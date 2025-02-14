Ferdi Tayfur'un Küs Ayrıldığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Tuğba Turanbayburt'a Vekalet Sitemi
Ferdi Tayfur'un Küs Ayrıldığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Tuğba Turanbayburt'a Vekalet Sitemi
Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan değerli sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyelerinin arasındaki sular bir türlü durulmadı. 'Tayfur' soyadını kullanması üzerinden kızıyla küs ayrılan Ferdi Tayfur'un mirasını hayır kurumlarına ve aileden 11 kişiye dağıtılmasının ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.
Tuğçe Tayfur, en son paylaşımında soy isim davası davası ile ilgili Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha ve kızı Tuğba Turanbayburt'a seslendi. Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un menajeri Cuma Ali Tayfur ile birlikte çalıştığını da aynı paylaşım üzerinden duyurdu.
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Arabesk müziğin ''baba''larından biri olarak tanınan değerli sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü vefat ederek sevenlerini yasa boğmuştu.
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Usta sanatçının vefatından önce kızı Tuğçe Tayfur ile 'Tayfur' soyadının kullanılmaması için davalık olmuştu.
Kızıyla küs ayrılan Tayfur'un mirasını bıraktığı kişi ve kurumların arasında ise yine Tuğçe Tayfur'un adı yer almıyordu.
Tuğçe Tayfur, bunun üzerine diğer aile üyelerin vasiyette bir etkisi olabileceğini iddia ederek Timur Turanbayburt ile bir fotoğrafını paylaşmıştı.
Tayfur'un vefatının ardından sular durulmazken oğlu Timur Turanbayburt'un babasının vefatından önceki paylaşımları gün yüzüne çıkmıştı.
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Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'nın vasiyeti açıklamasının üzerine sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım yapan Tuğçe Tayfur ''Azgınlık bedel ödetir!'' ifadesini kullanmıştı.
Tuğçe Tayfur'un paylaşımı bu şekildeydi👇
Tuğçe Tayfur, yaptığı bir paylaşımla Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Hanım'ın büyük kızı Tuğba Turanbayburt'un ''Tuğçe Tayfur Store'' markasında 'Tayfur' soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu ifade etti.
Buna ek olarak vekaletin Ferdi Tayfur'un vefatından hemen üç gün sonra yapılmış olması hakkında ''Belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati yapmanızı beklerdim...'' cümlelerini kullandı.
''Huzurum Kalmadı kulaklarda babamın ve benim sesimle can bulacak'' diyen Tuğçe Tayfur, Cuma Ali Tayfur'u babasının emaneti olarak niteleyip yoluna onunla devam edeceğini de açıkladı.
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Tuğçe Tayfur'un paylaşımı👇
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