Sokak Köpeklerine Barınabilecekleri Bir Alan Yapmak İsteyen Didem Soydan, Güvenlikle Olan Konuşmasını Paylaştı

Gerek yaptığı kombinler gerekse de gündem olan açıklamalarıyla sık sık gördüğümüz Didem Soydan, yalnızca moda ve güzellik ile ilgili açıklama yapmıyor. Gündeme yönelik konuşmaları ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Soydan'ı açık sözlülüğü ve eleştirel üslubuyla da görüyoruz.

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Sokak hayvanlarına olan hassasiyetiyle tanıdığımız Soydan, bir kulübe üzerinden güvenlik görevlisiyle arasında geçen diyaloğu takipçileriyle paylaştı. Sistem eleştirisini dile getiren Soydan ''işin içerisinden'' çıkamadı.