Sokak Köpeklerine Barınabilecekleri Bir Alan Yapmak İsteyen Didem Soydan, Güvenlikle Olan Konuşmasını Paylaştı
Sokak Köpeklerine Barınabilecekleri Bir Alan Yapmak İsteyen Didem Soydan, Güvenlikle Olan Konuşmasını Paylaştı
Gerek yaptığı kombinler gerekse de gündem olan açıklamalarıyla sık sık gördüğümüz Didem Soydan, yalnızca moda ve güzellik ile ilgili açıklama yapmıyor. Gündeme yönelik konuşmaları ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Soydan'ı açık sözlülüğü ve eleştirel üslubuyla da görüyoruz.
Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Sokak hayvanlarına olan hassasiyetiyle tanıdığımız Soydan, bir kulübe üzerinden güvenlik görevlisiyle arasında geçen diyaloğu takipçileriyle paylaştı. Sistem eleştirisini dile getiren Soydan ''işin içerisinden'' çıkamadı.
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Yıllara meydan okuyan göz kamaştırıcı güzelliğiyle ünlü manken Didem Soydan'ı illaki tanıyorsunuzdur.
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Başarıyla uzun yıllar yürüttüğü mankenliğin yanı sıra onu her zaman açık sözlü ve eleştirel duruşuyla sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla görüyoruz.
Son dönemlerde ise yakın dostu Umut Eker ile birlikte kuruculuğunu üstlendiği giyim markasıyla gündeme gelen Soydan'ın en hassasiyetle yaklaştığı konulardan biri de sokak hayvanları.
Ünlü manken, yaşadığı bölgedeki köpeklere tabiri caizse 'sıcak bir yuva' oluşturmak istedi. Çöplüğe dönmüş kulübeyi yenileme isteğini güvenlikle paylaşan Soydan, aldığı yanıtı işte böyle paylaştı👇
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