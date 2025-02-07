Birbirlerine İkiz Kardeş Misali Benzeyen Saadet Işıl Aksoy ve Hande Subaşı'ndan Esprili Paylaşım
Birbirlerine İkiz Kardeş Misali Benzeyen Saadet Işıl Aksoy ve Hande Subaşı'ndan Esprili Paylaşım
Amerika'dan İstanbul'a dönüşüyle son günlerde ilgi odağını üzerine çeken Saadet Işıl Aksoy'un boşanma arifesinde olduğu iddia edilmişti. Son dönemlerde güzel sesiyle ön plana çıkan Hande Subaşı'nı ise ''Alparslan Büyük Selçuklu'' dizisiyle ekranlarda görüyoruz.
Birbirine ikiz kardeş misali benzeyen Hande Subaşı ve Saadet Işıl Aksoy, bir araya geldi. Ünlü güzeller samimi ve esprili bir paylaşıma imza attıkları bir selfie'yi takipçileriyle paylaştı.
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En son 17 Şubat'ta Berlinale Panorama’da dünya prömiyerini yapacak filmi ''Confidente'' (Sırdaş) filminde rol alan oyuncu Saadet Işıl Aksoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Uzun süredir Amerika'da evli, mutlu ve çocuklu bir yaşam süren Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye geri dönüş kararıyla gündeme gelmişti hatırlarsanız.
''Asaf'' ve ''Şahmaran'' dizilerindeki rolüyle gündeme gelen güzel oyuncuyu televizyon dizilerinin yanı sıra daha çok dijital platformlarda görüyoruz son dönemde.
En son ''Leyla'' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Hande Subaşı ise sosyal medya üzerinden paylaştığı, güzel sesini ön plana çıkaran paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Bir dönemler ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde rol alan Subaşı, dönem dizisine epey yakıştırılmış ve beğeniyle izlenmişti.
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Birbirlerine ne kadar benzediklerini yan yana geldikleri ana kadar fark etmediğimiz Hande Subaşı ve Saadet Işıl Aksoy'dan esprili bir ''aynı kişi değiliz'' paylaşım geldi.
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