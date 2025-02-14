Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in Annesinden Şiddet Gördüğü İddia Edildi: "Fotoğraflarına Bakın, Şişlik Vardır"
Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in Annesinden Şiddet Gördüğü İddia Edildi: "Fotoğraflarına Bakın, Şişlik Vardır"
Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı gerginlikler bitmek bilmiyor. Ünlü sanatçının annesi ve kız kardeşiyle arasının bozuk olduğu, hatta kardeşi Ercan Deniz ile mahkemelik oldukları iddia edilmişti. Şimdi ise ortada çok daha büyük bir iddia var! Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın anlattığına göre, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, kayınvalidesi ve görümcesinden fiziki şiddet gördü. Peki Özcan Deniz ve ailesi arasındaki kriz gerçekten kontrolden mi çıktı? İşte olayın detayları…
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Özcan Deniz’in ailesiyle arasındaki iplerin epey gerildiğini bilmeyen yoktur. Son zamanlarda ünlü sanatçının adı, ailesiyle yaşadığı krizler nedeniyle sık sık gündeme geliyor.
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Daha önce menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz’le büyük bir tartışma yaşadığı ve davalık olduğu ortaya çıkmıştı. Ercan Deniz, ünlü sanatçıyı belge kaçırmak, haksız kazanç sağlamak ve şirketi boşaltmakla suçlamıştı.
Bunların yanı sıra, Özcan Deniz’in milyon dolarlık evini eşi Samar’ın üzerine yaptığı ve bu nedenle aile içinde büyük bir kaosa sebep olduğu da iddialar arasındaydı.
Bir süredir de Samar Dadgar’ın, görümcesi Yurda Deniz’le yaşadığı polemik konuşuluyordu. Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Deniz hakkında “Artık ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı, her şeyin sorumlusu o sinsi kardeşim” dediği öne sürülmüştü.
Hatta Özcan Deniz’in kardeşine şiddet uyguladığı ve annesini evden kovduğu bile iddia edilmişti.
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Ve şimdi ise yaşananlar olayın kontrolden çıktığını gösteriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, bomba etkisi yaratacak bir iddiada bulundu.
İddiaya göre, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, kayınvalidesi ve görümcesiyle büyük bir kavga yaşadı ve fiziki şiddete maruz kaldı.
Üstündağ, programda şu ifadeleri kullandı:
Ünlü çiftin cephesinden henüz bir açıklama gelmedi ancak bu iddialar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Özcan Deniz ve ailesinden konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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