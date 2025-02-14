Eşi Serkan Sağdıç ile Olan Fotoğraflarını Silen Melek Mosso'dan 'Ayrılık' İddiaları Hakkında Bomba İtiraf!
Eşi Serkan Sağdıç ile Olan Fotoğraflarını Silen Melek Mosso'dan 'Ayrılık' İddiaları Hakkında Bomba İtiraf!
Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sadıç, bir süredir boşanma iddialarıyla gündemde. Mosso’nun, eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırması dedikoduları alevlendirmişti. Geceye yalnız katılan şarkıcı muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Gayet iyiyiz, boşanmıyoruz” diyen Mosso, sosyal medya hamlesiyle ilgili de “Gaflete düştüm” açıklamasını yaptı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sadıç ile 2023 yılında nikâh masasına oturmuştu hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çift evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz yaşadıkları ve yolları ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.
Ancak daha sonra ünlü isimlerin evliliklerine bir şans daha verdiği konuşulmuştu.
Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Mosso, daha önce yaptığı açıklamalarda “Bol bol eğleniyoruz, dans ediyoruz, müziğin tadını çıkarıyoruz” demişti.
Hatta “Eşinizle aynı sektörde olmak ister misiniz?” sorusuna, “O bu işlere girmesin, sevgimiz bir, işimiz ayrı olsun” şeklinde esprili bir yanıt vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Kafa dergisinin gecesine yalnız katılan Melek Mosso, muhabirlerin boşanma iddialarıyla ilgili sorularıyla karşılaştı.
Eşiyle sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarması ve ortak fotoğraflarını silmesi gündem olmuştu.
Konuyla ilgili konuşan Mosso, “O dönemde limoniydik, kavga etmiştik. Her çiftin yaşadığı şeyler, ben de sinirle sildim ama boşanmıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz, gayet iyiyiz” dedi.
Muhabirin, “Tepkilerinizi sosyal medyada fotoğraf silerek mi gösterirsiniz?” sorusuna ise, “Bana bir şey yapmıştı, ben de karşılık verdim. Normalde o kadar fevri değilim ama gaflete düştüm” yanıtını verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın