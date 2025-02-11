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Aşklarına Kaldıkları Yerden Tam Gaz Devam Eden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Çiftinden Yeni Paylaşım

Aşklarına Kaldıkları Yerden Tam Gaz Devam Eden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Çiftinden Yeni Paylaşım

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 08:50

Geride bıraktığımız 2024 yılının en konuşulan çiftlerinden biri olan oyuncu ikili Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, geçtiğimiz ay bir anlaşmazlık yaşamış ve ayrılmışlardı. Ayrılıkları epey kısa süren çift, arayı hemen düzeltmişti. Sancaktutan ve Aka çiftinden yenir bir romantik paylaşım geldi.

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İki başaralı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yaklaşık altı ay önce yeni bir aşka yelken açmıştı hatırlarsınız.

İki başaralı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yaklaşık altı ay önce yeni bir aşka yelken açmıştı hatırlarsınız.

''Adını kumlara yazdım yarim''li bir aşk yaşayan ünlü çift, birbirlerine yaptıkları romantik jestlerle epey konuşulmaya başlanmıştı.

''Adını kumlara yazdım yarim''li bir aşk yaşayan ünlü çift, birbirlerine yaptıkları romantik jestlerle epey konuşulmaya başlanmıştı.

Aşkları dolu dizgin devam ederken, ocak ayında çift ani ayrılık haberiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Fakat çok geçmeden, ayrıldıktan tam üç gün sonra birbirini yeniden takibe almışlardı!

Aşkları dolu dizgin devam ederken, ocak ayında çift ani ayrılık haberiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Fakat çok geçmeden, ayrıldıktan tam üç gün sonra birbirini yeniden takibe almışlardı!

Barışmanın ardından açıklama yapan taraf Aka olmuş, bu durumu normalleştirerek ''Her normal çift gibi tartıştık'' demişti.

Barışmanın ardından açıklama yapan taraf Aka olmuş, bu durumu normalleştirerek ''Her normal çift gibi tartıştık'' demişti.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik👇

Geçtiğimiz gün ise Hafsanur Sancaktutan, kalp emojisiyle birlikte ''Mutlu çocuk'' notunu düştüğü bir paylaşım yaparak aralarındaki buzların iyice eridiğini göstermiş oldu👇

Geçtiğimiz gün ise Hafsanur Sancaktutan, kalp emojisiyle birlikte ''Mutlu çocuk'' notunu düştüğü bir paylaşım yaparak aralarındaki buzların iyice eridiğini göstermiş oldu👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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