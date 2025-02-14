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Oturmaya mı Geldik! Didem Soydan'dan 14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Roman Düğününe Hazırlık Tadında Paylaşım

Oturmaya mı Geldik! Didem Soydan'dan 14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Roman Düğününe Hazırlık Tadında Paylaşım

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 17:59

Son günlerde yaptığı her paylaşım ayrı olay olan ünlü manken Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi uzun bir süredir asıl mesleği olan mankenlikten ziyade katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen bir isim. Soydan bu sefer de 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı.

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Mükemmel fiziği ve kendine has aurasıyla tanıdığımız güzel manken Didem Soydan, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Mükemmel fiziği ve kendine has aurasıyla tanıdığımız güzel manken Didem Soydan, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Soydan, geride bıraktığımız haftalarda sokak hayvanlarına yardım etmek istemiş fakat ardından güvenlik görevlisiyle arasında geçen konuşmayı paylaşarak ''Sistem iyiliğe izin vermiyor!'' sitemi etmişti.

Soydan, geride bıraktığımız haftalarda sokak hayvanlarına yardım etmek istemiş fakat ardından güvenlik görevlisiyle arasında geçen konuşmayı paylaşarak ''Sistem iyiliğe izin vermiyor!'' sitemi etmişti.

Soydan'ın isyanını merak edenleri şöyle alalım👇

14 Şubat heyecanı birçok ünlü ismi olduğu gibi Didem Soydan'ı da sardı. 'Umarım Annem Dinlemez' isimli podcast programına konuk olan Soydan'dan Tuluğ Özlü ile birlikte 14 Şubat özel pozları da gelmişti👇

14 Şubat heyecanı birçok ünlü ismi olduğu gibi Didem Soydan'ı da sardı. 'Umarım Annem Dinlemez' isimli podcast programına konuk olan Soydan'dan Tuluğ Özlü ile birlikte 14 Şubat özel pozları da gelmişti👇

Detaylara bu yazımızda yer vermiştik👇

Ünlü manken bununla da yetinmeyip dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Soydan'ın roman havası oynaması dikkat çekti.

Ünlü manken bununla da yetinmeyip dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Soydan'ın roman havası oynaması dikkat çekti.

14 Şubat’ınız kutlu olsun aretlerim 💝

#twilight #edwardcullen #bellaswan

vampir olmasa iyi çocuktu 🦷

Didem Soydan dansıyla Tuğba Ekinci'den alkış almayı da başardı👇

Didem Soydan dansıyla Tuğba Ekinci'den alkış almayı da başardı👇
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İşte o paylaşım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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