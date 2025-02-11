Karnı Burnunda Oyuncu Neslihan Atagül, Gürcistan'da Katıldığı Bir Programda Yayın Öncesinde Dua Etti
Karnı Burnunda Oyuncu Neslihan Atagül, Gürcistan'da Katıldığı Bir Programda Yayın Öncesinde Dua Etti
Kadir Doğulu ile olan evliliğiyle magazin gündeminde sık sık gördüğümüz isimlerden Neslihan Atagül, yurt dışında da epey popüler olan oyuncularımızdan birisi. Kendisinin başrolünde yer aldığı ''Kara Sevda'' isimli dizinin final bölümü geçtiğimiz hafta İtalya'da yayınlanmış ve izlenme rekorları kırmıştı.
Atagül, Gürcistan'da yayınlanan ''With Noe'' isimli programa konuk oldu. Hayatına dair kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan oyuncunun yayından önce dua etmesi ise dikkat çekti.
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'Fatih Harbiye', 'Kara Sevda' ve 'Sefirin Kızı' gibi dizilerin başrol oyuncularından olan güzel gözlü oyuncumuz Neslihan Atagül'ü illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisi ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da epey popüler bir isim. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda İtalya'da final bölümüyle izleyicisiyle buluşan 'Kara Sevda' dizisi izlenme rekorları kırmıştı.
Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kadir Doğulu ile 2016 yılında hayatını birleştirmişti. Evlendikleri günden bu yana ikilinin başı 'ihanet' iddialarıyla sık sık ağrıtılmıştı.
Haklarında ortaya atılan dedikoduları çoğu zaman duymazdan gelen ünlü çift, birlikteliklerini sürdürmeye ve aşk pozlarını ele güne karşı her daim paylaşmaya devam etmişti.
Atagül ve Doğulu çiftinden sevindiren haber geçtiğimiz yıl gelmiş ve ikili ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.
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Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu Gürcistan'da yayınlanan 'With Noe' isimli programa konuk oldu. Neslihan Atagül, Gürcü sunucu Noe Sulaberidze ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Bunun yanı sıra Atagül'ün program kayda girmeden önce dua ettiği görüldü. Sunucu, Neslihan Atagül'e bunun nedeni sordu.
Atagül, ''Bu röportajın çok güzel geçmesi için kendimce dualar ediyorum.'' diyerek yanıtladı.
İşte o anlar👇
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