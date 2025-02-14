Oturmaya mı Geldik! Didem Soydan'dan 14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Roman Düğününe Hazırlık Tadında Paylaşım
Oturmaya mı Geldik! Didem Soydan'dan 14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Roman Düğününe Hazırlık Tadında Paylaşım
Son günlerde yaptığı her paylaşım ayrı olay olan ünlü manken Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi uzun bir süredir asıl mesleği olan mankenlikten ziyade katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen bir isim. Soydan bu sefer de 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı.
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Mükemmel fiziği ve kendine has aurasıyla tanıdığımız güzel manken Didem Soydan, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Soydan, geride bıraktığımız haftalarda sokak hayvanlarına yardım etmek istemiş fakat ardından güvenlik görevlisiyle arasında geçen konuşmayı paylaşarak ''Sistem iyiliğe izin vermiyor!'' sitemi etmişti.
14 Şubat heyecanı birçok ünlü ismi olduğu gibi Didem Soydan'ı da sardı. 'Umarım Annem Dinlemez' isimli podcast programına konuk olan Soydan'dan Tuluğ Özlü ile birlikte 14 Şubat özel pozları da gelmişti👇
Ünlü manken bununla da yetinmeyip dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Soydan'ın roman havası oynaması dikkat çekti.
Didem Soydan dansıyla Tuğba Ekinci'den alkış almayı da başardı👇
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İşte o paylaşım👇
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