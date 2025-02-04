onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Geçmişe Dönme Umudunu Lady Gaga'nın 2010'ları Anımsatan Şarkısıyla Yeşerten Kullanıcının Tweet'i Gündem Oldu

Geçmişe Dönme Umudunu Lady Gaga'nın 2010'ları Anımsatan Şarkısıyla Yeşerten Kullanıcının Tweet'i Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 12:18

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, yeni albümünün ikinci single’ı Abracadabra'yı yayınlamasının ardından ilginin odağı haline geldi. Yeni şarkısıyla büyük bir çıkış elde eden sanatçı, dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de yankı uyandırdı. Abracadabra'nın klibinde ve şarkının kendisinde 2010'lu yıllara ait esintileri rahatlıkla bulabileceğimiz bu yapım, X kullanıcılarının da dikkatiniçekti. @baturolog isimli kullanıcının bu konu hakkındaki attığı tweet büyük beğeni toplarken, Katy Perry ve Rihanna gibi dünyaca ünlü isimleri eskisi gibi 'hype' şarkılarla gündemde görmeyi ne kadar çok istediğimizi bizlere yeniden hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2010'lu yıllara dönüp baktığımızda, Lady Gaga, Justin Timberlake ve Katy Perry gibi dünyaca ünlü ismlerin tabir-i caizse ''altın çağı'' olduğunu görüyoruz. Dilden dile dolaşan şarkılarıyla, o dönemlerde yıldızı parlamıştı birçok ünlü ismin.

2010'lu yıllara dönüp baktığımızda, Lady Gaga, Justin Timberlake ve Katy Perry gibi dünyaca ünlü ismlerin tabir-i caizse ''altın çağı'' olduğunu görüyoruz. Dilden dile dolaşan şarkılarıyla, o dönemlerde yıldızı parlamıştı birçok ünlü ismin.

Zaman zaman özel hayatına dair itiraflarıyla gündeme gelen Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde yeni albümünün ikinci single'ı olan 'Abracadabra'yı yayınladı.

Zaman zaman özel hayatına dair itiraflarıyla gündeme gelen Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde yeni albümünün ikinci single'ı olan 'Abracadabra'yı yayınladı.

Gaga'nın yeni şarkısı ve klibi dünya çapında büyük ses getirdi. Her şeyiyle beğeni toplayan bu şarkı, sosyal medyada da epey konuşulmaya başlandı.

Gaga'nın yeni şarkısı ve klibi dünya çapında büyük ses getirdi. Her şeyiyle beğeni toplayan bu şarkı, sosyal medyada da epey konuşulmaya başlandı.

Gaga'nın yeni şarkısından detaylarıyla bu yazımızda bahsetmiştik👇

Şarkıyı henüz dinlemeyenler ve klibi merak edenler için👇

@baturolog isimli bir hesap ise Lady Gaga'nın yeni şarkısındaki enerjisini 2013 yılına benzetti. Gaga ile aynı dönemlerde yıldızı parlayan birçok şarkıcının da eski 'hype'ına dönmesini istedi.👇

@baturolog isimli bir hesap ise Lady Gaga'nın yeni şarkısındaki enerjisini 2013 yılına benzetti. Gaga ile aynı dönemlerde yıldızı parlayan birçok şarkıcının da eski 'hype'ına dönmesini istedi.👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kullanıcının bu yorumuna yanıtlar ise gecikmeden geldi👇

Kullanıcının bu yorumuna yanıtlar ise gecikmeden geldi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın