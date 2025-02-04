Geçmişe Dönme Umudunu Lady Gaga'nın 2010'ları Anımsatan Şarkısıyla Yeşerten Kullanıcının Tweet'i Gündem Oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, yeni albümünün ikinci single’ı Abracadabra'yı yayınlamasının ardından ilginin odağı haline geldi. Yeni şarkısıyla büyük bir çıkış elde eden sanatçı, dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de yankı uyandırdı. Abracadabra'nın klibinde ve şarkının kendisinde 2010'lu yıllara ait esintileri rahatlıkla bulabileceğimiz bu yapım, X kullanıcılarının da dikkatiniçekti. @baturolog isimli kullanıcının bu konu hakkındaki attığı tweet büyük beğeni toplarken, Katy Perry ve Rihanna gibi dünyaca ünlü isimleri eskisi gibi 'hype' şarkılarla gündemde görmeyi ne kadar çok istediğimizi bizlere yeniden hatırlattı.