aile içindeki gerilimler gündemdeyken, merhum sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, bir önceki gün yaptığı paylaşımıyla bambaşka bir konu ile sevenlerini endişelendirdi.
Üçüncü çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından şöyle bir paylaşım yaparak dua istedi:
Paylaşımın ardından “Acaba bebekle ilgili bir sorun mu var?” sorusu sorulmaya başlanırken Tayfur cephesinden gün boyu açıklama gelmemişti.
Bugün ise Tuğçe Tayfur yeni bir paylaşım yaparak iyi haber verdi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Tayfur, şu ifadeleri kullandı:
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Ancak paylaşımında yalnızca iyi haber yoktu, dikkat çeken bir gönderme de vardı.
Biliyorsunuz ki, Tuğçe Tayfur ile Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı arasında baştan beri yıldızları barışmıyordu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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