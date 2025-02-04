Yıllar Önceki Japonya Seyahatinde İlk Defa Kameralı Telefon Gören Shakira'nın Verdiği Tepkiler Gündem Oldu!
Yıllar Önceki Japonya Seyahatinde İlk Defa Kameralı Telefon Gören Shakira'nın Verdiği Tepkiler Gündem Oldu!
Latin müziğin kraliçesi olarak tanıdığımız, güçlü sesi ve kıvrak danslarıyla izleyenleri büyüleyen Shakira'yı yediden yetmişe tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Dünya çapında ikonikleşmiş bir isim olan Shakira, 2022 senesinde o dönemki futbolcu eşi Pique tarafından uğradığı ihanet ile gündeme gelmişti. Çok geçmeden, güzel şarkıcı ihanetin yıkıcı etkisini üzerinden atmış ve aşka da işe de yeni başlangıçlarla geri dönmüştü.
Shakira'nın 2002 yılına ait bir videosu sosyal medyada viral oldu. Japonya seyahatinde ilk defa kameralı telefon gören Shakira'nın halleri gündem oldu.
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Duruşu, keskin bakışları, güçlü sesi ve danslarıyla tam bir Latin kadını olan Shakira'yı illaki tanıyorsunuzdur.
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Bir dönemler Shakira ve Pique aşklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraksa da büyük aşk, 2022 yılında ünlü futbolcunun ihanetiyle son bulmuştu.
Shakira, kendisine yaşatılan bu ihanetin acısını bir süre unutamasa da "Las Mujeres Ya No Lloran" adını verdiği albümüyle ''Kadınlar artık ağlamıyor'' demiş ve yoluna bembeyaz bir sayfa açarak devam etmişti.
En son 67.'si gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'nde gördüğümüz başarılı şarkıcı, ''En İyi Latin Pop Albümü'' ödülünü kucaklamıştı.
Şimdilerde ise Shakira'nın 2002 yılında çekilen bir videosu gündem oldu. Japonya'dayken ilk defa kameralı telefon gören ünlü şarkıcının verdiği tepkiler dikkat çekti.
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Ünlülerin dertlerinden biri de gittikleri her yerde ansızın kameralarla karşılaşabilme riskleri biliyorsunuz. Shakira da o yıllarda bundan muzdarip olmuş olacak ki yanındaki kadına ''Paparaziler bununla neler yaparlardı!'' diyerek dalga geçiyor.
İşte o anlar👇
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