4 Yıllık İlişkisini Bir Çırpıda Unutan Derya Şensoy'un Yeni Aşkını Öğrenince Şaşıracaksınız!
4 Yıllık İlişkisini Bir Çırpıda Unutan Derya Şensoy'un Yeni Aşkını Öğrenince Şaşıracaksınız!
Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Derya Şensoy, yeni aşkıyla yine çok konuşulacak. Şensoy geçtiğimiz sene iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin sessiz sedasız ayrılması magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrılığın ardından bir süre yalnız kalan Derya Şensoy sonunda kalbini yeni birine açtı. Hem de meslektaşına...
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tiyatro dünyasının duayen ismi Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızı olan Derya Şensoy ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz yıl iş insanı Celal Can Algül ile olan 4 yıllık ilişkisini noktalayan Şensoy’un evlenmeye hazırlanırken yollarını ayırması hayranlarını şaşırtmıştı.
İlişkinin ardından bir süre yalnız kalan Şensoy sonunda yeni bir aşka yelken açtı.
Ve işte yılın aşk bombası! Derya Şensoy’un gönlünü meslektaşı Yağız Can Konyalı’ya kaptırdığı ortaya çıktı. Çiftin 1,5 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi.
Celal Can Algül ile 4 yıl boyunca büyük bir aşk yaşayan ve hatta evlilik hazırlıkları yaptığı konuşulan Derya Şensoy ayrılık sonrası uzun süre gözlerden uzak kalmıştı.
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Aynı eve taşınıp tadilat yaptıran çiftin yollarını ayırması büyük merak uyandırmıştı. Ayrılık sonrası Algül, tadilat yaptırılan evden taşınırken Şensoy özel hayatına dair sessizliğini korumuştu.
Ancak bu sessizlik çok uzun sürmedi. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Derya Şensoy’un kalbini yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı’ya kaptırdığı öğrenildi.
Şimdilik ilişkileri hakkında konuşmayan çiftin ne kadar ciddi olduğu ise büyük merak konusu. Magazin dünyasında şimdiden büyük ilgi gören bu yeni aşkın nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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