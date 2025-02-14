onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarkan, Burak Özçivit, Esra Erol: Ünlülerden Sevgililer Günü'ne Özel Romantik Paylaşımlar!

Tarkan, Burak Özçivit, Esra Erol: Ünlülerden Sevgililer Günü'ne Özel Romantik Paylaşımlar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 13:41

14 Şubat Sevgililer Günü, ünlü isimlerin romantik paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta aşk kokan bir atmosfere çevirdi. Televizyon ve müzik dünyasının sevilen isimleri, sevgililerine olan aşklarını ve mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Tarkan’dan Esra Erol’a, İcardi’nin sevgilisi China Suarez'den Aydilge’ye kadar birçok ünlü isim, duygusal mesajlar ve fotoğraflar ile Sevgililer Günü’nü kutladı. 

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarkan'ın paylaşımı👇

Tarkan'ın paylaşımı👇

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den "My Valentine 🖤✨" paylaşımı 👇

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den "My Valentine 🖤✨" paylaşımı 👇

Esra Erol'dan "Sevmek de sevilmek de güzel şey, insanı da hayvanı da doğayı da sevmek sorumluluk da ister, unutma." paylaşımı👇

Oğulcan Engin'den biricik sevgilisi İlayda Alişan'ın paylaşımı👇

Oğulcan Engin'den biricik sevgilisi İlayda Alişan'ın paylaşımı👇

Burak Özçivit'ten kalpli romantik paylaşım👇

Burak Özçivit'ten kalpli romantik paylaşım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

China Suarez'den Icardi'ye: "Bu kadar sevgi için teşekkür ederim."

China Suarez'den Icardi'ye: "Bu kadar sevgi için teşekkür ederim."

Aydilge'den uzun uzadıya notlu paylaşım:

Aydilge'den uzun uzadıya notlu paylaşım:

'Sevgililer Günü 'nde iki erkek arasında kaldım😅 Ama Miko'nun yakışıklılığına kim dayanabilir 😇 Şaka bir yana umarım aşık olmak isteyen herkes aşkı bulur. Ama Sevgililer Günü nedeniyle yalnızlığının üzerine tuz basıldığını hisseden tüm güzel insanlara söylemek isterim ki sahte bir ilişikideyim hissindense gerçek bir tek başınalık çok daha kıymetli. Kötü olan, yalnızlıktan ziyade beraberken yalnız hissettirilmek.'

Bu paylaşım da Nesrin Cavadzade'den: "Dünyanın en mutlu kadını olmak böyle bir şeymiş"

Bu paylaşım da Nesrin Cavadzade'den: "Dünyanın en mutlu kadını olmak böyle bir şeymiş"

Şebnem Bozoklu👇

Şebnem Bozoklu👇

Tolga Sarıtaş 👇

Tolga Sarıtaş 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıla 👇

Sıla 👇

Meryem Uzerli 👇

Meryem Uzerli 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın