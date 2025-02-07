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Sokak Köpeklerine Barınabilecekleri Bir Alan Yapmak İsteyen Didem Soydan, Güvenlikle Olan Konuşmasını Paylaştı

Sokak Köpeklerine Barınabilecekleri Bir Alan Yapmak İsteyen Didem Soydan, Güvenlikle Olan Konuşmasını Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 18:52

Gerek yaptığı kombinler gerekse de gündem olan açıklamalarıyla sık sık gördüğümüz Didem Soydan, yalnızca moda ve güzellik ile ilgili açıklama yapmıyor. Gündeme yönelik konuşmaları ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Soydan'ı açık sözlülüğü ve eleştirel üslubuyla da görüyoruz. 

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Sokak hayvanlarına olan hassasiyetiyle tanıdığımız Soydan, bir kulübe üzerinden güvenlik görevlisiyle arasında geçen diyaloğu takipçileriyle paylaştı. Sistem eleştirisini dile getiren Soydan ''işin içerisinden'' çıkamadı.

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Yıllara meydan okuyan göz kamaştırıcı güzelliğiyle ünlü manken Didem Soydan'ı illaki tanıyorsunuzdur.

Yıllara meydan okuyan göz kamaştırıcı güzelliğiyle ünlü manken Didem Soydan'ı illaki tanıyorsunuzdur.

Başarıyla uzun yıllar yürüttüğü mankenliğin yanı sıra onu her zaman açık sözlü ve eleştirel duruşuyla sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla görüyoruz.

Başarıyla uzun yıllar yürüttüğü mankenliğin yanı sıra onu her zaman açık sözlü ve eleştirel duruşuyla sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla görüyoruz.

Son dönemlerde ise yakın dostu Umut Eker ile birlikte kuruculuğunu üstlendiği giyim markasıyla gündeme gelen Soydan'ın en hassasiyetle yaklaştığı konulardan biri de sokak hayvanları.

Son dönemlerde ise yakın dostu Umut Eker ile birlikte kuruculuğunu üstlendiği giyim markasıyla gündeme gelen Soydan'ın en hassasiyetle yaklaştığı konulardan biri de sokak hayvanları.

Ünlü manken, yaşadığı bölgedeki köpeklere tabiri caizse 'sıcak bir yuva' oluşturmak istedi. Çöplüğe dönmüş kulübeyi yenileme isteğini güvenlikle paylaşan Soydan, aldığı yanıtı işte böyle paylaştı👇

Ünlü manken, yaşadığı bölgedeki köpeklere tabiri caizse 'sıcak bir yuva' oluşturmak istedi. Çöplüğe dönmüş kulübeyi yenileme isteğini güvenlikle paylaşan Soydan, aldığı yanıtı işte böyle paylaştı👇

''Senelerdir boş duran, içi çer çöp dolmuş bir güvenlik kulübesi var. Etrafı park, özel değil normal bir park. Orada da devamlı yaşayan üç köpecik var. Kış bastırınca dedim bu kulübenin içindeki çöpü boşaltayım, geçirsinler kışı içinde, ne var ki belki dört senedir boş. Güvenlikle konuştum, dedi ki: 'Sen şimdi burayı temizleyince burası kıymete biner, bir anda köpekler bastı kulübeyi diye şikayet ederler, cezası da bu zavallı köpeklere olur, toplar götürürler.' Dedim, başka kulübe alayım, getireyim? 'Yok, inan ki kaldırttılar.' İyiliğe izin yok bacım dedi gözleri dolarak. Her şeyi devletten beklemeyelim, biz yapalım denilince bile olmuyor. Sistem izin vermiyor. İnatlaşsam köpekleri alır götürürler diye aklım çıkıyor. Kıymete binecek olan şeye bakın. Dedim: 'Gizli ağaçların arkasına üç tane kulübe alayım, koyalım.' Dedi: 'Beni işimden etme.' Gel de çık işin içinden.''

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Begüm Saatçi
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