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Birbirlerine İkiz Kardeş Misali Benzeyen Saadet Işıl Aksoy ve Hande Subaşı'ndan Esprili Paylaşım

Birbirlerine İkiz Kardeş Misali Benzeyen Saadet Işıl Aksoy ve Hande Subaşı'ndan Esprili Paylaşım

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 18:04

Amerika'dan İstanbul'a dönüşüyle son günlerde ilgi odağını üzerine çeken Saadet Işıl Aksoy'un boşanma arifesinde olduğu iddia edilmişti. Son dönemlerde güzel sesiyle ön plana çıkan Hande Subaşı'nı ise ''Alparslan Büyük Selçuklu'' dizisiyle ekranlarda görüyoruz. 

Birbirine ikiz kardeş misali benzeyen Hande Subaşı ve Saadet Işıl Aksoy, bir araya geldi. Ünlü güzeller samimi ve esprili bir paylaşıma imza attıkları bir selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

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En son 17 Şubat'ta Berlinale Panorama’da dünya prömiyerini yapacak filmi ''Confidente'' (Sırdaş) filminde rol alan oyuncu Saadet Işıl Aksoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

En son 17 Şubat'ta Berlinale Panorama’da dünya prömiyerini yapacak filmi ''Confidente'' (Sırdaş) filminde rol alan oyuncu Saadet Işıl Aksoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Uzun süredir Amerika'da evli, mutlu ve çocuklu bir yaşam süren Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye geri dönüş kararıyla gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Uzun süredir Amerika'da evli, mutlu ve çocuklu bir yaşam süren Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'ye geri dönüş kararıyla gündeme gelmişti hatırlarsanız.

 'İşim nedeniyle Amerika'da vakit geçirdim ama ülkemden kopamadığım için geri döndüm. Çocuğumun burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim. Orada bazı girişimlerim olmuştu, bağlantılarım devam ediyor' açıklamasını yapmıştı.

''Asaf'' ve ''Şahmaran'' dizilerindeki rolüyle gündeme gelen güzel oyuncuyu televizyon dizilerinin yanı sıra daha çok dijital platformlarda görüyoruz son dönemde.

''Asaf'' ve ''Şahmaran'' dizilerindeki rolüyle gündeme gelen güzel oyuncuyu televizyon dizilerinin yanı sıra daha çok dijital platformlarda görüyoruz son dönemde.

En son ''Leyla'' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Hande Subaşı ise sosyal medya üzerinden paylaştığı, güzel sesini ön plana çıkaran paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

En son ''Leyla'' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Hande Subaşı ise sosyal medya üzerinden paylaştığı, güzel sesini ön plana çıkaran paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Bir dönemler ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde rol alan Subaşı, dönem dizisine epey yakıştırılmış ve beğeniyle izlenmişti.

Bir dönemler ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde rol alan Subaşı, dönem dizisine epey yakıştırılmış ve beğeniyle izlenmişti.
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Birbirlerine ne kadar benzediklerini yan yana geldikleri ana kadar fark etmediğimiz Hande Subaşı ve Saadet Işıl Aksoy'dan esprili bir ''aynı kişi değiliz'' paylaşım geldi.

Birbirlerine ne kadar benzediklerini yan yana geldikleri ana kadar fark etmediğimiz Hande Subaşı ve Saadet Işıl Aksoy'dan esprili bir ''aynı kişi değiliz'' paylaşım geldi.

Bir araya gelen ikiliden Aksoy, O anı Instagram hesabından paylaşan Aksoy, 'İnanmazsınız ama aynı kişi değiliz biz' ifadelerini kullandı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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