Aşklarına Kaldıkları Yerden Tam Gaz Devam Eden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Çiftinden Yeni Paylaşım

Geride bıraktığımız 2024 yılının en konuşulan çiftlerinden biri olan oyuncu ikili Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, geçtiğimiz ay bir anlaşmazlık yaşamış ve ayrılmışlardı. Ayrılıkları epey kısa süren çift, arayı hemen düzeltmişti. Sancaktutan ve Aka çiftinden yenir bir romantik paylaşım geldi.