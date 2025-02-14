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Ormandan Hallice: Seren Serengil’in Birbiriyle Alakasız Detaylarla Dolu Evini İnceliyoruz!

Ormandan Hallice: Seren Serengil’in Birbiriyle Alakasız Detaylarla Dolu Evini İnceliyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 16:59 Son Güncelleme: 14.02.2025 - 17:00

Fahriye Evcen’in evinde gördüğümüz tasarım dokunuşlarının ardından, Seren Serengil’in evinde de Mimar Selim Bey’in etkisi olduğu kanaatine vardık. Geçtiğimiz aylarda magazincilere evinin kapısını açan Seren Serengil’in dekorasyon tercihleri dikkat çekici detaylarla dolu. Bakalım ünlü ismin evinde ne gibi sürprizler var? 

İşte Seren Serengil’in ev turu ve gözümüze çarpan detaylar.

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Sere Serengil’in Gülben Ergen ile olan kavgası magazin dünyasında yıllardır unutulmayan olaylar arasında biliyorsunuz ki.

Sere Serengil’in Gülben Ergen ile olan kavgası magazin dünyasında yıllardır unutulmayan olaylar arasında biliyorsunuz ki.

Hatta Serengil köpeğine “Gülben Ergen” denildiğinde havlamayı öğretmişti hatırlarsanız.

Hatta Serengil köpeğine “Gülben Ergen” denildiğinde havlamayı öğretmişti hatırlarsanız.

Olaylı açıklamaları, keskin yorumları ve lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Serengil'in yaşadığı evi detaylarıyla inceledik.

Olaylı açıklamaları, keskin yorumları ve lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Serengil'in yaşadığı evi detaylarıyla inceledik.

Hatırlarsanız daha önce Fahriye Evcen’in evini incelemiştik ve orada Mimar Selim Bey’in izlerini hissetmiştik.

Hatırlarsanız daha önce Fahriye Evcen’in evini incelemiştik ve orada Mimar Selim Bey’in izlerini hissetmiştik.

Görmeyenler için o içeriği buraya bırakıyoruz:

Şimdi gelin Seren Serengil’in evine bir göz atalım.👇

Şimdi gelin Seren Serengil’in evine bir göz atalım.👇
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Oturma odasına adım attığımızda bizi şaşırtıcı detaylarla dolu bir atmosfer karşılıyor. Yemek masasının üzerindeki tavana asılı aydınlatıcı, bir belediye parkından saksı sökülüp geri dönüştürülerek yapılmış hissiyatı veriyor.

Oturma odasına adım attığımızda bizi şaşırtıcı detaylarla dolu bir atmosfer karşılıyor. Yemek masasının üzerindeki tavana asılı aydınlatıcı, bir belediye parkından saksı sökülüp geri dönüştürülerek yapılmış hissiyatı veriyor.

Küçük mü olmuş, büyük mü olmuş, tam olarak karar veremiyoruz ama bu ebat biraz… hmmm… tartışmalı!

Küçük mü olmuş, büyük mü olmuş, tam olarak karar veremiyoruz ama bu ebat biraz… hmmm… tartışmalı!

Hemen altına yerleştirilen müzik seti ise yemek masasıyla inanılmaz (!) uyumlu olmuş. Anlaşılan “Müzik ruhun gıdasıdır” mottosu bu odanın temel felsefesi.

Hemen altına yerleştirilen müzik seti ise yemek masasıyla inanılmaz (!) uyumlu olmuş. Anlaşılan “Müzik ruhun gıdasıdır” mottosu bu odanın temel felsefesi.

Fahriye Evcen’in evinde Mimar Selim Bey’in tasarımlarına benzer dokunuşlar görmüştük, şimdi aynı dokunuşları Seren Serengil’in evinde de görüyoruz.

Fahriye Evcen’in evinde Mimar Selim Bey’in tasarımlarına benzer dokunuşlar görmüştük, şimdi aynı dokunuşları Seren Serengil’in evinde de görüyoruz.

Oturma odasından mutfağa ilerlerken ev ünitesinde, sandalyelerde ve mobilyalarda zebra desenleri adeta "Ben burdayım" diye bağırıyor.

Oturma odasından mutfağa ilerlerken ev ünitesinde, sandalyelerde ve mobilyalarda zebra desenleri adeta "Ben burdayım" diye bağırıyor.
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Serengil’in dekorasyon tercihlerinde cesur davrandığı kesin. Mutfağa geçerken botanik dokunuşlar da dikkat çekiyor. Yapay bitkiler, yeşil detaylar esim esim bohem rüzgarları estiriyor.

Serengil’in dekorasyon tercihlerinde cesur davrandığı kesin. Mutfağa geçerken botanik dokunuşlar da dikkat çekiyor. Yapay bitkiler, yeşil detaylar esim esim bohem rüzgarları estiriyor.

Mutfağın masa bölümünün bir kısmı kitaplık olarak kullanılmış. Ancak bu kitaplık biraz ilginç. Kitaplar tekmelenecek gibi bir yerde konumlandırılmış, tam olarak nasıl bir okuma deneyimi sunacağı konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

Mutfağın masa bölümünün bir kısmı kitaplık olarak kullanılmış. Ancak bu kitaplık biraz ilginç. Kitaplar tekmelenecek gibi bir yerde konumlandırılmış, tam olarak nasıl bir okuma deneyimi sunacağı konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

Seren Serengil’in evinde en dikkat çeken detaylardan biri köpeklerine özel yaptırdığı müstakil ev. Öyle ki bazı öğrenci yurtlarından daha insani şartlara sahip. İki katlı, geniş alanlı bu ev tam anlamıyla bir köpek sarayı.

Seren Serengil’in evinde en dikkat çeken detaylardan biri köpeklerine özel yaptırdığı müstakil ev. Öyle ki bazı öğrenci yurtlarından daha insani şartlara sahip. İki katlı, geniş alanlı bu ev tam anlamıyla bir köpek sarayı.

Ancak bu konuda Paris Hilton’un köpeklerine yaptırdığı evi geçememiş diyebiliriz. Amaç Paris Hilton’la yarışmak mıydı bilinmez ama Seren Serengil’in bu konuda oldukça iddialı olduğu kesin.

Ancak bu konuda Paris Hilton’un köpeklerine yaptırdığı evi geçememiş diyebiliriz. Amaç Paris Hilton’la yarışmak mıydı bilinmez ama Seren Serengil’in bu konuda oldukça iddialı olduğu kesin.

Peki siz evi hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara bekliyoruz!

Peki siz evi hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara bekliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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