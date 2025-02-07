Birbirlerine İkiz Kardeş Misali Benzeyen Saadet Işıl Aksoy ve Hande Subaşı'ndan Esprili Paylaşım

'İşim nedeniyle Amerika'da vakit geçirdim ama ülkemden kopamadığım için geri döndüm. Çocuğumun burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim. Orada bazı girişimlerim olmuştu, bağlantılarım devam ediyor' açıklamasını yapmıştı.