Evi Gerçekten Mimar Selim Tasarlamış: Fahriye Evcen'in Yılbaşı Fotoğrafındaki Detay Yine Göz Kanattı!
Evi Gerçekten Mimar Selim Tasarlamış: Fahriye Evcen'in Yılbaşı Fotoğrafındaki Detay Yine Göz Kanattı!
Geçtiğimiz aylarda salonundan pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in ev dekorasyonu için yaptığı seçimler sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüş, evde Mimar Selim etkisi olduğu kanaatine varılmıştı.
Yeni yıla ailece evde giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yine ve yeniden evlerindeki ikonik detayla gündeme oturmayı başardı!
Oğulları Karan ve Kerem'in bir pozunu paylaşan Fahriye Evcen'in duvarında asılı çerçeveli portreler gözden kaçmadı. İşin kötüsü, evi Mimar Selim'in tasarladığına yürekten inanmamız için elden gelen de yapılmış oldu! 😂 Buyrun, beraber görelim.
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Çalıkuşu setinde tanışıp aşık olan, 2017'de de evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit magazinin sık sık gündeme oturan popüler çiftlerinden!
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Oğulları Karan ve Kerem ile paylaştıkları her pozla olay olan çift, şimdilerde huzurlu ve sessiz sakin bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.
Fakat kariyer kısmını bir kenara bırakırsak, gündeme oturmalarına sebep olan birçok detay var bu ikilinin! Bile isteye yapılan ton sür ton "çift kombinleri" gibi!
Bir de tabii geçtiğimiz aylarda gündeme oturan ev dekorasyon seçimi var... Belki denk gelmişsinizdir, evinin salonundan pozlar paylaşan Fahriye Evcen'in odanın dört bir yanına yerleştirdiği Mimar Selim kokan detaylar büyük mesele olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde, henüz yıl bitmemişken yine bir dekor detayıyla gündeme oturdu Özçivit & Evcen ailesi.
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Oğulları Karan ve Kerem'i paylaştığı pozdaki Çalıkuşu'nda takılıp kalmışlar misali kara kalem Burak ve Fahriye portreleri gözlerden kaçmadı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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