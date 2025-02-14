Tarkan, Burak Özçivit, Esra Erol: Ünlülerden Sevgililer Günü'ne Özel Romantik Paylaşımlar!
Tarkan, Burak Özçivit, Esra Erol: Ünlülerden Sevgililer Günü'ne Özel Romantik Paylaşımlar!
14 Şubat Sevgililer Günü, ünlü isimlerin romantik paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta aşk kokan bir atmosfere çevirdi. Televizyon ve müzik dünyasının sevilen isimleri, sevgililerine olan aşklarını ve mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Tarkan’dan Esra Erol’a, İcardi’nin sevgilisi China Suarez'den Aydilge’ye kadar birçok ünlü isim, duygusal mesajlar ve fotoğraflar ile Sevgililer Günü’nü kutladı.
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
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Tarkan'ın paylaşımı👇
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Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den "My Valentine 🖤✨" paylaşımı 👇
Esra Erol'dan "Sevmek de sevilmek de güzel şey, insanı da hayvanı da doğayı da sevmek sorumluluk da ister, unutma." paylaşımı👇
Oğulcan Engin'den biricik sevgilisi İlayda Alişan'ın paylaşımı👇
Burak Özçivit'ten kalpli romantik paylaşım👇
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China Suarez'den Icardi'ye: "Bu kadar sevgi için teşekkür ederim."
Aydilge'den uzun uzadıya notlu paylaşım:
Bu paylaşım da Nesrin Cavadzade'den: "Dünyanın en mutlu kadını olmak böyle bir şeymiş"
Şebnem Bozoklu👇
Tolga Sarıtaş 👇
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Sıla 👇
Meryem Uzerli 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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