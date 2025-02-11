Karnı Burnunda Oyuncu Neslihan Atagül, Gürcistan'da Katıldığı Bir Programda Yayın Öncesinde Dua Etti

Kadir Doğulu ile olan evliliğiyle magazin gündeminde sık sık gördüğümüz isimlerden Neslihan Atagül, yurt dışında da epey popüler olan oyuncularımızdan birisi. Kendisinin başrolünde yer aldığı ''Kara Sevda'' isimli dizinin final bölümü geçtiğimiz hafta İtalya'da yayınlanmış ve izlenme rekorları kırmıştı.

Atagül, Gürcistan'da yayınlanan ''With Noe'' isimli programa konuk oldu. Hayatına dair kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan oyuncunun yayından önce dua etmesi ise dikkat çekti.