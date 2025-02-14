Ferdi Tayfur'un Küs Ayrıldığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Tuğba Turanbayburt'a Vekalet Sitemi

Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan değerli sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyelerinin arasındaki sular bir türlü durulmadı. 'Tayfur' soyadını kullanması üzerinden kızıyla küs ayrılan Ferdi Tayfur'un mirasını hayır kurumlarına ve aileden 11 kişiye dağıtılmasının ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Tuğçe Tayfur, en son paylaşımında soy isim davası davası ile ilgili Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha ve kızı Tuğba Turanbayburt'a seslendi. Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un menajeri Cuma Ali Tayfur ile birlikte çalıştığını da aynı paylaşım üzerinden duyurdu.