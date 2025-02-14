onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ferdi Tayfur'un Küs Ayrıldığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Tuğba Turanbayburt'a Vekalet Sitemi

Ferdi Tayfur'un Küs Ayrıldığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Tuğba Turanbayburt'a Vekalet Sitemi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 19:22

Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan değerli sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyelerinin arasındaki sular bir türlü durulmadı. 'Tayfur' soyadını kullanması üzerinden kızıyla küs ayrılan Ferdi Tayfur'un mirasını hayır kurumlarına ve aileden 11 kişiye dağıtılmasının ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. 

Tuğçe Tayfur, en son paylaşımında soy isim davası davası ile ilgili Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha ve kızı Tuğba Turanbayburt'a seslendi. Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un menajeri Cuma Ali Tayfur ile birlikte çalıştığını da aynı paylaşım üzerinden duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin ''baba''larından biri olarak tanınan değerli sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü vefat ederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Arabesk müziğin ''baba''larından biri olarak tanınan değerli sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü vefat ederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Usta sanatçının vefatından önce kızı Tuğçe Tayfur ile 'Tayfur' soyadının kullanılmaması için davalık olmuştu.

Usta sanatçının vefatından önce kızı Tuğçe Tayfur ile 'Tayfur' soyadının kullanılmaması için davalık olmuştu.

Kızıyla küs ayrılan Tayfur'un mirasını bıraktığı kişi ve kurumların arasında ise yine Tuğçe Tayfur'un adı yer almıyordu.

Kızıyla küs ayrılan Tayfur'un mirasını bıraktığı kişi ve kurumların arasında ise yine Tuğçe Tayfur'un adı yer almıyordu.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik:

Tuğçe Tayfur, bunun üzerine diğer aile üyelerin vasiyette bir etkisi olabileceğini iddia ederek Timur Turanbayburt ile bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Tuğçe Tayfur, bunun üzerine diğer aile üyelerin vasiyette bir etkisi olabileceğini iddia ederek Timur Turanbayburt ile bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde ona böbreğini veren oğlu Timur'un da ismi yer almıyordu. Tuğçe Tayfur, ''Eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı.. Allah yattığı yeri nur etsin.' cümlelerine paylaşımında yer vermişti.

Tayfur'un vefatının ardından sular durulmazken oğlu Timur Turanbayburt'un babasının vefatından önceki paylaşımları gün yüzüne çıkmıştı.

Tayfur'un vefatının ardından sular durulmazken oğlu Timur Turanbayburt'un babasının vefatından önceki paylaşımları gün yüzüne çıkmıştı.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'nın vasiyeti açıklamasının üzerine sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım yapan Tuğçe Tayfur ''Azgınlık bedel ödetir!'' ifadesini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'nın vasiyeti açıklamasının üzerine sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım yapan Tuğçe Tayfur ''Azgınlık bedel ödetir!'' ifadesini kullanmıştı.

Tuğçe Tayfur'un paylaşımı bu şekildeydi👇

Tuğçe Tayfur'un paylaşımı bu şekildeydi👇

Tuğçe Tayfur, yaptığı bir paylaşımla Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Hanım'ın büyük kızı Tuğba Turanbayburt'un ''Tuğçe Tayfur Store'' markasında 'Tayfur' soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu ifade etti.

Tuğçe Tayfur, yaptığı bir paylaşımla Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Hanım'ın büyük kızı Tuğba Turanbayburt'un ''Tuğçe Tayfur Store'' markasında 'Tayfur' soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu ifade etti.

Buna ek olarak vekaletin Ferdi Tayfur'un vefatından hemen üç gün sonra yapılmış olması hakkında ''Belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati yapmanızı beklerdim...'' cümlelerini kullandı.

Buna ek olarak vekaletin Ferdi Tayfur'un vefatından hemen üç gün sonra yapılmış olması hakkında ''Belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati yapmanızı beklerdim...'' cümlelerini kullandı.

''Huzurum Kalmadı kulaklarda babamın ve benim sesimle can bulacak'' diyen Tuğçe Tayfur, Cuma Ali Tayfur'u babasının emaneti olarak niteleyip yoluna onunla devam edeceğini de açıkladı.

''Huzurum Kalmadı kulaklarda babamın ve benim sesimle can bulacak'' diyen Tuğçe Tayfur, Cuma Ali Tayfur'u babasının emaneti olarak niteleyip yoluna onunla devam edeceğini de açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuğçe Tayfur'un paylaşımı👇

Tuğçe Tayfur'un paylaşımı👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın