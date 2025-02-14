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Eşi Serkan Sağdıç ile Olan Fotoğraflarını Silen Melek Mosso'dan 'Ayrılık' İddiaları Hakkında Bomba İtiraf!

Eşi Serkan Sağdıç ile Olan Fotoğraflarını Silen Melek Mosso'dan 'Ayrılık' İddiaları Hakkında Bomba İtiraf!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 09:32

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sadıç, bir süredir boşanma iddialarıyla gündemde. Mosso’nun, eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırması dedikoduları alevlendirmişti. Geceye yalnız katılan şarkıcı muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Gayet iyiyiz, boşanmıyoruz” diyen Mosso, sosyal medya hamlesiyle ilgili de “Gaflete düştüm” açıklamasını yaptı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sadıç ile 2023 yılında nikâh masasına oturmuştu hatırlarsanız.

Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sadıç ile 2023 yılında nikâh masasına oturmuştu hatırlarsanız.

Çift evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz yaşadıkları ve yolları ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.

Çift evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz yaşadıkları ve yolları ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.

Ancak daha sonra ünlü isimlerin evliliklerine bir şans daha verdiği konuşulmuştu.

Ancak daha sonra ünlü isimlerin evliliklerine bir şans daha verdiği konuşulmuştu.

Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Mosso, daha önce yaptığı açıklamalarda “Bol bol eğleniyoruz, dans ediyoruz, müziğin tadını çıkarıyoruz” demişti.

Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Mosso, daha önce yaptığı açıklamalarda “Bol bol eğleniyoruz, dans ediyoruz, müziğin tadını çıkarıyoruz” demişti.

Hatta “Eşinizle aynı sektörde olmak ister misiniz?” sorusuna, “O bu işlere girmesin, sevgimiz bir, işimiz ayrı olsun” şeklinde esprili bir yanıt vermişti.

Hatta “Eşinizle aynı sektörde olmak ister misiniz?” sorusuna, “O bu işlere girmesin, sevgimiz bir, işimiz ayrı olsun” şeklinde esprili bir yanıt vermişti.
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Son olarak Kafa dergisinin gecesine yalnız katılan Melek Mosso, muhabirlerin boşanma iddialarıyla ilgili sorularıyla karşılaştı.

Son olarak Kafa dergisinin gecesine yalnız katılan Melek Mosso, muhabirlerin boşanma iddialarıyla ilgili sorularıyla karşılaştı.

Eşiyle sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarması ve ortak fotoğraflarını silmesi gündem olmuştu.

Eşiyle sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarması ve ortak fotoğraflarını silmesi gündem olmuştu.

Konuyla ilgili konuşan Mosso, “O dönemde limoniydik, kavga etmiştik. Her çiftin yaşadığı şeyler, ben de sinirle sildim ama boşanmıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz, gayet iyiyiz” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Mosso, “O dönemde limoniydik, kavga etmiştik. Her çiftin yaşadığı şeyler, ben de sinirle sildim ama boşanmıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz, gayet iyiyiz” dedi.

Muhabirin, “Tepkilerinizi sosyal medyada fotoğraf silerek mi gösterirsiniz?” sorusuna ise, “Bana bir şey yapmıştı, ben de karşılık verdim. Normalde o kadar fevri değilim ama gaflete düştüm” yanıtını verdi.

Muhabirin, “Tepkilerinizi sosyal medyada fotoğraf silerek mi gösterirsiniz?” sorusuna ise, “Bana bir şey yapmıştı, ben de karşılık verdim. Normalde o kadar fevri değilim ama gaflete düştüm” yanıtını verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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