Oturmaya mı Geldik! Didem Soydan'dan 14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Roman Düğününe Hazırlık Tadında Paylaşım

Son günlerde yaptığı her paylaşım ayrı olay olan ünlü manken Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi uzun bir süredir asıl mesleği olan mankenlikten ziyade katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen bir isim. Soydan bu sefer de 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı.