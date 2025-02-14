Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in Annesinden Şiddet Gördüğü İddia Edildi: "Fotoğraflarına Bakın, Şişlik Vardır"

'Samar hakkında kulağıma gelen bilgiler var. Bana anlatılanlara göre, Samar, Feyza Hanım’dan olan çocuğa çok iyi bakıyormuş. Ancak son dönemde çocuk annesine daha sık gidip gelmeye başlayınca Samar’a karşı bir dolduruş söz konusu olmuş. Samar, daha önce de Özcan Bey’in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorunlar yaşamıştı. Onun bazı fotoğraflarına dikkat edin, yüzde veya vücutta şişlikler görebilirsiniz. Samar, Özcan Deniz’in annesi ve kız kardeşinden fiziksel şiddet gördü.'