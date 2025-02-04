Geçmişe Dönme Umudunu Lady Gaga'nın 2010'ları Anımsatan Şarkısıyla Yeşerten Kullanıcının Tweet'i Gündem Oldu
Geçmişe Dönme Umudunu Lady Gaga'nın 2010'ları Anımsatan Şarkısıyla Yeşerten Kullanıcının Tweet'i Gündem Oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, yeni albümünün ikinci single’ı Abracadabra'yı yayınlamasının ardından ilginin odağı haline geldi. Yeni şarkısıyla büyük bir çıkış elde eden sanatçı, dünya genelinde olduğu kadar ülkemizde de yankı uyandırdı. Abracadabra'nın klibinde ve şarkının kendisinde 2010'lu yıllara ait esintileri rahatlıkla bulabileceğimiz bu yapım, X kullanıcılarının da dikkatiniçekti. @baturolog isimli kullanıcının bu konu hakkındaki attığı tweet büyük beğeni toplarken, Katy Perry ve Rihanna gibi dünyaca ünlü isimleri eskisi gibi 'hype' şarkılarla gündemde görmeyi ne kadar çok istediğimizi bizlere yeniden hatırlattı.
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2010'lu yıllara dönüp baktığımızda, Lady Gaga, Justin Timberlake ve Katy Perry gibi dünyaca ünlü ismlerin tabir-i caizse ''altın çağı'' olduğunu görüyoruz. Dilden dile dolaşan şarkılarıyla, o dönemlerde yıldızı parlamıştı birçok ünlü ismin.
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Zaman zaman özel hayatına dair itiraflarıyla gündeme gelen Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde yeni albümünün ikinci single'ı olan 'Abracadabra'yı yayınladı.
Gaga'nın yeni şarkısı ve klibi dünya çapında büyük ses getirdi. Her şeyiyle beğeni toplayan bu şarkı, sosyal medyada da epey konuşulmaya başlandı.
Şarkıyı henüz dinlemeyenler ve klibi merak edenler için👇
@baturolog isimli bir hesap ise Lady Gaga'nın yeni şarkısındaki enerjisini 2013 yılına benzetti. Gaga ile aynı dönemlerde yıldızı parlayan birçok şarkıcının da eski 'hype'ına dönmesini istedi.👇
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Kullanıcının bu yorumuna yanıtlar ise gecikmeden geldi👇
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