Yıllar Önceki Japonya Seyahatinde İlk Defa Kameralı Telefon Gören Shakira'nın Verdiği Tepkiler Gündem Oldu!

Latin müziğin kraliçesi olarak tanıdığımız, güçlü sesi ve kıvrak danslarıyla izleyenleri büyüleyen Shakira'yı yediden yetmişe tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Dünya çapında ikonikleşmiş bir isim olan Shakira, 2022 senesinde o dönemki futbolcu eşi Pique tarafından uğradığı ihanet ile gündeme gelmişti. Çok geçmeden, güzel şarkıcı ihanetin yıkıcı etkisini üzerinden atmış ve aşka da işe de yeni başlangıçlarla geri dönmüştü.

Shakira'nın 2002 yılına ait bir videosu sosyal medyada viral oldu. Japonya seyahatinde ilk defa kameralı telefon gören Shakira'nın halleri gündem oldu.