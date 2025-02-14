Tarkan, Burak Özçivit, Esra Erol: Ünlülerden Sevgililer Günü'ne Özel Romantik Paylaşımlar!

'Sevgililer Günü 'nde iki erkek arasında kaldım😅 Ama Miko'nun yakışıklılığına kim dayanabilir 😇 Şaka bir yana umarım aşık olmak isteyen herkes aşkı bulur. Ama Sevgililer Günü nedeniyle yalnızlığının üzerine tuz basıldığını hisseden tüm güzel insanlara söylemek isterim ki sahte bir ilişikideyim hissindense gerçek bir tek başınalık çok daha kıymetli. Kötü olan, yalnızlıktan ziyade beraberken yalnız hissettirilmek.'