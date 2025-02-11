onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Karnı Burnunda Oyuncu Neslihan Atagül, Gürcistan'da Katıldığı Bir Programda Yayın Öncesinde Dua Etti

Karnı Burnunda Oyuncu Neslihan Atagül, Gürcistan'da Katıldığı Bir Programda Yayın Öncesinde Dua Etti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 13:14

Kadir Doğulu ile olan evliliğiyle magazin gündeminde sık sık gördüğümüz isimlerden Neslihan Atagül, yurt dışında da epey popüler olan oyuncularımızdan birisi. Kendisinin başrolünde yer aldığı ''Kara Sevda'' isimli dizinin final bölümü geçtiğimiz hafta İtalya'da yayınlanmış ve izlenme rekorları kırmıştı. 

Atagül, Gürcistan'da yayınlanan ''With Noe'' isimli programa konuk oldu. Hayatına dair kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan oyuncunun yayından önce dua etmesi ise dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'Fatih Harbiye', 'Kara Sevda' ve 'Sefirin Kızı' gibi dizilerin başrol oyuncularından olan güzel gözlü oyuncumuz Neslihan Atagül'ü illaki tanıyorsunuzdur.

'Fatih Harbiye', 'Kara Sevda' ve 'Sefirin Kızı' gibi dizilerin başrol oyuncularından olan güzel gözlü oyuncumuz Neslihan Atagül'ü illaki tanıyorsunuzdur.

Kendisi ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da epey popüler bir isim. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda İtalya'da final bölümüyle izleyicisiyle buluşan 'Kara Sevda' dizisi izlenme rekorları kırmıştı.

Kendisi ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da epey popüler bir isim. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda İtalya'da final bölümüyle izleyicisiyle buluşan 'Kara Sevda' dizisi izlenme rekorları kırmıştı.

Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kadir Doğulu ile 2016 yılında hayatını birleştirmişti. Evlendikleri günden bu yana ikilinin başı 'ihanet' iddialarıyla sık sık ağrıtılmıştı.

Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kadir Doğulu ile 2016 yılında hayatını birleştirmişti. Evlendikleri günden bu yana ikilinin başı 'ihanet' iddialarıyla sık sık ağrıtılmıştı.

Haklarında ortaya atılan dedikoduları çoğu zaman duymazdan gelen ünlü çift, birlikteliklerini sürdürmeye ve aşk pozlarını ele güne karşı her daim paylaşmaya devam etmişti.

Haklarında ortaya atılan dedikoduları çoğu zaman duymazdan gelen ünlü çift, birlikteliklerini sürdürmeye ve aşk pozlarını ele güne karşı her daim paylaşmaya devam etmişti.

Atagül ve Doğulu çiftinden sevindiren haber geçtiğimiz yıl gelmiş ve ikili ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Atagül ve Doğulu çiftinden sevindiren haber geçtiğimiz yıl gelmiş ve ikili ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu Gürcistan'da yayınlanan 'With Noe' isimli programa konuk oldu. Neslihan Atagül, Gürcü sunucu Noe Sulaberidze ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu Gürcistan'da yayınlanan 'With Noe' isimli programa konuk oldu. Neslihan Atagül, Gürcü sunucu Noe Sulaberidze ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra Atagül'ün program kayda girmeden önce dua ettiği görüldü. Sunucu, Neslihan Atagül'e bunun nedeni sordu.

Bunun yanı sıra Atagül'ün program kayda girmeden önce dua ettiği görüldü. Sunucu, Neslihan Atagül'e bunun nedeni sordu.

Atagül, ''Bu röportajın çok güzel geçmesi için kendimce dualar ediyorum.'' diyerek yanıtladı.

Atagül, ''Bu röportajın çok güzel geçmesi için kendimce dualar ediyorum.'' diyerek yanıtladı.

İşte o anlar👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın