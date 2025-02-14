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Mehmet Aslantuğ'a Sevgililer Günü Hediyesi Sorulunca Verdiği Yanıt Olay Oldu!

Mehmet Aslantuğ'a Sevgililer Günü Hediyesi Sorulunca Verdiği Yanıt Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 11:20

27 yıllık eşi Arzum Onan ile evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ, yeni bir aşka yelken açtı. Psikolog Canan Şahin ile ilişki yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Sevgilisi hakkında konuşmaktan kaçınan Aslantuğ, “Yakında yanımda görürsünüz” diyerek ilişkisiyle ilgili açıklama yaptı. 14 Şubat hediyesiyle ilgili soruya verdiği yanıt ise güldürdü. İşte detaylar.

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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 27 yıl süren, herkesin imrenerek baktığı bir aşk, geçen yıl tek celsede sona erdi.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 27 yıl süren, herkesin imrenerek baktığı bir aşk, geçen yıl tek celsede sona erdi.

Evliliklerinin bitmesiyle ikisi de yollarına ayrı devam etti. Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan ile anılmaya başlarken 👇

Evliliklerinin bitmesiyle ikisi de yollarına ayrı devam etti. Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan ile anılmaya başlarken 👇

Mehmet Aslantuğ ise psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez açıklama yapan Aslantuğ aşkını ilan etmişti.

Mehmet Aslantuğ ise psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez açıklama yapan Aslantuğ aşkını ilan etmişti.

Bugün bir etkinlikte tek başına görüntülenen Aslantuğ’a, yeni ilişkisi hakkında sorular yöneltildi.

Bugün bir etkinlikte tek başına görüntülenen Aslantuğ’a, yeni ilişkisi hakkında sorular yöneltildi.

Gazetecilerin “Bugün sizi tek gördük, kendisi size herhalde eşlik edemedi” sorusuna gülümseyerek “Yakında yanımda görürsünüz” yanıtını verdi.

Gazetecilerin “Bugün sizi tek gördük, kendisi size herhalde eşlik edemedi” sorusuna gülümseyerek “Yakında yanımda görürsünüz” yanıtını verdi.
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Ünlü oyuncunun mutluluğu adeta yüzüne yansıyordu. Ancak asıl gündem olan soru, 14 Şubat hediyesi hakkındaydı.

Ünlü oyuncunun mutluluğu adeta yüzüne yansıyordu. Ancak asıl gündem olan soru, 14 Şubat hediyesi hakkındaydı.

Gazetecilerin “Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız?” sorusuna ünlü oyuncunun ''Yarın düşüneyim hatırlattığınız iyi oldu" şeklinde yanıt vermesi ''Unuttu mu?" yorumlarına neden oldu.

Gazetecilerin “Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız?” sorusuna ünlü oyuncunun ''Yarın düşüneyim hatırlattığınız iyi oldu" şeklinde yanıt vermesi ''Unuttu mu?" yorumlarına neden oldu.

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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