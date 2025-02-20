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Bebeğinin Sağlık Durumunu Paylaşan Tuğçe Tayfur'un İmalı Sözleri Dikkat Çekti!

Bebeğinin Sağlık Durumunu Paylaşan Tuğçe Tayfur'un İmalı Sözleri Dikkat Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 12:06

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, bir önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. “Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz, dualarınızı eksik etmeyin” diyen Tayfur’un sözleri takipçilerini endişelendirmişti. Bugün yeni bir açıklama yapan Tayfur, güzel haberi duyurdu ancak paylaşımındaki bir detay dikkat çekti.

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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ailesinde sular bir türlü durulmadı biliyorsunuz ki.

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ailesinde sular bir türlü durulmadı biliyorsunuz ki.

Miras davaları, mevlit tartışmaları ve aile içindeki gerilimler gündemdeyken, merhum sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, bir önceki gün yaptığı paylaşımıyla bambaşka bir konu ile sevenlerini endişelendirdi.

Miras davaları, mevlit tartışmaları ve aile içindeki gerilimler gündemdeyken, merhum sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, bir önceki gün yaptığı paylaşımıyla bambaşka bir konu ile sevenlerini endişelendirdi.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından şöyle bir paylaşım yaparak dua istedi:

Üçüncü çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından şöyle bir paylaşım yaparak dua istedi:

“Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz, dualarınızı eksik etmeyin.”

Paylaşımın ardından “Acaba bebekle ilgili bir sorun mu var?” sorusu sorulmaya başlanırken Tayfur cephesinden gün boyu açıklama gelmemişti.

Paylaşımın ardından “Acaba bebekle ilgili bir sorun mu var?” sorusu sorulmaya başlanırken Tayfur cephesinden gün boyu açıklama gelmemişti.

Bugün ise Tuğçe Tayfur yeni bir paylaşım yaparak iyi haber verdi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

Bugün ise Tuğçe Tayfur yeni bir paylaşım yaparak iyi haber verdi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

“Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah. Yani gökdoğabını bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbine en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim”

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Ancak paylaşımında yalnızca iyi haber yoktu, dikkat çeken bir gönderme de vardı.

Ancak paylaşımında yalnızca iyi haber yoktu, dikkat çeken bir gönderme de vardı.

Ünlü isim paylaşımında ayrıca, “Ne güzel söylemiş Cemal Süreya… Herkesin niyeti iyiyse, bize bu kadar kötülüğü kim yaptı?” sözlerine yer vererek dikkatleri üzerine çekti.

Biliyorsunuz ki, Tuğçe Tayfur ile Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı arasında baştan beri yıldızları barışmıyordu.

Biliyorsunuz ki, Tuğçe Tayfur ile Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı arasında baştan beri yıldızları barışmıyordu.

Cenazede Gözalıcı'nın Tuğçe Tayfur'u kovmaya çalışmasının ardından son olarak da miras nedeniyle birbirine girmişlerdi. Bu paylaşımdaki göndermeyi de Gözalıcı'ya yaptığı düşünülüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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